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пятница, 31 августа 2018 г.

Прорыв в будущее


 Школьная до­рога всег­да ведет... Она никогда не об­рывается и не заканчивается, потому что школь­ная дорога – это только начало большого пути. И этот путь очень ответ­ственнен, как для детей, так и для взрослых. Школьная дорога – начало начал. Здесь
 завязываются первые узлы знаний, по которым в буду­щем человек будет ориенти­роваться в сложной жизни. И насколько эти узлы будут прочными, основательными и будет, в конечном итоге, зависеть устойчивая жизнь каждого человека и государ­ства в целом.
Такую устойчивость де­монстрировала советская система образования, гаран­тировавшая
 доступное об­разование для всех. Кроме прочных знаний, которые обеспечивала советская си­стема образования, совет­ский школьник был окружен вниманием со стороны вла­сти и общественности. Он мог дополнительно бесплат­но заниматься в различных кружках и секциях по ин­тересам. Советская система обеспечивала гармоничное воспитание ребенка.
Сегодня важно и то, что мы должны воспитать в каждом учащемся патриота своей Ро­дины. Это, может быть, одна из ответственнейших задач современной школы, обеспе­чившая прорыв в будущее. И Коммунистическая пар­тия Российской Федерации в этой благородной миссии – союзник школы.
А пока пусть громко зве­нят школьные колокольчики, образуя на нашей крымской земле единый звон России, звон новых знаний и просве­щения!
Звени, Крым! Звени, Рос­сия! Звени, школа!
С праздником вас, доро­гие учителя и учащиеся!
В добрый путь по дороге в будущее!
Крымский реском КПРФ