Возможен ли «молодежный прорыв»?

По инициативе Крымской республиканской библиотеки для молодежи и Крымского республиканского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации, при поддержке Управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя была проведена молодежно-спортивная акция «Молодежный прорыв», посвященная Международному дню молодежи.
Не забыли и о тех, кто любит подумать. Акция сопровождалась интересной викториной, по итогам которой победителям были вручены полезные призы. От библиотеки жители и гости столицы на память получили раздаточный материал, способствующий популяризации физкультуры и спорта в молодежной среде.
Благодаря проведенной уличной акции каждый посетитель парка мог найти для себя интересное занятие и разнообразить свой досуг. Победители спортивных состязаний получили сертификаты на посещение спортивного зала «Rabbit hole», а также медали от Крымского республиканского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации.
«Мероприятия на спортивных площадках — это всегда очень интересно, ведь туда приходят ребята по собственному желанию, с целью сделать себя лучше. Наше мероприятие сделало разнообразней занятия спортом, у ребят появился дополнительный стимул. Мы просто пришли на спортивную площадку и добавили в тренировочный процесс немного соревновательных элементов. В итоге — огромное количество благодарностей», — отметил первый секретарь Крымского КРО ЛКСМ РФ Илья Донченко.
Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ