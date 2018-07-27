Власти Симферополя не хотят слушать Президента страны

20 июля 2018 года в Калининграде Президент Российской Федерации высказался о предложенной правительством пенсионной реформе. Главная его мысль состояла в том, чтобы провести в стране широкие дискуссии и выслушать все мнения по этому очень чувствительному вопросу. Казалось бы, что Президент подал сигнал не только жителям России, но и власти всех уровней, тем более что по данным ВЦИОМ около 80% россиян категорически не поддерживают предлагаемые нововведения.
Такие митинги-протесты прошли в Симферополе, Евпатории и Феодосии. Напугавшись народного гнева, власти в лице «Единой России» запретили собираться людям в Армянске, Алуште, Керчи, Старом Крыму, Красноперекопске, а также в Кировском и Симферопольском районах.
Всекрымский митинг-протест должен был состояться в Симферополе 28 июля. Крымский реском КПРФ заблаговременно подал уведомление о проведении Всекрымской акции протеста в рамках Всероссийской акции, проводимой во всех регионах России. К сожалению, администрация города Симферополя решила идти по пути препятствия политической деятельности парламентской партии — КПРФ, тем самым грубо попирая законы, относящиеся к публичной деятельности политической партии в нашей стране. Пять раз городская администрация Симферополя не давала согласие Крымскому рескому КПРФ на время и место проведения митинга-протеста.
В этой ситуации руководство Крымского рескома КПРФ приняло решение о защите своих прав в судебном порядке. Такие судебные иски будут поданы на беззаконие властей городов и районов, отказавших КПРФ в проведении публичных акций. За последний месяц рейтинг Президента упал на 9%, с 73 до 63%. Во многом это происходит из-за самодурства местных царьков, игнорирующих посылы Президента, воззвания своего народа и возомнивших себя выше мнения людей и гаранта. Мы уверены, что эти зарвавшиеся самодуры и царьки местного пошиба будут обязательно наказаны, а митинги-протесты однозначно пройдут в том месте и в то время, которые будут указаны народом.
Мы обращаемся к властям города Симферополя: перестаньте нарушать российские законы, не издевайтесь над народом, слушайте, наконец, призыв Президента — организовать в стране широкие дискуссии и выслушать все мнения по этому очень чувствительному вопросу.
И последнее: есть в стране руководители, отличающиеся своей мудростью. Есть руководители регионов, которые высказались о своем несогласии с предложенным антинародным правительственным законопроектом и заявили, что в их регионах пенсионный возраст повышаться не будет. Вот бы нам таких мудрых руководителей.
Сергей Богатыренко,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ