Г.А. Зюганов: «Это - закон об отсталости страны»

21 августа в Государственной Думе проводились парламентско-общественные слушания на тему «Совершенствование пенсионного законодательства». В них приняли участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ. На этих слушаниях выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Народ давно ждал такого обращения главы государства. И проникся надеждой, что теперь появилось общее дело, которым займутся все партии, деловые люди, производственные коллективы.
Когда здесь, в Государственной Думе, Президент вновь предложил на пост премьер-министра Медведева, за которого мы не голосовали, как и за Кудрина, я сказал: «Чтобы выполнить обещания, которые вы дали гражданам страны, надо добавить в бюджет минимум десять триллионов рублей. Он должен составлять не менее 25 триллионов».
Президент не возражал. С Медведевым после долгого разговора сошлись на том, что правительство найдет восемь триллионов. И я полагал, что мы всерьез займемся этой работой.
Потом к нам пришел министр финансов Силуанов, представил проект бюджета на ближайшие годы. И что мы там увидели? Сокращение расходов на национальную экономику – 17 процентов. На социалку – примерно столько же. А на ЖКХ сокращается почти треть расходов. Я тогда задал вопрос: «Каким образом мы будем с таким бюджетом выполнять стратегические установки, сформулированные главой государства?». Но ответа не последовало. Похоже, правительство вообще не интересуют такие вопросы.
Я считаю, что тот документ, который мы сегодня обсуждаем, – это вообще не пенсионный закон. Он так именуется, но его истинное содержание – совсем иное. Это закон об отсталости страны. Самый жестокий и циничный закон из тех, которые вносились в Думу за последние 25 лет. Этим законом провозглашается не стремление к развитию, а категорический отказ от развития.
Я полагал, что Президент, сформулировав в прошлом году такие серьезные задачи, соберет у себя миллиардеров, олигархов, которые уже захватили 90 процентов национального богатства и за один лишь прошлый год увеличили свои капиталы на 25 миллиардов долларов. Я предполагал, что Президент им скажет: «Друзья, надо поделиться со страной, с обществом. Давайте платить полноценные налоги. Так, как платят налоги в Америке, Германии и Китае». Но этого не произошло. Власть по-прежнему не смеет задеть интересы богачей, которые ничего не вкладывают в страну, наживаясь на ее ресурсах. Боится тронуть эту священную корову.
Я был уверен, что Медведев соберет банкиров и скажет им: «Как же так? Когда в 2008 году страну затрясло, мы выделили из резервного фонда 200 миллиардов долларов, чтобы оказать вам поддержку. Вас спасали. А за последние три года «Единая Россия» добавила банкирам еще четыре триллиона рублей. Давайте примем решение. Вы же обещали, что вы будете инвестировать в производство, создавать новые рабочие места, поднимать зарплату». Но глава правительства не предъявил никаких претензий банкирам, которые вложили в инвестиции меньше пяти процентов из тех средств, которые получили от государства. А остальные деньги рассовали по карманам и перегнали в офшоры.
Я думал, что правоохранительная система займется ворами, которые ограбили страну в 90-е годы и продолжают грабить ее сегодня. Основные фонды общей стоимостью почти триллион долларов продали по дешевке под диктовку американских цэрэушников, которые сидели в ведомстве Чубайса, когда он руководил приватизацией. В итоге получили меньше пяти миллиардов долларов. Сейчас Никита Михалков делает блестящие программы об этом. Напоминает, как по цене трех иномарок продавали лучшие корабли, лучшие предприятия. Давайте говорить прямо: необходимо пересмотреть результаты грабительской, противозаконной приватизации. Это даст стране гигантские дополнительные ресурсы, которые можно будет направить на развитие.
Я был уверен, что обуздают оффшорников, выводящих за рубеж колоссальные средства. Но когда у них возникли проблемы в связи с западными санкциями, когда их начали выдавливать из зарубежных офшоров, им отвели под офшорные зоны два острова на территории России. Теперь они на этих островах будут прятать наши деньги. Судя по тому, какие льготы и преференции власть обещает попавшим под зарубежные санкции богачам, они скоро вообще перестанут платить налоги.
Я полагал, что отток капитала хотя бы приостановится. Но с тех пор, как прозвучало послание Президента, он увеличился вдвое.
Я много раз задавал руководству страны вопрос: зачем нам столько чиновников? Сейчас их в два раза больше, чем в советское время. Шесть миллионов. Казалось, что начнут сокращать их количество. Но ничего похожего. Отряд чиновников продолжает множиться словно саранча на хлебном поле. Успехов и достижений в экономике и социальной сфере практически никаких. А чиновников все больше.
Нецелевые расходы составили по итогам прошлого года один триллион триста миллиардов рублей. Это говорит о крайне низком уровне государственного управления и об отсутствии элементарного контроля. Но никаких мер не принято.
Необходимо заниматься восстановлением и развитием национального производства, развивать науку, образование, здравоохранение. Вот во что надо вкладывать средства, чтобы получить серьезные результаты. Если экономика у нас начнет расти хотя бы на три с половиной процента в год, это будет совершенно иная картина. А мы все продолжаем крутиться вокруг одного процента. Но для роста экономики нужно вкладывать деньги и менять управленческие кадры.
Думал, что государство наконец окажет поддержку детям войны. Это те пенсионеры, которые в первую очередь заслуживают самого внимательного отношения к себе. Самые честные, самые добросовестные. И самые обездоленные. В деревне у них пенсия 8-9 тысяч рублей. А в городе – 10-13 тысяч. КПРФ уже пять раз вносила в Думу законопроект об их поддержке. Всего 140 миллиардов рублей нужно для реализации соответствующего закона, в то время как у нас только дополнительные доходы за два триллиона перевалили. Но наше требование по-прежнему остается без ответа.
Мой заместитель Кашин неоднократно предлагал закон, по которому каждый школьник будет ежедневно получать стакан молока. Но и на это отказались выделить средства. Между тем, расходы на то, чтобы собрать ребенка в школу, по сравнению с прошлым годом, выросли в среднем на 23 процента.
Я обращаюсь к министру труда Топилину и другим представителям правительства: «Навязывая стране пенсионную реформу, вы не просто попираете права граждан – и прежде всего женщин, которым хотите повысить пенсионный возраст сразу на восемь лет. Вы приносите в жертву не только пенсионеров. Вы приносите в жертву российскую государственность и не желаете слышать голос протестующего народа, который становится все громче. Игнорируете массовые протесты, игнорируете общественное мнение. И продолжаете навязывать обществу то, что оно категорически не приемлет. Посмотрите опросы: 91 процент против повышения пенсионного возраста».
Я обращаюсь к Президенту: «В марте многие отдали за Вас голоса на выборах. 77 процентов из тех, кто пришел на избирательные участки. Но 91 процент против этой «реформы», которую Вы называете необходимой. И те, кто ее протаскивает, подрывают ваш авторитет. Хоронят все ваши пожелания и обещания».
Если срочно не заняться реальным выполнением послания Президента, оно уже через полгода окажется невыполнимым в принципе.
Хочу напомнить тем, кто агитирует здесь за пенсионную реформу: в российских деревнях многие семьи живут только на пенсию. Если вы у них ее отнимете, что они будут делать? Давайте говорить честно: если пенсионный закон будет принят, то при такой низкой продолжительности жизни миллионы людей до пенсии не доживут. И сегодня все больше тех, кто не сомневается, что к этому вы и стремитесь, что вы намеренно отбираете у людей последнее.
Мы − единственная страна, которая в ходе рыночной оккупации за 25 лет потеряла девять миллионов человек. И в первую очередь сокращается русское население. Моя родная Орловская область потеряла за это время 150 тысяч населения. Владимирская область – 280 тысяч. Тульская область – 350 тысяч. Тверская область – 380 тысяч. Но без русского мира, без русского языка, без русской духовности и русской государственности наша огромная страна просто не сможет существовать. Продолжение русской демографической катастрофы, если ее не остановить, может означать только одно – уничтожение самой России.
Мы недосчитались 31 миллиона человек благодаря политике дикого капитализма. 18 миллионов детей не родилось. Продолжение той политики, которую вы нам навязываете, – это еще тридцать лет гарантированного вымирания страны. Придите в любую семью, и вам скажут: «Оставьте нам бабушек. Позвольте им заниматься внуками. Без этого работающие родители не могут поднять детей». А вы собираетесь всех подряд пожилых людей насильно выгнать на работу еще на 5-8 лет. Это спровоцирует еще более существенное сокращение рождаемости.
Чтобы мы выжили и были конкурентными в этом мире, нам нужно иметь 200 миллионов человек. В семьях должно быть 3-4 ребенка. И бабушка должна быть директором этого детского сада и этой школы. Иначе будем все глубже опускаться в демографическую яму. Вы этого хотите?
Ваша политика убивает у молодежи чувство патриотизма, порождает у нее отчуждение по отношению к своей стране. По опросам, каждый третий молодой человек сегодня хочет уехать из России. В 2016 году 20 тысяч лучших специалистов сбежало за границу. В 2017 году – 42 тысячи. После принятия вашего закона сбежит еще больше. Потому что этот закон покажет обществу, что власть полностью отказывается от социальных обязательств перед ним.
Каким образом решать эту проблему, если не заниматься ею всерьез?
Вы утверждаете, что в стране нет денег, позволяющих гарантировать достойное социальное обеспечение. Но это откровенная ложь. Давайте посмотрим статистику. За пять лет рост пенсионеров – три процента. А страховые взносы, которые работодатели перечисляют из средств, заработанных трудом граждан, выросли на 31 процент. И после этого вы говорите о скором дефолте пенсионной системы? Вы просто обманываете народ самым бессовестным образом. Нет никакого дефолта в этой сфере. Есть ваша безответственность, равнодушие к нуждам людей и нежелание уважать их законные права.
Пенсионный фонд понастроил себе дворцов. Но это деньги народа, а не правительства. Надо распределять эти деньги честно.
Я проанализировал официальные данные. Получается, что в среднем до пенсии человек у нас работает 36 лет. И успевает за это время внеси в Пенсионный фонд 103 своих зарплаты. То есть восемь лет из тридцати шести работает только на пенсию. А перестав работать, в среднем получает в виде пенсионных выплат только 47 своих зарплат. Куда же деваются еще 56 зарплат? Где эти деньги? Оседают в карманах олигархов и коррумпированных чиновников? Разбазариваются, как и все остальное?
Нужно не плодить «реформы», снижающие качество жизни граждан, а навести элементарный порядок в финансовой сфере и в сфере государственного управления. Это позор, что в богатейшей стране мира народ сделали нищим. И продолжают множить нищету с помощью антисоциальных законов.
Ровно двадцать лет назад Россия пережила финансовый дефолт. Тогда страна оказалась на пороге катастрофы. Если власть пойдет по тому пути, который намечает сегодня, нас в скором времени ждет дефолт политический. Но этого нельзя допустить.
Изменение пенсионного законодательства, повышение НДС − все это провоцирует еще большее обнищание граждан. И это в условиях, когда оно и без того становится все более вероятным. С завтрашнего дня вступают в силу новые американские санкции, направленные против российских компаний и против нашего финансового сектора. Практически неизбежно существенное снижение курса рубля. А значит – и повышение цен, которые у нас по-прежнему находятся в тотальной зависимости от курса иностранных валют. Потому что не происходит реального импортозамещения, о котором так любит говорить власть.
Идите навстречу гражданам. Перестаньте игнорировать их интересы, их права, их требования!
Мы 2-го сентября проводим новую общероссийскую акцию протеста. Мы инициировали референдум по вопросу о сохранении действующего сейчас пенсионного возраста. 52 региона уже заявили о своем участии в этом референдуме. Но вместо того, чтобы посоветоваться с народом и принять разумное решение, вы натравливаете на нас своих карманных журналистов, которые нагло врут людям. Уверяют, что референдум по такому вопросу ни разу не проводился ни в одной стране мира. Неправда! Потрудитесь хотя бы полистать справочники. Такой референдум проводила Швеция. И там 67 процентов сказали: нельзя повышать пенсии. На этом вопрос был закрыт. Власть была вынуждена подчиниться воле народа. Такой референдум дважды за последние годы проводила Швейцария. Такой референдум проходил в Словении и Греции. Референдум – это нормальный путь решения проблемы. Это и есть осуществление воли народа, демократия в ее истинном смысле, а не в том изуродованном и лживом, который нам навязали либеральные реформаторы.
22 сентября мы проведем еще одну общероссийскую акцию протеста. Мы уверены, что есть способ решить финансовые проблемы и повысить уровень жизни трудящихся и пенсионеров. Отмените НДС. Отмените добавленные льготы сырьевикам. Введите прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богачи платили больше, люди со средним доходом платили меньше, а бедные не платили ничего. Примите эти принципиальные решения, и у вас появятся гигантские дополнительные средства. Минимальная пенсия будет 20 тысяч рублей. Средняя зарплата будет 50 тысяч рублей.
Проявите политическую волю! Сделайте то, что необходимо стране! В противном случае нас ждет коллапс – и экономический, и политический.