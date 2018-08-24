Всегда в строю

В городе-герое Севастополе состоялся общекрымский слет офицеров из Союза советских офицеров Республики Крым. В слете приняли участие делегации из Судака, Феодосии, Ялты, Симферополя и Севастополя.
Председатель Симферопольского городского ССО, член Бюро Крымского рескома КПРФ Дмитрий Иванович Бобылев зачитал личное обращение к участникам слета.
ОБРАЩЕНИЕ
Товарищи офицеры,
боевые друзья и соратники!
Все мы родом из Советского Союза, того Союза, который нас воспитал, дал достойное образование и настоящую профессию — защищать Родину; того Союза, народу которого мы присягали на верность, который нами гордился и делал все, чтобы мы достойно служили и были социально обеспечены. Это было при великом Советском Союзе. Это было при социализме. И мы думали, что так будет всегда. К сожалению, это не так. Ныне правит балом дикий капитализм. Неужели мы можем оставаться посторонними наблюдателями и созерцателями этой несправедливой жизни? Разве это тот строй, который мы хотели бы оставить своим детям и внукам?
Боевые мои друзья! Народ — бедствует. Может ли смириться с этим позорным явлением Советский офицер? Думаю, что нет! Давайте вместе поможем своему народу!
Я призываю вас вступать в ряды КПРФ, где будем вместе отстаивать идеи социализма, идеалы добра и справедливости.
Я обращаюсь ко всем советским офицерам, прапорщикам и мичманам, старшинам и сержантам, рядовым и служащим, тем, кто служил на Севере и Юге, в степях Казахстана и горах Кавказа, к летчикам и морякам, артиллеристам и танкистам, пограничникам и десантникам: вставайте в ряды патриотов, чтобы вместе бороться за справедливость, отстаивать интересы трудового народа. А это возможно, если каждый из вас пополнит ряды Коммунистической партии Российской Федерации.
Я верю в каждого из вас, что именно так вы и поступите!
Участники слета единогласно поддержали обращение Д.И. Бобылева. После этого его участники стали гостями Военно-морского парада в Севастополе и пообщались с общественностью города.
Пресс-служба
Симферопольского городского отделения ССО