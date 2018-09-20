Надежда — на прокуратуру

Первый секретарь Алуштинского городского отделения КПРФ Шавель А.Н., обойдя все чиновничьи круги ада , вынуждена обратиться за справедливостью и правдой в прокуратуру Республики Крым. Публикуем этот документ как крик души в поисках правового разрешения вопроса. Надеемся, что прокуратура Республики Крым даст объективную оценку чиновничьему беспределу администрации города Алушты.
Республики Крым
Жалоба
Прошу дать правовую оценку действиям Алуштинской администрации в связи с нарушением ею прав граждан Российской Федерации — ее субъекта Республики Крым — на проведение мирной акции — митинга, что противоречит Конституциям РФ и РК, а также законам №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях» от 19.06.2004 года и №56-ЗРК «Об обеспечении условий реализации прав граждан РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирования в Республике Крым» от 08.08.2014 года. Мною, организатором публичного мероприятия, делегированной более 700-ми подписями жителей Алуштинского региона, было подано в течение 2-х месяцев: с 13.07.2018 года по 11.09.2018 года девять уведомлений (13.07.2018 г., 18.07.2018 г., 09.08.2018 г., 15.08.2018 г., 20.08.2018 г., 27.08.2018 г., 03.09.2018 г., 07.09.2018 г., 11.09.2018 г.) о намерении провести митинг с целью всенародного обсуждения пенсионной реформы, животрепещущего вопроса, касающегося судьбы всей страны, что рекомендовал сделать и Президент РФ Путин В.В. Проект этой реформы в первом чтении приняла Госдума РФ. Но реализовать нам это право так и не дали, вернее, не дали согласия на проведение митинга в городе Алуште. В первых ответах–несогласованиях указывалось на несоответствия в оформлении уведомлений: неопределенность формы мероприятия, хотя было указано — митинг; отсутствие цели мероприятия, так как, по их мнению, «всенародное обсуждение» таковой не является, якобы не предусмотрены использование транспорта, плакатов, партийной символики и даже звукоусиливающей аппаратуры и другие… Правда, были и существенные недочеты, но их могло и не быть, если бы Приложением №1 к Положению «О порядке проведения публичных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Алушта РК» была разработана отдельная форма уведомления для каждого мероприятия, в частности – для митинга. Считаю, что это послужило искусственной преградой для согласования мероприятия, т.е. негласным запретом на свободное волеизъявление граждан, нарушением правовых норм в правовом государстве Россия. А когда эти «несоответствия» были устранены, то нашли другую причину несогласования: рекомендовано было изменить время и место проведения, так как на это время и место уже согласовано мероприятие с другими заявителями?! О плане предстоящих публичных мероприятий в городе узнать невозможно ни в орготделе, ни в отделе культуры администрации, так как планируются они лишь на неделю, а подать уведомление надо за 10-15 дней до мероприятия, то есть по принципу «угадайка»?! В результате согласовать проведение митинга мне не дали возможности. Но зато в ответах–несогласованиях все четче прописывалась ответственность за нарушение общественного порядка при проведении мероприятия. Для усиления эффекта устрашения я была приглашена на беседу–инструктаж к начальнику Алуштинской полиции, где с меня взяли подписку об ознакомлении с мерами административной ответственности в случае нарушения общественного порядка при проведении мероприятия. Пока я «корректировала» форму подаваемых уведомлений, сменился заведующий антитеррористическим отделом, который готовил мне ответы–несогласования. Руководитель сменился, но ответы остались прежними — не допустить проведения митинга. Все ответы подписывались главой администрации города Алушты Огневой Г.И. Считаю действия администрации города Алушты грубым нарушением конституционных прав жителей вверенного ей региона, демонстрацией пренебрежения к людям, нежелание слышать мнение народа по судьбоносному вопросу – пенсионной реформе, обсуждение которой идет по всей стране. После 5-го несогласованного уведомления о намерении провести митинг я обратилась к прокурору города Алушты Бродскому С.И. (23.08.2018 г.) с просьбой дать оценку действиям администрации Алушты на основе главенства права, но ответа пока не получила! Очень надеюсь, что прокуратура Республики Крым ответит на жалобу и даст правовую оценку действиям Алуштинской администрации в соответствии с существующим законодательством, определит меру ответственности за ущемление ею прав граждан РФ алуштинцев. Приложение: копии уведомлений и ответы на 24 листах.
С уважением,
А.Н. Шавель