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четверг, 20 сентября 2018 г.

Мы хотим жить достойно!



В селе Перово Симферопольского района прошла акция протеста под лозунгом «Заставим чиновников работать». Коммунисты Симферопольского районного отделения КПРФ поддержали требования, волнующие жителей Перовского поселения.
Открывая митинг, первый секретарь Симферопольского районного отделения КПРФ Чечулин Сергей Васильевич сказал: «Непростой был путь к этой встрече почти 2 месяца хождений по администрации и районной прокуратуре для получения разрешения. Действующая власть готова идти на все, чтобы отобрать у народа последнее – право высказаться. У нас с вами отобрали великую страну, разграбили кучкой олигархов природные богатства и предприятия, созданные вашими руками. Что стоит одна ваша птицефабрика «Южная», кормившая половину Союза. Уничтожены система медицинского обслуживания, лучшая в мире система образования. Сейчас на очереди так называемая «пенсионная реформа», а в действительности снова залезают в наш с вами карман. Нас уверяют, что повышение пенсионного возраста экономически оправданно, что нет денег на пенсионеров. Мы, коммунисты, говорим – это ложь. Власти позволили разграбить пенсионные накопления и при этом блокируют другие возможности пополнения бюджета, такие, как прогрессивная шкала налогообложения, монополия на алкоголь и др. Единственная наша возможность остановить людоедские реформы – это продолжить борьбу и менять власть.

Не верьте тем, кто, сидя на диване, рассуждает, что якобы митинги и протесты бесполезны. Власть идет на уступки только встретив сопротивление народа, когда вы открыто говорите ей: «нет, мы не хотим терпеть дальше!».
Сегодня от нас еще многое зависит, но для этого нужно выдвигать свои требования на митингах, нужно ходить на выборы. Все это в наших руках».
На митинге выступили жители сел Молочное и Перово Селиверстов Игорь Алексеевич, Гумин Дмитрий Александрович, Левицкая Анжелика Альбертовна,  рассказавшие о неустраненных последствиях хозяйственной деятельности предприятия ООО «Владоград–бетон», о работе предприятий, использующих большегрузный транспорт, и о других актуальных вопросах, волнующих жителей.
С одобрением были встречены выступления Сивковой Надежды Викторовны, Шкуратова Николая Александровича в поддержку действующего директора ДК с. Перово Куберской Галины Валерьевны и о скорейшем проведении ремонта в единственном очаге культуры села.
По результатам митинга принята резолюция, которая направлена в органы власти, и был организован сбор подписей под обращением жителей сел Перово и Молочное Симферопольского района Республики Крым к главе Республики Крым Аксенову С.В. и Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции Компартии в Госдуме ФС РФ Зюганову Г.А.
«Не молчите люди — только так мы заставим чиновников работать!», — таков главный лейтмотив митинга.

P.S. Анонсированный после окончания митинга пикет против пенсионной реформы был запрещен в последний момент правоохранительными структурами как не актуальная тема. Было выписано и предупреждение «о нераспространении газет «Правда» и «Коммунист Крыма».
Митинг прошел активно, и во всех выступлениях звучала мысль, что среда благополучного проживания граждан — это возможность дотянуть до выхода на пенсию.

Пресс-служба
Симферопольского
районного отделения КПРФ