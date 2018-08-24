Открытое письмо

Главе муниципального образования
Нижнегорского района
— председателю районного совета
Петрову А.В.
Копия: Госсовет Республики Крым
Копия: Фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ
Уважаемый Александр Валериевич!
На мое имя поступило Обращение первого секретаря Нижнегорского районного отделения КПРФ Л.Н. Шевченко. В нем указывается, что 14 августа 2018 года возле здания Нижнегорской районной администрации согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» проводился одиночный пикет, направленный против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста в нашей стране. Его проведению пытался препятствовать заместитель председателя Нижнегорского районного совета Пышнограев Сергей Дмитриевич. Заметим, что Шевченко Л.Н. строго действовала согласно указанному Федеральному Закону. Грубо попирая законодательство РФ, Пышнограев С.Д. пытался удалить Шевченко Л.Н. с места пикетирования. Пышнограев С.Д. стал срывать с Шевченко Л.Н. плакат и рвать его в присутствии проходящих граждан. Одновременно Пышнограев С.Д. нелестно отзывался о коммунистах и КПРФ в целом. Он стал угрожать полицией. Прибывший вскоре сотрудник полиции, которого Пышнограев С.Д. пытался заставить убрать Шевченко Л.Н. подальше от здания администрации, быстро разобрался в ситуации и действовал в рамках правового поля РФ, не найдя в действиях Шевченко Л.Н. нарушений Федерального Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». После этого Пышнограев С.Д. вынужден был удалиться.
В связи с произошедшим инцидентом, получившим публичную огласку, прошу Вас, как председателя Нижнегорского районного совета, руководителя районного отделения политической партии «Единая Россия», дать на очередной сессии районного совета политическую, нравственную и правовую публичную оценку незаконным действиям Вашего заместителя Пышнограева С.Д.
Часто бывая со своими товарищами в Вашем районе, мы неоднократно слышали о беззаконии по отношению к местным жителям со стороны некоторых руководителей района. В этой связи мы ждем от Вас принципиальной оценки незаконным действиям Пышнограева С.Д., которая может поставить под сомнение те многочисленные заявления граждан, о которых я сообщил выше.
О принятом решении прошу проинформировать меня лично, а также первого секретаря Нижнегорского районного отделения Шевченко Людмилу Николаевну.
С уважением,
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ
Богатыренко С. В.