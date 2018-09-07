Жители села Янтарного просят о помощи

Жители села Янтарного Красногвардейского района на протяжении многих лет борются за строительство детского сада и очистных сооружений.
Совхоз «Мир», как и многие другие коллективные хозяйства, после развала Советского Союза был варварски уничтожен. Полетела и вся социальная инфраструктура. Уцелели школа и бывшее отделение больницы. Сегодняшние жители села, которые являются патриотами своей малой родины, пытаются восстановить разрушенную в годы «незалежности» социалку.
Так, например, в селе Янтарном отсутствуют очистные сооружения, и нечистоты сливаются прямо в ров, из-за чего жители села задыхаются от смрада.
Но наиболее остро стоит проблема с доступностью детского дошкольного учреждения. На сегодняшний день действует детский сад при школе, и его возможности рассчитаны только на 50 детей, что явно не может охватить детским дошкольным образованием всех желающих жителей села. После вхождения Крыма в состав России жители села Янтарного стали поднимать вопрос о реконструкции здания старого детского сада или строительстве нового. Власть районная и крымская пообещали жителям села, что в ближайшее время будет возведен модульный детский сад на 120 мест.
С того момента прошло уже два года, а ситуация с детским садиком не изменилась. На сегодняшний день очередь в детский сад составляет 187 детей. А чиновники продолжают успокаивать людей, что детский сад будет открыт, но когда — остается до сих пор вопросом.
Жители села Янтарного обратились за помощью к первому секретарю Крымского рескома КПРФ Сергею Богатыренко, который направил обращение главе Республики С.В. Аксенову с просьбой посодействовать в решении проблем, поднимаемых жителями села. Надеемся, что их голос наконец-то услышат.
Кристина Фертикова