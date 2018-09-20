Мы хотим жить достойно!

В селе Перово Симферопольского района прошла акция протеста под лозунгом «Заставим чиновников работать». Коммунисты Симферопольского районного отделения КПРФ поддержали требования, волнующие жителей Перовского поселения.
Не верьте тем, кто, сидя на диване, рассуждает, что якобы митинги и протесты бесполезны. Власть идет на уступки только встретив сопротивление народа, когда вы открыто говорите ей: «нет, мы не хотим терпеть дальше!».
Сегодня от нас еще многое зависит, но для этого нужно выдвигать свои требования на митингах, нужно ходить на выборы. Все это в наших руках».
На митинге выступили жители сел Молочное и Перово Селиверстов Игорь Алексеевич, Гумин Дмитрий Александрович, Левицкая Анжелика Альбертовна, рассказавшие о неустраненных последствиях хозяйственной деятельности предприятия ООО «Владоград–бетон», о работе предприятий, использующих большегрузный транспорт, и о других актуальных вопросах, волнующих жителей.
С одобрением были встречены выступления Сивковой Надежды Викторовны, Шкуратова Николая Александровича в поддержку действующего директора ДК с. Перово Куберской Галины Валерьевны и о скорейшем проведении ремонта в единственном очаге культуры села.
По результатам митинга принята резолюция, которая направлена в органы власти, и был организован сбор подписей под обращением жителей сел Перово и Молочное Симферопольского района Республики Крым к главе Республики Крым Аксенову С.В. и Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции Компартии в Госдуме ФС РФ Зюганову Г.А.
«Не молчите люди — только так мы заставим чиновников работать!», — таков главный лейтмотив митинга.
P.S. Анонсированный после окончания митинга пикет против пенсионной реформы был запрещен в последний момент правоохранительными структурами как не актуальная тема. Было выписано и предупреждение «о нераспространении газет «Правда» и «Коммунист Крыма».
Митинг прошел активно, и во всех выступлениях звучала мысль, что среда благополучного проживания граждан — это возможность дотянуть до выхода на пенсию.
Пресс-служба
Симферопольского
районного отделения КПРФ