Дорогие товарищи!
Уважаемые жители города-героя!
Крымский реском сердечно поздравляет вас с 45-й годовщиной присвоения городу Керчи почетного звания «города-героя». Керченская земля — Огненная земля. Здесь шли бои на земле и под землей, на море и в воздухе. 320 дней содрогалась керченская земля под разрывами мин, снарядов и бомб. На высотах города легендарно четырежды взвивались Красные Знамена, водруженные штурманами-десантниками, два воина повторили подвиг Матросова, пять раз вызывался «огонь на себя», четырежды совершен воздушный таран. Город, сожженный и разрушенный, трудился, боролся и выстоял.
В боях за Керчь 146 солдат и офицеров получили высокое звание Героя Советского Союза; среди них три женщины — Белик Вера Лукьяновна, Костырина Татьяна Ивановна, Петрова Галина Константиновна. Двадцать одной воинской части присвоены почетные наименования «Керченских».
В благодарной памяти народной навсегда останется подвиг участников Эльтигенской десантной операции. Яркой страницей вошли в летопись Великой Отечественной войны подвиги керченских партизан, подпольщиков, защитников Аджимушкая, массовый героизм, самоотверженный и доблестный труд жителей города.
С юбилеем вас, дорогие товарищи!
Свято берегите и умножайте боевые и трудовые традиции, высоко несите честь и славу города-героя.
Бюро Крымского рескома КПРФ