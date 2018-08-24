Единороссы провели в Госдуме парламентские слушания о пенсионной реформе

В Государственной думе состоялись парламентские слушания по острейшей для российского общества теме – о повышении пенсионного возраста, хотя официальное название мероприятия весьма обтекаемо: «О совершенствовании пенсионного законодательства». Это очередная попытка на фоне массового недовольства подобными инициативами запутать людей, перенести акценты, объявить фактический грабеж десятков миллионов россиян если уж не благодеянием, то мерой вынужденной и абсолютно необходимой.
Если судить по слушаниям, то двух месяцев возмущения, негодования, массовых протестов после внесения законопроекта в Госдуму будто и не было. Не было для единороссов и многочисленных аргументов противников «реформы».
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин без какого-либо критического анализа повторил многократно звучавшие (и столь же многократно опровергнутые) тезисы. Это-де закон не о повышении пенсионного возраста, а о повышении пенсий. «Главная цель – это обеспечение стабильного развития пенсионной системы как в настоящее время, так и в будущем», – заявил он. Ключевой предпосылкой для предлагаемых изменений, по его словам, является увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров с 2019 года на тысячу рублей в месяц. Он еще раз повторил, что повысить пенсии никак невозможно, если, по существу, не обобрать тех, кто на пенсию еще не вышел. И повышать пенсионный возраст надо немедленно, так как жить россияне стали гораздо дольше, чем во времена СССР, а работников – меньше.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин начал с того же: «У нас уровень жизни пенсионеров стагнирует, а в последние годы даже снижается. Ситуация усугубляется тем, что доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджетной системы дополнительно выделить средства уже недостаточно».
Он даже заявил, что, «по сути, мы подошли к черте». А единственная ошибка состоит в том, что пенсионный возраст не повысили еще десять лет назад: мол, он, Кудрин, будучи министром финансов, предлагал это сделать еще тогда...
От Кудрина, как от главы контролирующего органа, хотелось бы услышать другое – получить данные, например, о структуре расходов Пенсионного фонда. Как известно, далеко не все аккумулируемые в нем деньги идут на пенсии. Ничего подобного! Зато Кудрин вполне прозрачно намекнул: из-за того, что так много средств тратится на выплату пенсий, не хватает денег на здравоохранение, образование и прочие социальные нужды.
Кудрин продемонстрировал несколько графиков, кажется, даже не поняв, что они оказались разоблачительными для авторов «реформы». Получается, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер реальной пенсии в ближайшее десятилетие всего на 10%. То есть не только миллионы россиян теперь не доживут до пенсии, но и у тех, кому повезет больше, она останется нищенской, если не менять принцип ее формирования и выплаты. Иными словами, за копеечные прибавки и экономию государство готово заплатить множеством человеческих жизней и судеб.
«Если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастает на 2,6 млн. человек к 2024 году, а к 2030-му практически треть населения нашей страны будут составлять люди старших возрастов», – вторил Кудрину ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Но опять-таки принципиально менять ничего и не предлагал. Только повышать пенсионный возраст.
Еще один эксперт, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау, заявил, что его точка зрения мало чем отличается от представленной ректором ВШЭ и другими коллегами: «Это решение не просто назрело, оно перезрело». Он, правда, сказал, что у него «более сложный ответ на вопрос, можно ли отказаться от реформы». По его словам, можно, но «за это будут платить следующие поколения».
В бюджет Пенсионного фонда направляются деньги, которые могли бы быть потрачены на социальные нужны, например, на лечение онкологических заболеваний, полагает лидер фракции «ЕР» Сергей Неверов. Оказывается, не коррумпированные чиновники, не «оптимизаторы» от власти виноваты в бедственном состоянии социалки, а пенсионеры – нынешние и будущие – слишком большие пенсии и льготы имеют. «Сейчас у нас есть выбор: ничего не делать, все пустить на самотек, что приведет к плачевным последствиям и к пенсиям, на которые просто-напросто невозможно будет прожить, либо взять на себя ответственность и принять необходимые меры», – заявил Неверов.
Поражает, что авторы грабительской реформы ведут себя так, будто именно они берут на себя риски «реформы». Между тем, одни из них, такие, как Неверов, Кудрин или Топилин, – государственные чиновники, и им положены совсем иные пенсии. Другие, как тот же Кузьминов, пенсионного возраста уже достигли. Они, конечно же, продолжают работать на своих хлебных должностях. Но что-то не слышно, чтобы отказались от «жалких тысяч» пенсионных выплат.
«Жалких тысяч» собираются лишить других – при этом у многих из этих людей и работы попросту не будет.
«Жалких тысяч» собираются лишить других – при этом у многих из этих людей и работы попросту не будет.
Что же получается: путинские стратегии – лишь для красного словца перед выборами, так что всерьез на них никто не рассчитывает?
Да и сами «парламентские слушания» оказались профанацией. Не намерена «ЕР» слушать народ и идти даже на частные уступки в своей антисоциальной политике, что и показало мероприятие в Государственной думе.
Федеральные СМИ, в избытке организующие прямые трансляции сомнительных развлекательных шоу и поп-концертов, обсуждение столь важного вопроса практически проигнорировали. Никакой трансляции – лишь краткие и невнятные репортажи, по которым невозможно составить адекватного представления о событии. Аргументированная позиция противников реформы вообще не была представлена, а остальное сводилось все к тем же общим словам о «конструктивном обсуждении» и «совместном поиске решений».
Так что гражданам жизненно важно принципиально заявить о своих интересах – и на новых акциях протеста, и на предстоящих региональных и местных выборах.
А в это время...
Коммунисты провели у стен Государственной думы встречу с избирателями.
Во встрече приняли участие несколько сотен человек – противников антисоциального закона, те, чье мнение не желают слышать единороссы.
«Единая Россия» продемонстрировала, что она не готова идти ни на какие уступки. На днях собирался генеральный совет этой партии. Возможно, это был их последний шанс заявить о том, что они на стороне народа. Возможно, это был их последний шанс отозвать законопроект из Государственной думы. Но ничего подобного они не сделали», – заявил, обращаясь к собравшимся, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
«Единая Россия» продемонстрировала, что она не готова идти ни на какие уступки. На днях собирался генеральный совет этой партии. Возможно, это был их последний шанс заявить о том, что они на стороне народа. Возможно, это был их последний шанс отозвать законопроект из Государственной думы. Но ничего подобного они не сделали», – заявил, обращаясь к собравшимся, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Член фракции КПРФ Леонид Калашников считает, что необходимо активнее участвовать в протестах и объединяться для совместных действий: «Призываю вас, дорогие товарищи, продолжить и дальше эту работу на улицах Москвы и на улицах нашей великой страны. Нет – геноциду нашего населения! Нет – пенсионному закону!»
По всеобщему убеждению, голос улиц на сегодняшний день – главное оружие россиян в борьбе с разрушительным курсом, проводимым действующей властью.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА,
соб. корр. Москва - Симферополь