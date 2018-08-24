Секретарь ЦК КПРФ Л.И. КАЛАШНИКОВ в Крыму

С рабочим визитом в Республике Крым побывал секретарь ЦК КПРФ, председатель Комитета по делам содружества и СНГ, Евразийской интеграции и связям соотечественников Государственной Думы Леонид Иванович Калашников. Гость из Москвы ознакомился с ходом реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», встретился с жителями полуострова, а также выступил в Симферополе перед участниками пленума Крымского рескома КПРФ.
Секретарь ЦК подробно рассказал о тех законах, которые подготовлены в его Комитете для поддержки соотечественников. «Упрощение получения гражданства нашими соотечественниками, в том числе и для граждан, имеющих смешанные браки, решили бы одновременно и демографическую проблему, а таких сегодня на очереди около 30 млн. и, как правило, люди за 30 лет. Вот вам и решение имеющегося вопроса. Власть наша на это не идет».
Леонид Калашников призвал крымских коммунистов к мобилизации. «Мы, коммунисты, − заявил секретарь ЦК, − должны быть готовы к любым событиям. В борьбе за отмену пенсионной реформы надо быть пооскалистее, не стесняться в выражениях и оценках, особенно в Крыму. Мы должны ежедневно заявлять и отстаивать свои позиции и идти к людям».
Секретарь ЦК КПРФ ответил на животрепещущие вопросы участников пленума.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ