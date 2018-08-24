Открытое письмо

Главе администрации
Советского района
Трегубу В.О.
Копия: Администрация Президента РФ
Копия: Фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ
Уважаемый Владимир Олегович!
16 августа 2018 года первый секретарь Советского районного отделения КПРФ т. Ончева Ольга Георгиевна провела у здания районной администрации одиночный пикет против повышения пенсионного возраста в нашей стране. Лидер коммунистов Советского района строго действовала согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обращаю Ваше внимание, уважаемый Владимир Олегович, что действия Вашего подчиненного Пичурина В.Д. можно рассматривать либо как чиновника, не знающего Законы РФ, либо преднамеренное запугивание представителей других политических сил со стороны вашей администрации.
Данный инцидент получил широкую общественную огласку в Крыму. Прошу Вас, как главу администрации, дать правовую оценку действиям Пичурина В.Д. и проинформировать о принятых решениях меня и первого секретаря Советского районного отделения КПРФ Ончеву О.Г.
С уважением,
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ
Богатыренко С. В.