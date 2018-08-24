Крым — здравница или «мусорный рай?»

Дорогая редакция! Я - коренной крымчанин, и мне небезразлично, каким будет наш российский Крым. А суть моего рассказа заключается в следующем.
Проблема с мусором возникает не только из-за плохо налаженной системы его вывоза.
В некоторых городах, например в Ялте, его уже и вывозить некуда. Главная проблема – это отсутствие в Крыму заводов по переработке мусора. На некоторых российских предприятиях существует переработка собственных отходов. Вот примеры:
1. ЗАО «Волжский шиноремонтнорегенеративный завод» из отходов выпускает ленты конвейерные, кровельный материал, товары народного потребления.
2. ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» в Тверской области – из отходов своего производства выпускает гофрокартон.
3. ЗАО «Мягкая кровля» в Самарской области – из тряпья выпускает рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.
4. ОАО «Пластполиэтилен» в Московской области – из полиэтиленовых бутылок производит пластиковую тару и полиэтиленовые мешки.
5. ОАО «Эковата» в Московской области – из макулатуры производит эковату.
Значит, технология давно отработана. Осталось самое малое: создать специализированные предприятия, перерабатывающие весь мусор. Почему же их не создают? Оказывается, в условиях рыночной экономики возникает масса проблем, которые частному предпринимателю совершенно не нужны. Необходимо собрать целую кучу документов, разрешающих данный вид деятельности. Также необходимо предусмотреть, как мусор будет поставляться и как сбываться. Но самое главное, нужно вложить собственный капитал в строительство помещений, покупку оборудования, найм персонала. Ну а зачем рисковать частному капиталу? Гораздо выгоднее выпускать паленую водку путем смешивания дешевого технического спирта с водой из ржавого крана. Быстро и надежно. Или еще надежнее – сидеть на газовой трубе.
Значит, проблему мусора должно решать государство. И государство эту проблему решило бы, если бы оно было общенародным и действовало в интересах большинства населения, а не в интересах правящего меньшинства.
В интересы же правящего меньшинства, по всей видимости, не входят вопросы экологии тех мест, где проживаем мы − большинство населения страны. Для себя они, наверняка, нашли на планете еще не загаженные райские места, на которые когда-то был похож и наш Крым.
Александр Серый,
г. Симферополь