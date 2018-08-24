Чествование победителей

Бюро Крымского рескома, как уже сообщала наша газета, определило победителей Республиканского смотра-конкурса «Лучшее первичное партийное отделение Крымского республиканского отделения КПРФ в честь 100-летия Великого Октября».
Первый секретарь побывал с такой же миссией в г. Феодосии, где вручил секретарю первичного партийного отделения №3 С.С. Гармашовой партийные награды и ценный подарок. А чуть раньше Сергей Богатыренко поблагодарил симферопольских коммунистов первичного партийного отделения №40 за боевитость и высокие показатели в партийной жизни. Секретарю отделения Ю.Н. Елфимову были вручены переходящий вымпел, Почетная грамота рескома и ценный подарок.
В церемонии награждения приняли участие секретари Крымского рескома В. В. Лавров и А. И. Нестеренко.
Поздравляем победителей! Следующее подведение итогов — лето 2019 года.
Андрей Шищенко,
заведующий отделом
Крымского рескома КПРФ