Наш Иван Ступицкий

Осталось совсем немного времени до замечательной даты в истории нашей страны – 100-летия со дня рождения ВЛКСМ. Комсомол рос и закалялся вместе с первой в мире страной социализма и с честью выдержал все испытания, выпавшие на его долю. Гражданская война, тяжелые будни первых строек пятилеток, беспощадная борьба с врагом в годы Великой Отечественной войны, восстановление страны из военных руин - все это было делом рук комсомола.
Одним из них был наш земляк – талантливый и признанный вожак комсомола Севастополя и Крыма в 60 – 70 годы прошлого столетия – Иван Петрович Ступицкий. Он рано (в неполные 40 лет) ушел из жизни (от сердечного приступа), но до сих пор к его памятнику, что находится в Севастополе, не зарастает народная тропа. Чем же проявил себя этот молодой человек?
Отслужив службу в Советской Армии, пришел на севастопольский Морской завод имени С. Орджоникидзе. Работал токарем и одновременно занимался комсомольскими делами. Вскоре стал секретарем цеховой комсомольской организации. Именно здесь, в трудовом коллективе, начали проявляться его такие лучшие качества, как работоспособность, умение зажигать заводскую молодежь на полезные дела, создавать атмосферу дружбы и доверия.
В 1961 году его избирают секретарем Нахимовского райкома комсомола, а через время он возглавляет Севастопольский горком комсомола. В 1966 году Крымская областная комсомольская организация избирает Ивана Ступицкого первым секретарем Крымского обкома комсомола.
На этом поприще он показал себя как способный, обладающий большими организаторскими способностями руководитель. В те годы на счету 160-тысячной Крымской комсомольской организации было много полезных знаковых дел. Под руководством комитетов комсомола молодежь принимала самое активное участие в развитии народно-хозяйственного комплекса Крыма. Настоящей ударной комсомольской стройкой стало строительство Северо-Крымского канала. Тысячи юношей и девушек трудились над закладкой многолетних сельскохозяйственных культур под девизом «Превратим Крым в область садов и виноградников». Молодежь активно откликнулась на призыв обкома комсомола «Животноводство – ударное дело комсомола». Комсомольцы участвовали в возведении крупных промышленных предприятий. Не будет преувеличением, если скажу, что именно в эти годы на полуострове были построены предприятия, многие десятилетия составлявшие основу промышленности Крыма: НПО «Фотон», НПО «Титан», севастопольский приборостроительный завод «Парус», НПО «Пневматика», завод «Сантехпром», джанкойский машиностроительный завод, новый завод «Сельхоздеталь», новые корпуса Керченского металлургического комбината имени Войкова и многие другие. Молодежь трудилась на 23-х ударных комсомольских стройках. Ежегодно по комсомольским путевкам на строительство «БАМа», другие всесоюзные ударные комсомольские стройки уезжали сотни молодых крымчан. Кстати, всего на БАМ уехало 575 посланцев из Крыма.
На полуострове, при участии комсомольцев, были введены в эксплуатацию детский оздоровительный комплекс в Евпатории (по сути второй «Артек»), Дворец пионеров и музыкальное училище в Симферополе и многие другие. Севастопольская городская комсомольская организация шефствовала над строительством Дворца культуры рыбаков, здания городского комитета ДОСААФ. Комсомольско-молодежные коллективы трудились и добивались высоких урожаев на виноградниках совхозов «Качинский», «Полины Осипенко», «Софьи Перовской» севастопольской зоны, в хозяйствах других регионов Крыма. Сотни тысяч тонн рыбы добывали молодые рыбаки СРПО «Атлантика», «Керчьрыбпрома». Комитеты комсомола проводили соревнования среди комсомольцев и молодежи за присвоение звания лучшего по профессии, организовывали конкурсы профессионального мастерства.
Одним из направлений в деятельности комитетов комсомола было воспитание молодежи на славных боевых и трудовых традициях советского народа. В Крыму, в Севастополе было положено начало проведению военно-спортивных игр среди школьников и учащейся молодежи – «Зарница» и «Орленок», которые распространились по всей стране.
В гуще всех этих событий неизменно был первый секретарь Крымского обкома комсомола Иван Ступицкий. Он постоянно находился среди молодежи, в «первичках», умел популяризировать, внедрять в жизнь идеи и опыт, появившиеся на местах.
Будучи молодым человеком, он не по годам обладал житейской мудростью, целеустремленностью. Его уважали. К нему тянулась молодежь. В то же время он был прост в общении с людьми. Оказывал им помощь в житейских и бытовых вопросах. Не удивительно, что у Ивана Петровича было много друзей, и не только из числа молодежи, но и людей старшего поколения. В друзьях у Ступицкого был, кажется, весь командный состав Краснознаменного Черноморского флота. Его хорошо знали и всегда ждали на подшефном большом десантном корабле «Крымский комсомолец». Со всеми был общителен и хлебосолен. Супруга Полина Васильевна вспоминает, как во время проведения Всесоюзного слета молодых рисоводов он привел в дом угостить чаем чуть ли не всех участников этого мероприятия. Несмотря на то, что по роду своей деятельности он мало бывал дома, он все же старался проявлять постоянную заботу о семье, о чем свидетельствуют его письма из Москвы в период его учебы в Высшей школе КГБ СССР.
Вот таким был и остается в благодарной памяти потомков настоящий патриот советской эпохи, комсомольский лидер Крыма Иван Петрович Ступицкий.
Николай Фалько,
член Союза ветеранов комсомола Крыма,
заведующий отделом Крымского обкома
комсомола в 1969-1975 г.г.