завязываются первые узлы знаний, по которым в будущем человек будет ориентироваться в сложной жизни. И насколько эти узлы будут прочными, основательными и будет, в конечном итоге, зависеть устойчивая жизнь каждого человека и государства в целом.
Такую устойчивость демонстрировала советская система образования, гарантировавшая
доступное образование для всех. Кроме прочных знаний, которые обеспечивала советская система образования, советский школьник был окружен вниманием со стороны власти и общественности. Он мог дополнительно бесплатно заниматься в различных кружках и секциях по интересам. Советская система обеспечивала гармоничное воспитание ребенка.
Сегодня важно и то, что мы должны воспитать в каждом учащемся патриота своей Родины. Это, может быть, одна из ответственнейших задач современной школы, обеспечившая прорыв в будущее. И Коммунистическая партия Российской Федерации в этой благородной миссии – союзник школы.
А пока пусть громко звенят школьные колокольчики, образуя на нашей крымской земле единый звон России, звон новых знаний и просвещения!
Звени, Крым! Звени, Россия! Звени, школа!
С праздником вас, дорогие учителя и учащиеся!
В добрый путь по дороге в будущее!
Крымский реском КПРФ