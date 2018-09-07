Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами...

Второй месяц в городе Армянске Республики Крым происходит выброс в атмосферу кислоты с кислотонакопителей завода «Крымский Титан», основанный в 1969 году и специализирующийся по выпуску для химической промышленности: диоксид титана пигментного, железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.
27 августа в Армянск прибыла межведомственная комиссия по изучению ситуации в городе, а прокуратура приступила к проверке. В этот же день появились и первые сообщения в СМИ о неблагополучной экологической ситуации в городе.
Металлические предметы покрылись ржавчиной, мебель и фурнитура в квартирах покрывалась бурым, маслянистым налетом.
29 августа официальные власти продолжали заявлять, что превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Это была ложь, так как запах в воздухе усиливался, значит с каждым днем росло содержание этих самых веществ.
31 августа Армянск посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Его пресс-служба официально заявила, что жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает. Все взятые анализы (водные, воздушные и почвенные) говорят о том, что якобы экологическая ситуация в пределах допустимых норм.
Одновременно в срочном порядке город по ночам стали поливать содовым раствором.
Люди были очень обеспокоены бездействием властей и замалчиванием ситуации. Звонили и писали в различные инстанции, в том числе и на горячую линию Президенту.
Официальная версия властей — что ситуация связана с кислотонакопителем завода «Крымский Титан». Сбросы шли в озеро Сиваш. В результате повышения температуры, отсутствия осадков данный водоем обмелел и начал пересыхать, и в связи с уменьшением воды увеличилась концентрация кислоты, пары стали подниматься в воздух и отравлять окружающие территории.
1 сентября в школах города прошли торжественные линейки под открытым небом. Родители школьников сильно были возмущены и жаловались на ухудшение состояния здоровья детей.
В ночь со 2-го на 3-е сентября усилилось зловоние в воздухе, а утром 3-го сентября город был по-прежнему в маслянистом налете. Особенно пострадало село Перекоп, что под Армянском. Там уничтожена вся растительность, а на приусадебных участках все засохло и пропал урожай.
Власти города бездействовали, людей начала охватывать паника из-за непонимания, что происходит на самом деле. Власти заявляли, что угрозы жизни и здоровью нет, а жители чувствовали себя все хуже и хуже, особенно страдали дети. Жители начали бить во все колокола, писать посты в соцсетях, чтобы привлечь внимание к ухудшающейся ситуации в городе Армянске. В один вечер исчезли ватно-марлевые повязки.
Только 4 сентября глава Республики Крым принял решение о приостановке работы завода на 2 недели, объявив и каникулы в школах.
В этот день в воздухе был обнаружен превышающий все нормы показатель концентрации сернистого ангидрида.
Срочно начали вывозить детей из города. На сегодняшний день вывезено более 2000 детей. К сожалению, предоставленные условия проживания в различных санаториях Республики Крым не соответствуют санитарным нормам. Так, например, одна из мам ребенка пишет : «Санаторий «Голубая волна» (г. Саки). Это ужас! Поселили сюда с маленькими детками. Грязь и антисанитария. Дышать нечем, духотища и воняет». А вот письмо из Евпатории, где тоже размещены дети из Армянска: «Лагерь имени Юрия Гагарина! Здесь сумку страшно на пол положить, не говоря уже о ребенке, которому год и 9 месяцев! Питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет! Напрашивается вопрос: что здесь делать детям нашего возраста?! Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, облеванными стенами, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом! Радует, что постельное белье взяли с собой! Неужели мы заслуживаем такое отношение к себе!?». И таких писем много. Заметим, что беременным женщинам не предложили помощь в их эвакуации из пораженного города.
На данный момент в городе продолжает работу штаб по чрезвычайным ситуациям, а межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю выдали рекомендации уже всему населению Республики Крым о поведении в случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе, першения в горле и т. д.
Экологическая ситуация в городе Армянске на сегодняшний день не взята под контроль, и все надеются на приезд специалистов из материковой части России. А жители города продолжают дышать зараженным воздухом.
Евгения Рожко,
первый секретарь Армянского городского отделения КПРФ