БЮРО КОМИТЕТА КРЫМСКОГО РЕСКОМА КПРФ
В Приморье на выборах губернатора, которые состоялись в прошедшее воскресенье, при подсчете голосов состоялась фальсификация их итогов. Руководило этой фальсификацией местное отделение политической партии «Единая Россия». Именно представители этой политической силы руководят избирательной комиссией Приморского края, начиная с краевой избирательной комиссии и заканчивая участковыми. Уже утром 17 сентября всем стало ясно, что на выборах побеждает кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко, опережая единоросса Андрея Тарасенко примерно на 7%. Этот разрыв невозможно было ликвидировать. Но, к сожалению, власть сделала все, чтобы украсть победу у коммуниста. Был разработан специальный сценарий, в котором участвовали как представители исполнительной власти, так и подразделения силовых структур. В ход пускалось все: переписка итоговых протоколов, массовый вброс, объявлялись пожарные тревоги и другие незаконные действия.
Бюро Комитета Крымского рескома КПРФ резко осуждает действия политической партии «Единая Россия» Приморского края и их подведомственных избирательных комиссий и призывает руководство страны дать принципиальную оценку случившемуся в Приморье, а также провести повторный подсчет голосов на тех избирательных участках, где творилась «избирательная вакханалия».
Мы надеемся, что и крымские власти не повторят приморскую «избирательную вакханалию», особенно в преддверии крымских выборов 2019 года.
Симферополь
17.09.2018 года