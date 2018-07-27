МЫ ВЕРНУЛИСЬ в МОРЯ и ОКЕАНЫ

В далекое предвоенное время их, профессиональных праздников, было всего несколько: День Красной Армии, День Воздушного Флота СССР, День железнодорожника и др.
«К нашей радости, никаких споров по поводу нового праздника в правительстве не возникло. Решением Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июня 1939 года был учрежден День Военно-Морского Флота. Время проведения праздника нам было предложено определить самим. Мы выбрали конец июля, когда погода наиболее устойчивая.» (Н.Г. Кузнецов, «Курсом к победе», Воениздат-1989, стр. 460.)
И вот Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 23.06.1939 г.
В целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг строительства Рабоче-Крестьянского ВМФ (которому в 2018 г. исполнилось 100 лет) и стоящих перед ним задач и был учрежден праздник военных моряков и всего советского народа – День Военно-Морского Флота СССР, в дальнейшем – Российской Федерации.
День ВМФ являлся смотром достижений отечественного военного флота, успехов личного состава ВМФ в боевой подготовке, освоении новых надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых батарей и другой новой техники, которая поступает на флот.
В День ВМФ проводились торжественные собрания и построения личного состава, парады военных кораблей, театрализованные представления, водно-спортивные праздники, массовые заплывы моряков и молодежи на всех флотах и флотилиях нашего необъятного Отечества, до недавнего времени называвшегося СССР.
Ведь это и не удивительно: берега нашей великой Родины омывались 13-ю морями и тремя океанами – Атлантическим, Северным Ледовитым и Тихим. А морские рубежи необходимо было зорко охранять и надежно защищать.
Празднование Дня ВМФ способствовало эффективному военно-патриотическому воспитанию всего народа и военных моряков, формированию у них любви и уважения к ВМФ, к его личному составу, судостроителям и судоремонтникам.
Первое празднование Дня ВМФ было проведено под руководством Народного Комиссара ВМФ СССР, адмирала Н.Г. Кузнецова в 1939 г.
Сейчас, в 80-й раз, в последнее воскресенье самого теплого месяца года – июля, отмечают свой замечательный праздник все те, кто прямо или косвенно был связан с Военно-Морским Флотом нашей Родины: с палубой боевого корабля или отсеком подводного атомохода, штурвалом самолета или вертолета военно-морской авиации, с частями и соединениями береговых ракетно-артиллерийских войск, со службой в морской пехоте, воинов которой фашисты в ВОВ называли «морскими дьяволами» или «черной смертью».
Но мы не вправе забывать подвиг народа, его славных сынов и дочерей, военных моряков, которые многие десятилетия, не жалея сил, а то и самой жизни, крепили военно-морскую мощь государства. В первую очередь наши теплые поздравления тому, уже, к сожалению, очень поредевшему, поколению моряков-фронтовиков, кто в грозные годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. отстоял в боях нашу Родину. Вас, участников героических морских десантов на священной Крымской земле, ее защитников и освободителей, мы поздравляем с праздником – Днем Военно-Морского Флота РФ, желаем бодрости духа, здоровья и счастья!
Недаром лучшие корабли ВМФ СССР и России носили и носят на своих бортах гордые имена городов-героев Крыма: «Севастополь», «Керчь».
Эсминец «Керчь» 100 лет тому назад в далеком июне 1918 г. в Цемесской бухте порта Новороссийск выполнил приказ Председателя Совнаркома молодой Советской России Владимира Ильича Ленина, потопив корабли Черноморского флота, дабы они не достались ни разношерстной контрреволюции, ни иностранной интервенции.
Особенно хочется отметить незаслуженно забытое среднее поколение ветеранов флота, тех, кому досталось решать сложные задачи строительства океанского ракетно-ядерного флота нашей Родины, достичь паритета в жестких условиях «холодной войны», навязанной нам извне.
Хотелось бы отметить и моряков гражданского морского флота – офицеров ВМФ в запасе и отставке за их вклад в укрепление взаимодействия и взаимопомощи между моряками гражданского морского флота и ВМФ СССР , ВМФ РФ.
Это вы, дети фронтовиков Великой Отечественной войны, «дети войны», по путевкам райкомов комсомола добровольно пришли в ВМФ и отдали ему многие лучшие десятилетия своей жизни, а многие и сами жизни.
Ветераны флота! Вспомните маневры и учения «Океан» (1970 г.), «ЮГ-71, 81, 83», «Щит-87», «Осень-88» и многие другие. Цена вашему нелегкому флотскому труду − МИР, в котором вот уже 74-й год мы живем в нашей Родине!
С праздником вас, дорогие ветераны ВМФ всех поколений!
Наши взгляды устремлены в будущее!
Военно-Морской Флот новой России возвратился в моря и океаны !
Заветы и напутствия военных моряков – ветеранов ВМФ всех поколений, патриотов морей и океанов − Военно-Морской Флот новой России выполнил!
Мы надеемся, что молодое поколение военных моряков новой России по достоинству оценит ратный труд ветеранов флота всех поколений.
Нашим молодым друзьям – военным морякам ВМФ новой России − мы желаем дальнейших успехов в укреплении морской мощи нашего государства на южных морях РФ, в Средиземноморье и в Атлантике, на Северном Ледовитом и Тихом океанах!
Пусть преемственность традиций военных моряков всех поколений будет помогать вам в ваших нелегких океанских походах и в повседневных делах!
С Днем Военно-Морского Флота РФ, дорогие военные моряки и жители нашего Крыма!
Анатолий Купцов,
ветеран
Военно-Морского Флота СССР