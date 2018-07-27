Крымчане протестуют

Крымчане возмущены решением депутатов от «Единой России» в Государственном Совете Республики Крым и Государственной Думе РФ, поддерживают антинародный правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.
Евпатория
Не смотря на 30-градусную жару и разгар курортного сезона, жители и гости Евпатории вышли на митинг-протест, организованный городским отделением КПРФ.
Участники выразили решительный протест против повышения пенсионного возраста. Это не реформа. Это фактическая отмена пенсий. Потому что в России до 65 лет не доживает почти половина мужчин, а до 63 лет — четверть женщин.
Участники выразили решительный протест против повышения пенсионного возраста. Это не реформа. Это фактическая отмена пенсий. Потому что в России до 65 лет не доживает почти половина мужчин, а до 63 лет — четверть женщин.
Митинг завершился принятием резолюции с требованием не допустить проведение пенсионной реформы и сбором подписей за отправку правительства Медведева в отставку.
На митинге выступили: Сергей Богатыренко, Оксана Таранина, Анна Клочкова, Роман Волошин, Илья Донченко, а также коммунисты из Ростовской области. Выступившие подчеркивали, что руководство страны решилось открыто ограбить население, лишить людей честно заработанных средств. Полностью лживыми являются заявления о планах увеличить пенсию.
Феодосия
Свое недовольство курсом правительства Медведева и повышением пенсионного возраста феодосийцы высказали в ходе митинга-протеста, состоявшегося субботним вечером.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! Две недели назад проклятая орда единороссов Государственного совета Крыма одобрила пенсионный геноцид, продвигаемый Медведевым, а на днях такая же орда депутатов-единороссов в Госдуме в первом чтении проголосовала за этот волчий антинародный, антиконституционный законопроект. Власть Медведева ненавидит собственный народ, она делает все, чтобы мы быстрее ушли в мир иной. Сейчас каждый второй здоровый мужик не доживает до пенсионного возраста, он всю жизнь работает, всю жизнь платит 22% отчислений в Пенсионный фонд, но до пенсии не доживает. Эта пенсия не отдается его семье, не передается по наследству, она разворовывается. Не мне вам говорить насколько помолодели смертельные болезни, такие, как: инсульт, инфаркт, онкология. Наше молодое поколение обречено не доживать до пенсии», — об этом сказал Сергей Богатыренко.
На митинге также выступили Владимир Осауленко, Алексей Пузанов, Сергей Руденко, Николай Волков, Сергей Падалкин и Дмитрий Филяев.
Общее мнение выступающих на митинге однозначно: нет антинародной пенсионной «реформе»! В то время, когда для олигархов Государственная Дума принимает всевозможные налоговые поблажки и преференции, у трудового народа забирают последнее, прикрываясь при этом заботой о пенсионерах.
Непрозрачность всей пенсионной системы безусловно требует разбирательств. Бесспорно, Пенсионный фонд нужно менять, ведь не может быть такого, чтоб люди с трудовым стажем в 40 лет получали минимальные пенсии, а чиновники и дармоеды, выходя на пенсию, получали в десятки раз больше. Вот ради этого и стоит затевать реформы, и уж явно не через повышение пенсионного возраста!
Митинг завершился принятием резолюции с призывом отправить правительство в отставку, о необходимости вынесения вопроса о повышении пенсионного возраста на референдум, как год назад это было сделано в Швейцарии.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ