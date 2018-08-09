Усилить наступательную позицию по всем направлениям

Об этом шла речь на Пленуме Крымского рескома КПРФ, состоявшемся 4 августа 2018 года в Симферополе.
В июле состоялся первый этап консолидированного народного противостояния волюнтаристской политики правительства. Акции протеста прошли в Евпатории, Симферополе и Феодосии. К сожалению, многие местные чинуши от «Единой России», напугавшись народного гнева, не разрешили провести протестные мероприятия в Алуште, Красноперекопске, Армянске, Саках, Старом Крыму, в пос. Кировском и городе-герое Керчи. Саботирует проведение протестной акции и администрация города Симферополя.
Местная власть, оценив размах и силу выступающих крымчан, временно затаилась, как бы со стороны наблюдая за развертыванием дальнейших событий. Но мы, коммунисты, должны сделать так, чтобы накал нашей борьбы был еще ярче и мощнее. Наши последующие митинги будут еще более массовыми, а требования, звучащие на них, – категоричнее и решительнее.
Уже сегодня мы должны мобилизовать и консолидировать весь протестный актив, союзников и общественные организации, выступающие с нами в едином фронте.
Наши товарищи активно работают с населением Крыма, проводят наступательную агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу. В каждую семью приходят спецвыпуски газет «Правда», «Советская Россия» и «Коммунист Крыма». Большая работа проводится в социальных сетях. Многие наши депутаты организуют встречи, круглые столы. Городские и районные отделения обращаются с письми-протестами к тем депутатам Госсовета Крыма, которые своим решением поддержали антинародный правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Во многих местах организуются одиночные пикеты.
От наших действий, от активности каждой партийной организации, каждого члена КПРФ будет зависеть и итоговый результат. Сформированный идейный протестный заряд и массовость акций должны остановить власть и не позволить ей осуществить безумные планы. Коммунисты уверены, что на пути пенсионной реформы будет поставлен надежный заслон. Действуем смело и решительно! Вместе мы победим!
Валерий Лавров,
секретарь
Крымского рескома КПРФ