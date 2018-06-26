Без победителей

17 июня прошли довыборы в Алуштинский, Керченский и Феодосийский городские советы, а также в Государственный Совет Республики Крым по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7 и Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу № 17. Главные политические силы полуострова в лице «Единой России» и КПРФ приняли участие во всех объявленных довыборах.
Во-вторых, вся прошедшая избирательная кампания, если можно ее назвать кампанией, прошла как во времена Украины — при сильном нажиме административного ресурса. Власти на местах уже заранее распределили те проценты, которые должны быть у того или иного соискателя на заветный мандат депутата. Те проценты, которые мы имеем по итогам выборов, обговаривались и неоднократно согласовывались в коридорах крымской власти. Задачи местных начальников — во что бы то ни стало обеспечить намеченные свыше проценты. К большому сожалению, в эту достаточно грязную игру, с точки зрения морали и нравственности, втягивались лучшие силы того или иного поселения. Я имею в виду, прежде всего, местную интеллигенцию (учителя, работники культуры, социальных служб и здравоохранения). А ведь именно им, независимо от исхода выборов, предстоит говорить о патриотизме, о социальной справедливости, о любви к Крыму и большой Родине — России. Втягивая эту категорию людей в нечистоплотные дела, она, интеллигенция, не может, с точки зрения морали, нравственности и высокой гражданственности, быть проповедником, а уж тем более Учителем с большой буквы, всех остальных граждан. Обидно, что это делается в российском Крыму, используя все худшее украинское.
В-третьих, социально-экономическая ситуация в Крыму остается достаточно сложной. Предстоит еще многое сделать, совершать прорывы, о которых говорил в своем послании Президент Путин. Кадровая политика в Крыму также остается сложной. Эту сложную кадровую ситуацию мы можем наблюдать как в органах исполнительной власти, так и в депутатском корпусе. Казалось бы, дополнительные выборы могли бы предоставить возможность пройти лучшим, умным и думающим людям. Ан нет. Прошли малоговорящие, но зато «доходные». Подход к подбору, расстановке и выборам кадров, к сожалению, в Республике Крым остается украинским.
Выборы прошли, в очередной раз депутаты назначены. Власти довольны. А что в результате таких выборов получил/получит крымский избиратель?
Поживем — увидим.
Сергей Небольсин