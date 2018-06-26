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вторник, 26 июня 2018 г.

Без победителей


17 июня прошли довыборы в Алуштинский, Керченский и Феодосийский городские советы, а также в Государственный Совет Республики Крым по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7 и Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу № 17. Главные политические силы полуострова в лице «Единой России» и КПРФ приняли участие во всех объявленных довыборах.
В составе Российской Федерации крымчане вполне адаптировались с нормативно-правовой базой, регламентирующей избирательную кампанию. Позади выборы в Государственный Совет и местные советы (2014 г.), Государственную Думу Российской Федерации (2016 г.), выборы Президента РФ (2018 г.). Опыт у крымчан, как говорится, уже имеется. И вот июньские довыборы. Надо честно признаться, что избирательной борьбы между кандидатами в депутаты не получилось. А лучше сказать она полностью отсутствовала. Причиной тому обязательная победа только тех кандидатов, которые выдвинуты от правящей партии «Единой России». Такая задача была поставлена, по всей видимости, высшим руководством Республики Крым перед муниципальными органами власти, где проходила избирательная кампания. Наше утверждение основывается на следующих доказательствах. Во-первых, ни один кандидат от «Единой России» не представил для своих избирателей предвыборную программу. Им и не надо было ее писать, ибо во время немногочисленных встреч с избирателями, организуемых, как правило, руководителями городов и районов, куда посписочно приглашались бюджетные работники, произносилась одна магическая фраза: «Мы партия Президента!». Трудно сказать, что в этом поступке больше наивности или глупости. Но одно можно смело утверждать, что это наследие еще украинское. Крымчане прекрасно помнят выборы 2012 года в Верховную Раду Украины. Тогда крымские кандидаты от Партии Регионов обкатали лозунг «Мы партия Януковича!». Чем все это закончилось для Украины, мы хорошо знаем. Жаль, что вчерашние регионалы, а нынешние «единороссы» не сделали из этого никаких выводов. Протаскивают в депутаты кого угодно, не считаясь с весьма сомнительной биографией кандидатов, не говоря уже о роде их деятельности и занятий.
Во-вторых, вся прошедшая избирательная кампания, если можно ее назвать кампанией, прошла как во времена Украины — при сильном нажиме административного ресурса. Власти на местах уже заранее распределили те проценты, которые должны быть у того или иного соискателя на заветный мандат депутата. Те проценты, которые мы имеем по итогам выборов, обговаривались и неоднократно согласовывались в коридорах крымской власти. Задачи местных начальников — во что бы то ни стало обеспечить намеченные свыше проценты. К большому сожалению, в эту достаточно грязную игру, с точки зрения морали и нравственности, втягивались лучшие силы того или иного поселения. Я имею в виду, прежде всего, местную интеллигенцию (учителя, работники культуры, социальных служб и здравоохранения). А ведь именно им, независимо от исхода выборов, предстоит говорить о патриотизме, о социальной справедливости, о любви к Крыму и большой Родине — России. Втягивая эту категорию людей в нечистоплотные дела, она, интеллигенция, не может, с точки зрения морали, нравственности и высокой гражданственности, быть проповедником, а уж тем более Учителем с большой буквы, всех остальных граждан. Обидно, что это делается в российском Крыму, используя все худшее украинское.
В-третьих, социально-экономическая ситуация в Крыму остается достаточно сложной. Предстоит еще многое сделать, совершать прорывы, о которых говорил в своем послании Президент Путин. Кадровая политика в Крыму также остается сложной. Эту сложную кадровую ситуацию мы можем наблюдать как в органах исполнительной власти, так и в депутатском корпусе. Казалось бы, дополнительные выборы могли бы предоставить возможность пройти лучшим, умным и думающим людям. Ан нет. Прошли малоговорящие, но зато «доходные». Подход к подбору, расстановке и выборам кадров, к сожалению, в Республике Крым остается украинским.
Выборы прошли, в очередной раз депутаты назначены. Власти довольны. А что в результате таких выборов получил/получит крымский избиратель?
Поживем — увидим.

Сергей Небольсин