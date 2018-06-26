Особое мнение

17 июня в Республике Крым прошли дополнительные выборы в Государственный Совет и ряд городских Советов, на которых приняли участие и кандидаты от Коммунистической партии Российской Федерации.
На многих участках наши результаты превысили 30%. Я считаю это хорошим результатом нашей работы, учитывая нюансы крымской политической действительности, а именно «слепой любви» к власти после возвращения Крыма домой — в Россию. В этот раз особое внимание уделялось наблюдению за голосованием на избирательных участках. Мы поставили хороший заслон и предотвратили массовые вбросы, которыми так славятся некоторые особо «одаренные» избирательные комиссии. В свою очередь власть отработала схему досрочного голосования и голосования на дому. На некоторых участках число «желающих» проголосовать дома превышало сотни человек! С таким рвением избирательных комиссий все избиратели скоро будут голосовать не выходя из дома. Неужели члены комиссий и их подельники не понимают, что в конечном счете они обманывают не коммунистов, а самих себя, помогая «пролезть» в руководящие органы республики совершенно случайных людей, для которых защита собственного бизнеса гораздо важнее, чем чаяния крымчан, которые остаются один на один со своими проблемами (отсутствие ФАПов, аптек, детсадов, дорог, освещения, общественного транспорта в селах и многое другое)? Впереди у нас с вами большие выборы в 2019-м году. И наша с вами общая задача — сделать все, чтобы как можно больше представителей КПРФ были избраны депутатами и встали на вашу защиту. Я убежден, что вместе с вами у нас это получится.
Хочу поблагодарить всех жителей полуострова за поддержку и оказанное доверие и обратиться к работникам бюджетной сферы с просьбой осознать, что есть только одна политическая сила, которая стоит на защите интересов народа, и имя ее — Коммунистическая партия Российской Федерации. Те подачки, которые раздает власть за фальсификации в их пользу, очень быстро растворяются, но взамен вы получаете повышение цен на топливо, на продукты питания, нищенские пенсии, до которых вряд ли доживет молодое поколение, и многие другие «подарки» от правящей власти. И только коммунисты не дают вам остаться один на один с чиновничьим беспределом. Коммунисты это единственные защитники простых граждан, и чем больше нас будет представлено в Советах, тем уверенней будут себя чувствовать простые люди.
Сергей Богатыренко, первый секретарь
Крымского рескома КПРФ