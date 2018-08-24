Правительство Медведева и Госсовет Крыма - в отставку!

Об этом заявили участники акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая прошла в рамках Всероссийской акции в городе Симферополе 18 августа 2018 года.
Протестная акция воистину была выстрадана, ибо Симферопольская городская администрация постоянно препятствовала ее проведению, как, между прочим, и в других городах и районах Республики Крым. Так, например, в городе-герое Керчи отказывали 9 раз, в Симферополе – 8 раз, в г. Алуште – 6 раз, в Кировском районе и г. Армянске – 3 раза и т.д. Крымская власть сильно напугана настроением крымчан, которые в своем большинстве не поддерживают антинародную, правительственную так называемую пенсионную «реформу». Об этом красноречиво говорят следующие вопиющие факты: 14 августа 2018 года проведению нашего одиночного пикета в поселке Нижнегорском пытался препятствовать заместитель председателя Нижнегорского районного совета от политической партии «Единая Россия» Пышнограев С.Д., который срывал и рвал плакат с участника пикета, при этом нелестно отзываясь о коммунистах и КПРФ в целом. 16 августа работниками районной государственной администрации была сорвана акция одиночного пикета в пос. Советском. И таких примеров можно приводить множество.
Протестная акция, которая состоялась в Симферополе 18 августа, — это победа всех коммунистов Крыма над силами беззакония. Пусть победный симферопольский урок послужит сигналом для властей Керчи и Алушты, Старого Крыма и Красноперекопска, и других горе-руководителей, не позволяющих коммунистам напрямую общаться с народом.
«Крымские чиновники не только игнорируют посылы Президента и Председателя Госдумы о необходимости обсуждения предлагаемой пенсионной реформы, но и умышленно препятствуют парламентской партии КПРФ совместно с избирателями высказать свою позицию по данному вопросу. За последние три недели на территории Крыма было отказано более 60 раз в проведении публичных мероприятий по обсуждению пенсионного законодательства. Это в очередной раз доказывает, что этот закон антинародный и является геноцидом собственного народа», − подчеркнул в своем выступлении первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко.
Участники протестной акции держали в руках жесткие требования к правительству и к правящей партии «Единая Россия»: «Правительство Медведева — враги народа!», «С реформой вашей не мутите — вы на кладбище сходите!», «Хватит воровать — на пенсии будет хватать!», «Зачем нам антинародная власть, которая уничтожает народ России!», «КПРФ предупреждает: голосование за Единую Россию приводит к повышению пенсионного возраста!» и другие. Практически уже в этих лозунгах и призывах содержится приговор действующей власти и партии «Единая Россия». Бойкими и жесткими были и выступления участников акции. Среди них были ветераны и молодежь, офицеры и предприниматели, рабочие и депутаты, представители женских организаций. Все они высказывали тревогу за будущее нашей страны, за детей и внуков. Многие выступающие отмечали, что медведевская пенсионная реформа — это путь в картонную бездну, где нет места ни старикам, ни молодым. Эта «реформа» лишает будущего многие поколения. Это — социальная катастрофа и крах для нашей Родины. Ораторы подчеркивали, что только Коммунистическая партия Российской Федерации, как единственно оппозиционная партия к правящему режиму, встала на защиту последнего бастиона социализма — достойной жизни в старости. Именно КПРФ проводит массовые мероприятия по всей стране в защиту прав трудящихся, отстаивая интересы всего трудового народа. Отсюда и конкретные предложения в резолюцию митинга-протеста, которые прозвучали из уст выступающих: «Правительство Медведева — в отставку!», «Персональное недоверие депутатам-единороссам Государственной Думы от Республики Крым!», «Государственному Совету Республики Крым — отставку!» и другие.
Эти предложения прозвучали в выступлениях Сергея Богатыренко, Степана Кискина, Анны Клочковой, Ильи Донченко, Валерия Лаврова, Бориса Лурье, Александра Еремезина, Екатерины Дорошенко, Сергея Топалова, Алексея Серова, Вячеслава Захарова и других.
Участники протестной акции единогласно приняли резолюцию митинга, которая будет направлена Президенту РФ, в Государственную Думу ФС РФ, главе Республики Крым и в Государственный Совет Республики Крым.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ