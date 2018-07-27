Повышение пенсионного возраста — это удар по российской государственности

Выступление Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Геннадия ЗЮГАНОВА на пленарном заседании Госдумы 19 июля.
Хочу обратиться к «Единой России», которая собирается голосовать за повышение пенсионного возраста: вы своими действиями рушите путинское большинство. Вы рушите его навсегда, рубите сук, на котором сами же сидите.
Особое внимание хочу обратить на то, какой поразительный цинизм разработчики пенсионной «реформы» проявляют по отношению к женщине. Ей надевают ярмо на шею, заставляя работать на 8 лет дольше, и говорят, что это для неё счастье и спасение. Но ведь женщина — это прежде всего мать, первый воспитатель, первая учительница, первый наставник, хранительница домашнего очага. И к этой её священной миссии не проявляют никакого уважения те, кто навязывает стране варварский пенсионный закон. Попробуйте сейчас устроить на работу женщину 45 лет с двумя высшими образованиями. Это практически невозможно. А вы предлагаете российским женщинам самый сложный, самый несчастный период их жизни продлить ещё на 8 лет. Им придётся искать работу, соглашаясь на нищенский оклад, или существовать на чужие средства, находясь на иждивении у работающих членов семьи. На мой взгляд, это не просто безнравственно. Это откровенно бесчеловечный цинизм, какого ещё не знала наша история!
Вы наносите страшный удар не только по демографии, но и по российской государственности. Хочу вам напомнить: чтобы Россия могла существовать в XXI веке и быть конкурентоспособной, нам надо иметь население 200 миллионов человек. Вы говорите, что население будет расти. Господин Топилин! (министр труда и социальной защиты РФ. — Ред.), за период с 1970 по 1990 год население Российской Федерации выросло на 18 миллионов человек. Такой была демографическая ситуация при Советской власти.
А за последние 25 лет дикого капитализма мы потеряли 9 миллионов. К нам приехали 7 миллионов мигрантов, но даже с учётом этого фактора убыль населения за четверть века составила 2 миллиона. Россия — единственная страна в мире, где такое происходит. Население США увеличилось за этот период на 77 миллионов человек, Франции — на 10 миллионов, Англии — на 9 миллионов.
А политика, которая проводится в нашей стране, провоцирует демографический коллапс. И такие инициативы правительства, как пенсионная «реформа», гарантируют нам продолжение этого коллапса на 30 лет вперёд. Вы понимаете, что делаете? Если бы понимали, никогда бы не вносили такой закон!
Повышая женщинам пенсионный возраст на 8 лет, вы бьёте по поколению бабушек. Когда у меня появился сын, я ждал, что моя мать после 40 лет педагогического стажа сможет понянчить внука. А вы теперь создаёте условия, когда молодые семьи будут бояться рожать детей, потому что некому с ними нянчиться: бабушек выгонят на работу. А ведь для того, чтобы ребёнок был здоровым и полноценным, надо рожать до 25 лет. Таким образом, вы подрываете генофонд нации. Вы бьёте по поколению тех, кто сегодня трудится. Бьёте по нынешней молодёжи, хотя она этого ещё до конца не понимает. Это ей придётся расхлёбывать ваши авантюры и кормить тех, кому вы продлеваете возраст выхода на пенсию. А как кормить? Средняя зарплата — 18 тысяч! Молодые семьи с двумя детьми сегодня нищие.
Господин Топилин, вы уверяете, что власть будет всячески заботиться о тех пожилых людях, которые действительно нуждаются и уже не в состоянии работать. Но как можно верить этим обещаниям? Напомню: мы пять раз вносили в Думу закон о «детях войны». Самому младшему представителю того поколения сегодня 73 года. Эти люди в детстве, которое пришлось на военное лихолетье, хлебнули горя наравне со взрослыми. И трудились наравне со взрослыми. А сейчас они на селе получают пенсию 8—9 тысяч рублей, а в городе — 10—13 тысяч. Что ж вы не выделили на их поддержку 140 миллиардов, которые мы пять раз просили? Вот истинное отношение правительства к старшему поколению, вот его «забота» о пожилых гражданах!
У вас сейчас дополнительные доходы бюджета составляют 1 триллион 800 миллиардов рублей. Мой заместитель Владимир Кашин вносил законопроект о стакане молока для школьников. На его реализацию требуется всего 14 миллиардов. Но вы и детям кукиш показали!
Вы призываете доверять вашему правительству. Но я вам хочу напомнить, что доверие формируется благодаря конкретным шагам и действиям. А заклинаниями настоящего доверия не заслужить. Можно только на время ввести людей в заблуждение. Что вы и пытаетесь делать.
Внесение законов такого рода надо сопровождать введением целой серии льгот и поддержек. А выделяемых вами детских пособий в некоторых регионах даже на три подгузника не хватает!
Что касается регионов, тут вообще пугающая ситуация. Моя родная Орловская область за годы рыночной оккупации потеряла 150 тысяч человек. В годы войны мы потеряли в два раза меньше. Тульская область потеряла 350 тысяч человек.
Скажите, каким образом мы дальше будем развиваться, если этот закон пройдёт? Что можно решить при такой демографической политике?
Разговоры о росте средней продолжительности жизни — это блеф. За 25 лет она у нас выросла только на полтора года. Я посмотрел статистику: в 36 регионах абсолютное большинство мужчин не доживают до пенсии. Среди них Чукотка, Еврейская автономная область, Хакасия. Там средняя продолжительность жизни — менее 60 лет. Но вы и там предлагаете поднять пенсионную планку до 65 лет. Если взять Сибирь, Крайний Север, коренные русские области — все они попадают в эту зону. Русское население после развала СССР сократилось на 7 процентов. Как представители других национальностей собираются жить в едином государстве, если исчезает то, что нас скрепляет: язык, культура, традиции, воля, наши победы и тысячелетняя история? Вы ведь по всему этому бьёте наотмашь, не останавливаясь ни перед чем!
Посмотрите хотя бы официальную статистику за прошлый год. Рождаемость сократилась в 84 регионах России. В 81 регионе увеличилась смертность. Всего три года наблюдался небольшой прирост населения: в 2013-м, 2014-м и 2015-м. А затем снова началась убыль.
Вы утверждаете, что ваша пенсионная «реформа» — это следование мировому опыту. Господин Топилин, какая пенсия в Эстонии? Она в два раза выше, чем у вас! Какая пенсия в Польше? В три раза выше, чем у вас! Какая пенсия во Франции? В 5—10 раз выше, чем у вас! А вы в качестве прибавки к пенсии бросаете нашим гражданам жалкую тысячу и говорите, что на неё можно прожить. Это просто позор для любого правительства, для любой власти!
Вы говорите, что у вас нет финансовых ресурсов. Но это неправда! У вас есть 27 триллионов золотовалютных резервов. Во времена правительства Примакова их было всего 8 миллиардов, но оно при этом проводило достойную политику в интересах страны. А у вас 28 триллионов лежат неподвижным грузом в банках. Вы за три года дополнительно дали банкирам 4 триллиона. Они обещали, что направят эти деньги на инвестиции, на создание новых рабочих мест. Но на инвестиции они направили менее 5 процентов этих средств! И ещё 6 триллионов лежат в зарубежных банках.
Мы предлагали пакет законов, который позволял направить в бюджет дополнительно 10 триллионов. Но вы не приняли ни одного закона, который ущемлял бы богатых. Хотя они обогащаются на кризисе, а вы, после того как уже неоднократно обобрали граждан, лезете в карман к полунищим пенсионерам. На мой взгляд, это форменное безобразие!
Президент поставил задачу: выйти на мировые темпы роста в 3,5 процента, стать пятой экономикой в мире. Я, выступая здесь в мае, сказал, что можно достичь 6—7 процентов роста. У нас всё для этого есть. Капитал есть, мощности есть. При этом мощности высокотехнологичных производств загружены лишь на 40 процентов, а машиностроение в целом максимум на 60%. Три четверти сырья гоним за кордон без переработки. 40 миллионов гектаров пашни брошены.
Что касается кадров, то после развала СССР полтора миллиона наших лучших специалистов убежали на Запад. Если в 2016 году уехали 20 тысяч молодых специалистов, то в 2017-м — уже 42 тысячи. Они бегут от ваших «реформ». А после этого закона сбегут последние, не станут ждать вашей нищенской пенсии.
И в заключение хочу господину Топилину напомнить историю. В январе 1917 года ни одна газета не писала, что в феврале начнётся революция. А 23 февраля в Петрограде взбунтовались женщины, когда им и их детям не досталось по куску хлеба. Они ворвались на заводы и сказали мужикам: «Что же вы тут сидите?» С этого началась Февральская революция, и через 10 дней пала тысячелетняя монархия. До революции страну довела недопустимая политика властей — вот важнейший урок истории! И прежде чем вносить такой закон, господин Топилин, надо бы изучить историю своей страны. И ещё напомню: за то, чтобы поставить суверенитет России выше союзного, на Съезде народных депутатов РСФСР в 1990 году проголосовали более 900 человек. Через год страна развалилась. А когда хватились, было уже поздно. Так неужели же история вас ничему не учит?
Не принимайте этот закон! Вам дети и внуки этого не простят!