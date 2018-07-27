Почему мы не можем согласиться с пенсионной «реформой»

В
Крыму, как и по всей России, не утихают
страсти вокруг пенсионной «реформы».
Большинство крымчан не поддерживают
правительственный законопроект и
говорят решительное «НЕТ!» медведевским
фокусам.
Повышение
пенсионного возраста, как следует из
множества уже опубликованных по этому
поводу материалов, будет иметь
разнообразные системные последствия,
ни одно из которых нельзя назвать
позитивным (курьезные заявления о
снижении смертности и увеличение средней
продолжительности жизни не стоит
принимать во внимание). Это – не только
удар и не только по пожилым людям. Это
еще и удар по рынку труда, поскольку в
стране станет значительно больше людей,
вынужденных работать, как говорится,
«за еду», то есть не имеющих возможности
что-то накапливать. Между тем реформаторы
постоянно кричат, что «основа долгосрочных
вложений в хозяйство – это накопления
граждан». Соответственно, это и удар по
накоплениям, и по долгосрочным проектам
любого рода. Это и подрыв возможности
профессионального обучения. В условиях
увеличения срока ухода на пенсию вырастет
число квалифицированных работников на
данный момент. И, естественно, возрастет
желание брать на работу молодых, что
через несколько лет обернется фактически
отсутствием людей с приличной
квалификацией. Но так далеко вперед
пенсионные реформаторы, разумеется, не
заглядывают. Они исходят из того, что в
самом худшем для них случае (через шесть
лет) произойдет смена личного состава
правительства. А значит, к тому времени,
когда в полной мере начнут проявляться
катастрофические последствия пенсионной
«реформы», они смогут пересесть в
какие-то иные кресла.
То
есть для российского общества сегодня
вопрос о повышении пенсионного возраста
– это даже не вопрос кармана, а вопрос
буквально жизни и смерти. В таких условиях
единственным шансом остается массовый
мирный протест населения.
Михаил
Рямбов,
член
Крымского рескома КПРФ,
г.
Старый Крым