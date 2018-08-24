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пятница, 24 августа 2018 г.

Чествование победителей


Бюро Крымского рескома, как уже сообщала наша газета, определило победителей Республиканского смотра-конкурса «Лучшее первичное партийное отделение Крымского республиканского отделения КПРФ в честь 100-летия Великого Октября».
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко побывал на собраниях первичных партийных отделениях, ставших победителями республиканского смотра-конкурса. В п. Красногвардейском Сергей Богатыренко выступил перед активистами Красногвардейского первичного партийного отделения. Он подробно рассказал о деятельности Крымского республиканского отделения КПРФ, о протестных акциях, которые проходят в местных партийных отделениях в связи с повышением пенсионного возраста. Сергей Богатыренко поблагодарил коммунистов района за активную позицию и вручил секретарю первичного отделения С.И. Копаенко переходящий вымпел, Благодарность рескома и ценный подарок.
Первый секретарь побывал с такой же миссией в г. Феодосии, где вручил секретарю первичного партийного отделения №3 С.С. Гармашовой партийные награды и ценный подарок. А чуть раньше Сергей Богатыренко поблагодарил симферопольских коммунистов первичного партийного отделения №40 за боевитость и высокие показатели в партийной жизни. Секретарю отделения Ю.Н. Елфимову были вручены переходящий вымпел, Почетная грамота рескома и ценный подарок.
В церемонии награждения приняли участие секретари Крымского рескома В. В. Лавров и А. И. Нестеренко.
Поздравляем победителей! Следующее подведение итогов — лето 2019 года.



Андрей Шищенко,
заведующий отделом
Крымского рескома КПРФ