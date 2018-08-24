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пятница, 24 августа 2018 г.

Секретарь ЦК КПРФ Л.И. КАЛАШНИКОВ в Крыму


С рабочим визитом в Республике Крым побывал секретарь ЦК КПРФ, председатель Комитета по делам содружества и СНГ, Евразийской интеграции и связям соотечественников Государственной Думы Леонид Иванович Калашников. Гость из Москвы ознакомился с ходом реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», встретился с жителями полуострова, а также выступил в Симферополе перед участниками пленума Крымского рескома КПРФ.
В своем выступлении секретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников передал Крымской Республиканской организации привет от Председателя партии Геннадия Андреевича Зюганова, отчитался о работе возглавляемого им Комитета ГД РФ и подробно остановился на текущем политическом моменте. Секретарь ЦК напомнил страницы событий из Крымской весны, роли КПРФ в этих исторических событиях и о сложившимся тогда консенсусе между парламентскими фракциями. «Все это позволило, подчеркнул Леонид Калашников, привести к тому, что Крым вернулся в состав России». Секретарь ЦК отметил, что крымская ситуация давала надежды на коренные изменения, которые должны произойти во внутренней политике страны. «К сожалению, подчеркнул Леонид Калашников, так называемая пенсионная реформа все перечеркнула. Крымский консенсус сегодня трещит по швам из-за пенсионной реформы. Надо прямо сказать, что крымский консенсус объединил не нас с ними, а скорее их с нами. И прав наш лидер Геннадий Зюганов, недавно заявивший, что «кончился, видимо, тот консенсус, к которому в 2014 году подошли четыре партии».
Секретарь ЦК подробно рассказал о тех законах, которые подготовлены в его Комитете для поддержки соотечественников. «Упрощение получения гражданства нашими соотечественниками, в том числе и для граждан, имеющих смешанные браки, решили бы одновременно и демографическую проблему, а таких сегодня на очереди около 30 млн. и, как правило, люди за 30 лет. Вот вам и решение имеющегося вопроса. Власть наша на это не идет».
Леонид Калашников призвал крымских коммунистов к мобилизации. «Мы, коммунисты, − заявил секретарь ЦК, − должны быть готовы к любым событиям. В борьбе за отмену пенсионной реформы надо быть пооскалистее, не стесняться в выражениях и оценках, особенно в Крыму. Мы должны ежедневно заявлять и отстаивать свои позиции и идти к людям».
Секретарь ЦК КПРФ ответил на животрепещущие вопросы участников пленума.

Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ