Небеса обетованные...

Лето – период отпусков и каникул. Люди стремятся к морю, ищут возможность хорошо и культурно провести время в комфортных для себя условиях. Открытие Крымского моста, открытие нового терминала аэропорта в Симферополе – все это, казалось бы, должно было привлечь интерес туристов к Крыму и вызвать желание приехать и воочию все увидеть. Но, как оказалось, лето началось с нового витка кризиса, который охватил многие отрасли экономики. Резко подорожал бензин, взмыли вверх цены на авиационное сообщение и перевозчики резко сокращают объемы своих перевозок. В чем дело? Разберемся вместе с «Коммунистом Крыма».
Отечественная гражданская авиация переживает далеко не лучшие годы. Казалось бы, в чем может быть проблема? По всей стране строят и сдают в эксплуатацию новые терминалы аэропортов. Только в этом году были запущены новые терминалы аэропорта Симферополь и московского аэропорта Шереметьево. Пресса едва ли не каждый день пишет о новых успехах наших авиастроителей – широко используется в гражданской авиации новый самолет Сухой Суперджет 100, идут разрекламированные летные испытания нового самолета МС-21…
Да вот реальное положение дел выглядит несколько иначе: МС-21 выпущено только три единицы для испытаний и налета, Сухой Суперджет 100 пылится в ангарах авиакомпаний, которые не спешат давать им налет, а стоимость обслуживания авиакомпаний в аэропортах растет с темпами до 200% в год, что сказывается и на доступности внутренних рейсов, и особенно рейсов в крымском направлении.
Так, по данным Транспортной клиринговой палаты уже этим летом пассажиропоток планируемых рейсов в Крым сократится на 22,2% − с 2,7 млн. кресел до 2,1 млн. Если вынести за скобки обанкротившуюся «Вим-Авиа», которая в прошлом году за летний период обеспечила 180 тысяч кресел, то лидером по сокращению перевозок станет авиакомпания «Уральские авиалинии», которая сократит на 187 тысяч кресел объем своих перевозок, что составляет 39% от общего пассажиропотока авиакомпании в Крым. Второе почетное место заняла авиакомпания «Ред Вингз», сократившая плановый пассажиропоток на 27% или на 64 тысячи кресел. К слову говоря, сокращение стоит в планах «Аэрофлота» в 14%, «России» в 13% и «Глобус»/S7 13%. Суммарно в числовом выражении все авиакомпании приняли решение сократить пассажиропоток спустя полтора месяца после открытия нового терминала на 551 тысячу пассажиров!
Именно с открытием нового терминала аэропорта Симферополь эксперты связывают сокращение планов авиакомпаний, уменьшение количества рейсов в сравнении с 2017 годом и ростом цен на билеты в Крым.
Так, с 1 июня сбор за взлет или посадку в аэропорту составляет 624 рубля, за авиабезопасность – 408 рубля. Вроде мелочь, но вот есть услуги, которые высчитываются уже на количество пассажиров. Например, обслуживание одного пассажира в аэропорту обходится в 461 рубль. К слову говоря, если речь идет о весьма распространенном «Аэробусе» А-320, который составляют костяк авиакомпании «Уральские авиалинии» и имеют 180 кресел, то только по этой статье авиакомпания должна заплатить за один рейс 82 980 рублей. А вот «Аэрофлот», в основном использующий «Аэробус» А-319 на 134 места, заплатит 61 774. При этом меньший самолет потребит меньше авиационного керосина, который, к слову, также подорожал в аэропорту Симферополя с 40,5 тысячи до 50 000 рублей за тонну!
Повышением тарифов и уменьшением емкости рейсов авиакомпании не ограничились. К примеру, авиакомпания S7 выступила с официальным обращением к Федеральной антимонопольной службе с призывом отменить новые тарифы нового крымского аэропорта ввиду необоснованного увеличения цен на услуги для авиаперевозчиков, которые увеличились более чем в полтора раза. Авиакомпания «Нордавиа» заявила о намерении увеличить стоимость билетов минимум на 1000 рублей, так как у авиакомпаний нет средних и малых самолетов, а только большие «Аэробусы» А-320 и А-321, а также «Боинги» 747. «Руслайн» и вовсе подсчитывает убытки – собственник перевозчика Николай Уланов заявил, что авиакомпания успела продать больше половины билетов на летний период по старым ценам.
А вот «Аэрофлот» заявил, что как авиакомпания с высокой социальной ответственностью не будет повышать цены на свои билеты. К слову говоря, «социально ответственная» авиакомпания славится и без того высокими ценами на свои услуги, которые порой в два раза превышают аналогичные тарифы приведенных выше перевозчиков.
здесь я был, а там я не был
Вопрос ценообразования − больная тема и для пассажиров. Да что там говорить, туристов, которые хотят хорошо отдохнуть и потратить свои деньги. Тут очень любопытно проанализировать цены на билеты на конкретную дату и конкретное направление. Например, планируя отпуск на середину июля, москвич может прийти в замешательство. 15 июля 2018 года один билет в Симферополь будет стоить 10 833 рубля. Париж обойдется в 9459 рублей, Барселона − в 9 788 рублей, в Стамбул − в 8 210 рублей… За цену билета в Симферополь можно добраться в Лондон, а также слетать в Дубаи…
Выбирая между плохими дорогами, неразвитым сервисом, высокими ценами и дорогими билетами, потенциальный потребитель, скорее всего, выберет турецкое или арабское направление. Выбор очевиден в силу ряда причин, основной из которых уже является приевшийся лозунг «Крымнаш», начинающийся с дорогих билетов, навязчивых таксистов-нелегалов в аэропорту Симферополя и заканчивающийся нашим ненавязчивым сервисом.
При таком раскладе Крым проигрывает и теряет своего туриста, а значит, лишается возможности самостоятельно зарабатывать деньги для своего обеспечения.
Тем не менее, крымские чиновники думают несколько иначе. Так, глава Комитета по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк сообщил недавно журналистам, что Крым – в пике популярности у туристов, эксперты ожидают поток в 6 млн. человек, а спрос на авиаперевозки растет, так как люди хотят увидеть новый терминал аэропорта. Единственное, что, по мнению чиновника, отталкивает потребителя от рейсов в Крым – это авиаперевозчики со своими высокими ценами.
Генеральный директор международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин, напротив, считает, что Крыму не хватает рейсов, пассажиропоток с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 7%. Кроме того, руководство аэропорта считает, что тарифы сбалансированы, а повышение было вызвано необходимостью возврата инвестиций, которые были привлечены в кредит.
А вот Федеральная антимонопольная служба в своих суждениях на тему тарифов аэропорта пошла дальше: ведомство считает стоимость обслуживания обоснованными, соответствующими необходимости возврата инвестиций. Более того, конкурентная составляющая не нарушена – россияне могут добираться к морю другими путями, ведь море есть в Анапе и Сочи. Да и в Крым можно теперь добраться по мосту…
По всей видимости, благодаря такой логике ведомств и министерств, отрасль пребывает в кризисе. Свою роль в углубление кризиса в гражданской авиации бесспорно вносят и санкции. Самолеты, находящиеся в лизинге или аренде у западных стран, не могут летать в Крым, а новейшие отечественные самолеты не могут обходиться без комплектующих, произведенных во Франции, США, Германии. В этом и кроется вторая составляющая сокращения авиационного парка, выполняющего рейсы в Крым. Более того, потребность в перевозках уже сейчас заставила отдельные бюджетные авиакомпании использовать для полетов в Крым самолеты АН-24, которые в целом неплохие, но все же устарели за последние 40, а то и 50 лет эксплуатации…
под завесой коммерческой тайны
«Коммунист Крыма» решила ознакомиться с тарифными планами международного аэропорта Домодедово, обслуживающего несравнимо большее количество рейсов и сталкивающегося с большим количеством сложностей в работе. Сравнивая стоимость обслуживания рейсов, можно понять всю пропасть между тарифами, а также оценить примерный масштаб расходов авиакомпаний.
Итак, рейс Москва – Симферополь, «Аэробус А320», 180 пассажиров на борту. Вес 77 тонн, необходимый объем авиационного керосина на маршрут 4 тонны. Предоставление инфраструктуры аэровокзала (подвоз на автобусе, подача трапа и т.д.) с одного пассажира составит 45,50 рублей или 8190 рубля. Обслуживание пассажира (регистрация, прием багажа, досмотр, и т.д.) − 127 рублей с пассажира или 22 860 рублей. Плата за взлет в Домодедово кусается и привязана к тоннажу самолета из расчета 144 рубля за тонну или 11 080 рублей. Заправка керосином в Домодедово обойдется в 152 000 рублей, а плата за авиационную безопасность составит 120 рублей за тонну или 9 240 рублей. Всего расходов мы насчитали 203 370 рублей без учета страховых сборов, удельной стоимости заработных плат на рейс и нормочаса обслуживания. В пересчете на пассажира сумма составила 1 130 рублей.
Этот же рейс вылетает из Симферополя с таким же запасом топлива и таким же количеством пассажиров. Топливо обошлось в 200 000. Взлет − 624 рубля, авиабезопасность тоже символическая − 408 рублей, а вот аэровокзал предоставлен за 285 рублей или 51 300 рублей, и обслуживание пассажиров обошлось в 461 рубль или 82 980 рублей. Итого: 335 312 рублей или 1863 рубля на одного пассажира.
Естественно, учитывая обязанность выполнять регулярные рейсы, авиаперевозчик предпочтет заменить самолет на более легкий, а большой лайнер перевести или на чартерные рейсы, или ставить их в ангар, или еще больше поднимать цены на свои услуги.
Но все эти меры – лишь попытки перевозчиков как-то остаться на плаву. Для того же, чтобы небо Крыма видело больше самолетов, правительству стоит серьезно задуматься и пересмотреть свое отношение к гражданской авиации. А пока же в России закрываются аэропорты и летные училища, сворачивается производство узлов и агрегатов для авиации, а отечественные самолеты снимаются даже с внутренних рейсов по причине зарубежных санкций.
Александр Фертиков