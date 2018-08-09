Пенсионная удавка

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о пенсионной реформе, согласно которому возраст выхода на пенсию предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Найден простой и эффективный способ продления человеческой жизни. Открытие, безусловно, принадлежит российскому правительству во главе с неунывающим Дмитрием Медведевым. Народ в «Зимних вишнях горит», на «Булгариях» тонет, в аэропортах и метро взрывается, а парень веселится и посвистывает, напевая любимый «Битлз». Все-таки нельзя представить ни Терезу Мэй, ни Дэвида Кэмерона, распевающих «Калинку-малинку» в такой ситуации.
Но, сам веселясь, не забывает Димон и о народе. Вспомнил он крымскую бабушку, которая его попросила, мол, пенсию увеличьте. Он тогда ей: денег нет, но вы держитесь. Счастья и здоровья.
Вот решил Медведев бабушку уважить. Мол, о чем она просила? Увеличить пенсию? Получай, бабуся! И вот уж воистину, держитесь! Она-то просила денег подбросить к семи тысячам пенсии, а он понял − пенсионный возраст увеличить. Как понял, так и исполнил! Чай, не советская власть, когда мог получить красную карточку от народа, и народ мог сказать: «Дмитрий, ты не прав.» Сейчас ты всем сам выдаешь талоны на вылет из премьер-лиги в царствие небесное.
Кто-то до сих пор уверен, что у нас в руководстве − идиоты. Все у них сикось-накось. Ребята, вам бы такой ум, как их глупость. Стратеги! О повышении пенсионного возраста сказано после «прямой линии» Президента, иначе каждый первый вопрос был бы об этой человеконенавистнической диверсии, чем вообще славится правительство России – прямые и беззастенчивые враги народа. И во время чемпионата мира.
За все годы, начиная с перестройки, не припомню ни одного действия руководства страны, которое не только не помогло бы терзаемому народу, но хотя бы оставило его в покое. И никак не угомонятся, все никак человечины не нажрутся все эти Голиковы-Кудрины. И все они растолкуют, что шкуру-то с тебя сдирают исключительно в твоих интересах. Ты еще и за ее выделку заплатишь.
И вот сейчас чего только мы ни наслушались! Каких только пирогов ни наелись! Все делается ради нашего счастья! Во-первых, оказывается, что у нас буквально за пару лет на десятки годков увеличилась продолжительность жизни. Еще недавно она составляла у мужчин 54 года, а сейчас аж 71 год! Непонятно, чего не объявили, что 100 лет продолжительность жизни. Уж врать так врать! Походите по кладбищам, поглядите, какие покойники туда сносятся. На каком году в мир иной уходят.
Шайке гопников, которые засели в правительстве, напомню, что в годы любимой нами и ненавидимой всей мерзотой мира советской власти средняя продолжительность жизни мужчин составляла 72 года, и советскому руководству в голову не приходило повышать пенсионный возраст.
Шмакающий Шмаков (председатель Федерации независимых профсоюзов России), выступающий никуда не годной прокладкой между властью и народом, сказал свое слово: «Профсоюзы предлагают смягчить параметры пенсионной реформы, повысив возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет». Благодетели!
Ну а если так подскочила эта самая продолжительность, значит, какие-то чудодейственные меры предприняты? Живем-то мы в стране, на своей шкуре все их испытываем. Так вот вам и рецепт радикального продолжения жизни от российского паханата при власти: внедряй наркотики, потакай производителям фальсифицированного алкоголя, опекай террористов, давая им гражданство, чтобы они вновь обретенных сограждан в метро и в школах взрывали, топи теплоходы, эффективно пали «Хромые лошади» и «Зимние вишни», повышай цены на все − от продуктов до ЖКХ и бензина, закрывай больницы в городах, ликвидируй фельдшерские пункты в селах, вводи плату за лечение и учение, организуй беспредел на дорогах, с помощью коррумпированных гаишников добивайся самой большой аварийности со смертельными исходами в мире, размножай ядовитые свалки в населенных пунктах, и продолжительность жизни в результате вырастет на десятки лет за какие-то пару годочков.
Короста на теле русского народа «Дима − голова мимо» расписывает, как нам всем повезло, что повысят возраст выхода на пенсию, а иначе, мол, прежняя система «может привести к разбалансированию пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет выполнять свои социальные обязательства». Она, оказывается, была сбалансированной! Это когда депутаты-министры получают по три миллиона в месяц и соответствующую пенсию и доярка, огребающая аж 7 тысяч. А что такое «социальные обязательства» при платном обучении, лечении и при плате в детских садах? Дневной бюджет уточки в поместье Медведева, которую показал в фильме, достойном «Оскара», Навальный, выше, наверное, годовых бюджетов детских садов в рабочих поселках.
«Эти изменения назрели и необходимы, без них мы не можем двигаться вперед», − толкует «голова мимо». А вперед − это куда? Если там пропасть, то пошел-ка ты в этот вперед без нас.
«К 2044 году на одного пенсионера будут приходиться лишь 1,5 работающего гражданина, подсчитывал Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, чьи эксперты готовили предложения по повышению пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин». Как только где удавка на шее народа, так ищи Кудрина, без него убиение «электората» не обходится. А чиновники тоже считаются работающими? И не вы ли довели до того, что народ дохнет и не размножается? Кудрин сообщает новость: многие и после выхода на пенсию работают. Это беспредел! Он не знает, что на пенсию прожить попросту невозможно? Конечно, такой закон станет праздником для чиновников, госслужащих, которые не могли занимать свои посты более чем в течение 5 лет после наступления пенсионного возраста. А им социально и духовно близкий Кудрин продлил возможность не только получать огромные зарплаты, но и на пять лет дольше воровать из бюджета, чем они поголовно занимаются.
«Только при повышении пенсионного возраста можно обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», − подчеркнул Медведев. Все − для нашего блага! А вы спросили нас, хотим мы такого нормального уровня? И что такое нормальный уровень? 7 тысяч пенсии? Или 11? Вы пробовали хотя бы час на такие деньги прожить?
Обещают прямо-таки золотые горы: аж по тысяче рублей ежегодно будут добавлять к пенсиям! Почти на 80 рублей в месяц отяжелеет кошелек! По доллару в месяц! Загуляют седые ребята! На сколько за это время поднимутся цены? За это правительство не отвечает. У нас − свободный рынок и вольное ценообразование.
«Министерство труда категорически против поддержания такой инициативы, так как это может привести к ухудшению здоровья российских граждан. Если пенсионеры будут чаще обращаться в учреждения здравоохранения, бюджетные средства сэкономить не получится. В то же время увеличение пенсии почти на 30% означает увеличение долга Пенсионного Фонда перед Федеральным бюджетом».
Но это же мелочи! Ликвидируют больницы, вот вам и экономия! Никто никуда обращаться не будет.
Говорят, наивными экономистами предлагалось введение прогрессивной шкалы налогов, чтобы пополнить бюджет. Но члены правительства, которых поголовно этот прогресс коснулся бы, даже обсуждать не стали такую глупость. Решили в очередной раз привычно драть шкуру с нас. Тем более, такой системе налогообложения весь мир завидует, как сказал верховный главнокомандующий: весь богатый мир завидует нашим богатым, которые платят налоги такие же, как и нищая продавщица в ларьке. Но чтобы не вводить в грех зависти большинство населения мира (а бедных все-таки большинство), решили подоходный налог оставить равным для всех, а пенсионный возраст увеличить, чтобы рабочие какого-нибудь «Мерседеса», уходящие на пенсию в 65 лет с 1200 евро в кармане средней пенсии, не завидовали работникам «Лады-Калины», получающим аж 13 тысяч рублей пенсионных!
Итак, проект о повышении пенсионного возраста внесен в Думу. Кто возьмется спорить, примет ли «Единая Россия» этот закон? Да и другие депутаты, которые сами себе не враги. Вот некоторые детали о финансовом положении наших, народных, слуг: «Из «Основных направлений финансовой политики РФ» можно сделать вывод, что в текущем году содержание государственного аппарата обойдется на 1,2 миллиарда рублей дороже по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что большая часть этих денег пойдет на увеличение зарплат депутатам и высокопоставленным лицам. Примечательно, что такое повышение является самым рекордным за всю историю существования самостоятельной России… в 2018 году правительство РФ планирует повысить зарплаты депутатов Госдумы в 2 раза,… теперь она будет составлять около 800 тысяч рублей. Основная ставка госслужащего состоит из нескольких частей: оклад должностной, оклад за квалификацию, дополнительные денежные выплаты. Помимо основного оклада, депутаты получают премии раз в квартал. Они могут составлять от 60 до 81 тыс. рублей».
То есть к 800 тысячам зарплаты плюсуйте надбавки. Знающий бухгалтер уверен: избранники получают 3 миллиона рублей в месяц. Так станут они артачиться, протестуя против убийства населения «мягкой силой» смертельного закона?
«Никто не даст нам избавленья». Десятилетние посиделки «оппозиционных» депутатов от ЛДПР и «Справедливой России» в мягких креслах Госдумы показывают − воистину никто! (Кроме КПРФ). Воздух сотрясут и в кассу за миллионами отправятся: отпуск уж наступил, аж в 42 рабочих дня с оплатой проезда, да и самого отдыха.
«Никто не даст нам избавленья». Десятилетние посиделки «оппозиционных» депутатов от ЛДПР и «Справедливой России» в мягких креслах Госдумы показывают − воистину никто! (Кроме КПРФ). Воздух сотрясут и в кассу за миллионами отправятся: отпуск уж наступил, аж в 42 рабочих дня с оплатой проезда, да и самого отдыха.
P.S. Да здравствует дело великого Сталина!
«Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.
Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию... Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».
Иосиф Сталин «Экономические проблемы социализма в СССР», 1952 год.
Андрей Синопол,
Сакский район