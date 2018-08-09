«Потемкинский» Крым

Совсем недавно был запущен Крымский мост, соедивший материковую часть России с нашим полуостровом. Ведутся большие работы по строительству федеральной трассы «Таврида», возведен новый аэропорт, достраивается Республиканская больница им. Семашко, возводятся новые учебные корпуса Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Казалось бы, что на этом фоне обустраивается сразу весь Крым. Ан нет… Чуть дальше отъедешь от этих новостроек, и столкнешься с совершенно другой реальностью.
Еще до войны в поселке Гвардейском, что в Симферопольском районе, была открыта станция скорой помощи. Фельдшеры ездили на вызовы на лошадях. Специализированной службой «скорая» стала в 50-х. Врачи появились в сельской скорой помощи только в 60-х годах. Когда строилось новое здание, работники «скорой» после работы ходили на станцию как на вторую смену: помогали строителям, подкрашивали, радовались скорому новоселью.
Сейчас в поселке Гвардейском назревает ситуация появления ЧП районного масштаба. Все дело в плачевном состоянии, в котором находится станция скорой помощи в пгт Гвардейском, которая обслуживает не только все 22 тысячи человек, проживающих в населенных пунктах Гвардейского сельского поселения, но и еще 38 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах Скворцовского, Школьненского, Родниковского, Укромновского, Первомайского, Новоандреевского, Широковского и Журавлевского сельских поселений.
В помещении станции скорой помощи на стенах зияют трещины, а в полу дыры. Но еще больше режет запах нечистот и плесени, который доносится отовсюду — от гнилых половых досок до стен и потолка.
Ко мне обратились местные жители с просьбой помочь решить судьбу станции скорой помощи, которую могут и вовсе закрыть.
«Сначала медикам говорили, что помещение станции скорой помощи закроют на период ремонта, а работу медиков переведут в ГРЭС, так как в поселке Гвардейском нет никаких вариантов для продолжения работы. Тем не менее, в качестве альтернативы переезду в черту города администрация поселка предложила медикам переехать в помещение бывшего загса, которое ныне занимают социальные работники».
На условиях анонимности сотрудники скорой помощи сообщили об отсутствии возможности разместиться по указанному адресу:
«Сегодня мы обслуживаем 60 тысяч человек и у нас 5 машин. По нормативам одна машина выделяется на десять тысяч человек. Нам там просто негде будет развернуться. Да и жители дома будут возражать, ведь фактически мы у них заберем и без того маленькую парковку перед домом».
В свою очередь соцработники также выразили свое недовольство подобным решением проблемы.
В свою очередь соцработники также выразили свое недовольство подобным решением проблемы.
Организация относительно недавно осуществила переезд из помещения детского садика «Теремок», в котором были все необходимые условия. Сейчас же работа с пожилыми людьми производится в тесных условиях. Соцработникам предложили потесниться: помещение будет перегорожено, вход для посетителей будет с аварийного выхода, расположенного уже со стороны подъездов жилой части двора здания по ул. К. Маркса, 25. Кроме того, зал, в котором занимаются творчеством и проводят общественные мероприятия пожилые посетители организации, а также туалет достанутся скорой помощи.
Получается, мы фактически лишаемся возможности полноценно функционировать. Без социального обслуживания окажутся ветераны труда и войны, люди, которые строили и развивали наш поселок, сельхозработники, научные сотрудники.
Кроме того, учреждение посещают и люди с ограниченными возможностями – подвоз их к новому входу будет затруднен, так как жилой двор дома хоть и пережил ремонт, но по-прежнему остается тесным и перегруженным личным транспортом жильцов.
Кроме того, учреждение посещают и люди с ограниченными возможностями – подвоз их к новому входу будет затруднен, так как жилой двор дома хоть и пережил ремонт, но по-прежнему остается тесным и перегруженным личным транспортом жильцов.
Кроме того, я считаю неправильным ставить на одни весы две столь нужные поселку организации и выбирать из них кто должен работать, а вернее, кто кому должен больше мешать.
В поселке тем не менее имеются пустующие помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Так, решением сессии Гвардейского сельского совета 17 июля 2017 года в собственность поселка были приняты такие объекты, как бывший мебельный по адресу ул. К. Маркса, д. 51, и работающий в настоящий момент магазин «Хозтовары» по адресу ул. К. Маркса, д. 54. Почему бы на время ремонта и приведения в порядок основного здания не рассмотреть вариант перевода скорой помощи, расположенной по адресу ул. К. Маркса, 53, в соседнее здание?
РS. Жители Гвардейского неоднократно обращались в различные инстанции, начиная с местных советов и заканчивая главой Республики Крым и Министерством здравоохранения. Часть писем осталась без ответа, а отвечающие на письма советуют решить проблему самим медсестрам и врачам, иначе − могут уволить. После такого отношения к станции скорой помощи, которая обслуживает более 50 тысяч человек, можно сделать вывод о том, что любой ветви власти глубоко равнодушна судьба скорой помощи и жителей Гвардейского и ближайших сел. В данный момент взял под личный контроль проблему Гвардейского первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, который пообещал не допустить произвола и сохранить скорую в Гвардейском. Наша газета будет информировать жителей поселка о судьбе «скорой».
Курские соловьи больше не поют
Село Курское Белогорского района расположено в живописном природном уголке Республики Крым. В свое время это место облюбовали болгары и со всей славянской характерностью обустроили его. После Великой Отечественной войны восстанавливать село приехали жители из Курской области, многие из которых так и остались жить в этом крымском селе, получившем уже тогда название «Курское». Село Курское стало центральной усадьбой колхоза «Путь Ильича», за которым было закреплено 3519 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 2243 га орошаемой земли. Хозяйство специализировалось в садоводстве и виноградарстве. Многие труженики колхоза были отмечены высокими правительственными наградами. Все переселенцы с Курской области были обеспечены домами, работой, а сам колхоз имел большую разветвленную социальную сеть. Но в 1991 году случилась беда — не стало Советского Союза. Как и многие коллективные хозяйства, исчез и колхоз «Путь Ильича», люди были брошены, работы не стало, соответственно практически была уничтожена вся жизнеобеспечивающая система. В годы «незалежности» люди выживали кто как мог. К сожалению, наследство, доставшееся от недавнего времени, перешло в Российскую действительность. Жители села Курского со всей душой восприняли вхождение Крыма в состав России и, естественно, надеялись на скорые перемены. Но не тут-то было.
Нам удалось побеседовать практически со всеми жителями этого села, которые с гордостью рассказывали о советском времени, о своем колхозе, где можно было во славу и потрудится, а по вечерам еще и попеть. Они так и говорили: «Мы же из Курска, и голоса наши как у курских соловьев. Нас всегда слушали даже жители дальних сел. А теперь мы не поем – и некогда, и незачем».
Жители села Курского поведали о своих проблемах первому секретарю Крымского рескома КПРФ Сергею Богатыренко, которые и легли в основу его обращения к главе Республики Крым. Публикуем данное обращение.
Главе Республики
Крым − председателю Совета министров
Республики Крым
Аксёнову Сергею Валерьевичу
Уважаемый
Сергей Валерьевич!
В рамках официального визита в Белогорский район Республики Крым я, как помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Первый секретарь Крымского рескома КПРФ, посетил с. Курское, где провел встречу с жителями села.
В ходе встречи выяснилось, что в с. Курском питьевую воду дают лишь на 4 часа в неделю, село не газифицировано, а возможности заправлять газовые баллоны также нет (баллоны централизовано не завозят, есть частная компания, которая продает в 2 раза дороже (700 в Белогорске, а в Курском – 1300). Жители села страдают от антисанитарии (есть колодец, в котором вода не подходит для питья), а официальные лица района не дают никаких пояснений на тему когда же жизнь села улучшится, в Курское придет газ, а водоснабжение будет работать без сбоев.
В связи с этим, прошу Вас разобраться в ситуации и взять под личный контроль с. Курское Белогорского района.
Кроме того, прошу сообщить, почему в с. Курском нет нормального водоснабжения, какие меры принимаются для решения проблемы и для его газификации.
О решении данных проблем прошу сообщить мне по вышеуказанному адресу, заказным письмом с уведомлением, а также заявителю в установленные законодательством сроки.
С уважением,
первый секретарь
Крымского рескома КПРФ
Богатыренко
Сергей Васильевич
Жители Раздольненского района устали жить под одной династией
Раздольненский район расположен в степях северо-западной части Крыма, недалеко от побережье Каркинитского залива. Каждое сельское поселение этого района представляло собой в советское время образцовые хозяйства. Березовка, Ботаническое, Воронки, Ковыльное, Ручьи, Славное, Славянское, Чернышево, Стерегущее, Новоселовское… Все эти поселения имели свое лицо, специализированное хозяйство. Особенно Раздольненский район процветал, когда пришла к ним днепровская вода. Эта земля стала землей героев, настоящих патриотов своего района. Помимо рабочих мест, которые имелись в каждом хозяйстве, каждое село хозяйственно-культурно обустраивалось. Воистину тут жили счастливые люди.
Совсем недавно группа из числа местных коммунистов и комсомольцев посетила некоторые сельские поселения, имевшие былую славу. Поводом для посещения раздольненских сел стал опрос общественного мнения о необходимости повышения пенсионного возраста в РФ.
Мнение оказалось единогласным: даже вне зависимости от политических предпочтений люди безоговорочно соглашались оставлять свои данные в опросных листах КПРФ и негативно высказывались о данной «реформе» правительства Медведева. Люди в очередной раз убеждались, что единственная партия, которая защищает интересы простого трудового народа, — это КПРФ.
Участники рабочей поездки рассказали местным жителям о той борьбе, которую развернули коммунисты против так называемой пенсионной «реформы» правительства Медведева, и о той роли, которую играют местные власти, всячески препятствуя проведению митингов, замалчивая реальное общественное мнение и отстаивая проправительственную позицию.
В свою очередь, жители сельских поселений Раздольненского района рассказали о многочисленных проблемах, которые не решаются уже несколько десятилетий. Это проблемы водоснабжения, разбитые дороги, отсутствие социальной инфраструктуры, рабочих мест — это вынуждает молодое поколение покидать родные села.
И еще одно: многие жители, жалуясь на те или иные проблемы, все же называли главную беду района (как выражаются они сами) — это бесконечное правление в районе одной семьи — Акимовых. Акимовы правили и в лихие 90-е, и в годы «незалежности». И, как оказывается, и при России быстро сменили прежние идеалы и знамена. Люди действительно просят избавить район от таких горе-руководителей, иначе, как они считают, район никогда не возродится.
Материалы подготовили:
Алена Гуляйченко,
Ольга Колисова и
Анна Колядина