Уголовные выборы

17 сентября в Государственной думе прошел брифинг руководства КПРФ, посвященный беспрецедентным фальсификациям во время второго тура выборов губернатора Приморского края.
— Наша пресс-конференция носит чрезвычайный характер, — подчеркнул, обращаясь к журналистам, лидер КПРФ Г.А. Зюганов. — За мою 25-летнюю практику такого маразма и безобразия, которые случились сегодня ночью в Приморском крае, не было.
«Когда посчитали 95% голосов, — рассказал Г.А. Зюганов, — всем стало очевидно, что наш кандидат Александр Сергеевич Ищенко имеет абсолютный отрыв в 5—7%, который уже невозможно ликвидировать. Но после этого подсчет остановили на четыре часа и стали набивать урны сугубо бандитскими методами, чтобы протащить и.о. губернатора Тарасенко, которому край отказал в доверии.
Мы собрали все протоколы и во Владивостоке, и в Уссурийске, и в Артеме, и в Находке, — подчеркнул Геннадий Андреевич. — Мы докажем свою правоту в любом суде. Мы уже подготовили обращения в прокуратуру, в Следственный комитет и в Центральную избирательную комиссию. У нас есть все документы, чтобы установить реальные результаты на этих выборах.
Избирательная комиссия Приморья, которую возглавляет некто Татьяна Валерьевна Гладких, сидела и дирижировала этой уголовной компанией, всю ночь фальсифицировавшей результаты. Основная зона фальсификаций — Уссурийск. Мэр этого города Евгений Корж находится под следствием, его арестовывали. Он там создал не избирательную комиссию, а бандитский притон. Но самое удивительное, что в этом приняла участие и полиция. Сто человек окружили здание администрации, никого не впускали и не выпускали, даже «скорую помощь», когда стало плохо одному из организаторов выборного процесса. И они все делали для того, чтобы сломать выборную кампанию. Просто брали по полторы — две тысячи голосов и приписывали их Тарасенко, ликвидировав те голоса, которые были поданы за нашего кандидата».
«В Советском ТИКе города Владивостока ситуация вообще была беспрецедентной, — отметил далее Г.А. Зюганов. — Когда наши наблюдатели потребовали ввести данные в систему ГАС «Выборы», объявили пожарную тревогу. Приехали пожарные вместе с силовиками, за руки и за ноги вытащили оттуда всех наблюдателей, а затем результат выборов был сфальсифицирован. Нечто похожее творилось в Находке и в Артеме».
«В этой связи, — подчеркнул лидер КПРФ, — мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее должны войти депутаты всех фракций Государственной думы, представители Центризбиркома и администрации президента. Потому что нынешний и.о. губернатора Приморского края, по сути дела, проводит уголовные выборы».
«Мы подготовили материалы для направления в Следственный комитет, полицию и прокуратуру. Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями и председателем Центризбиркома Памфиловой. Уверен, что они откликнутся. Но одновременно хочу напомнить, что мы проводим Общероссийскую акцию протеста 22 сентября. И тема приморских выборов, этого «политического Чернобыля», будет одной из центральных. Сейчас на площади, рядом с администрацией Приморского края во Владивостоке, собрались огромные массы людей. Они требуют честных и достойных выборов и нормального подсчета голосов», — сказал в завершение Г.А. Зюганов.
И.И. Мельников обнародовал официальные данные, связанные с вводом протоколов в систему ГАС «Выборы». Он огласил разницу в числе голосов, поданных за Ищенко и Тарасенко, зафиксированных в первом и втором (исправленном) протоколе на 19 избирательных участках. Первые протоколы вводились в систему примерно в 23.00, а вторые — около 7 часов утра.
«Общая сумма голосов, приписанных господину Тарасенко по этим 19 участкам, — без малого 15 тысяч», — подчеркнул И.И. Мельников.
Первый зампред ЦК КПРФ также отметил, что до сих пор, почти через сутки после окончания голосования, по 13 участкам Советского района города Владивостока в систему ГАС «Выборы» данные не введены. Эти данные наглядно показывают, что происходило и происходит во втором туре так называемых выборов в Приморском крае», — выразил возмущение И.И. Мельников.
Д.Г. Новиков рассказал, что коммунисты в Приморье сейчас решают две задачи. Во-первых, зафиксировать весь масштаб нарушений на выборах и, во-вторых, дать возможность выразить свой протест тем гражданам, которые сейчас стихийно собираются в центре Владивостока.
Д.Г. Новиков также отметил, что в систему ГАС «Выборы» вводились данные по исправленным протоколам. Он назвал избирательные участки в городе Уссурийске, где зафиксированы самые вопиющие расхождения итоговых результатов. Там, по данным наблюдателей от КПРФ, и.о. губернатора было приписано от тысячи до полутора тысяч голосов. В совокупности это более двадцати тысяч!
Дмитрий Георгиевич напомнил, что после обработки 97% протоколов кандидат от КПРФ Ищенко набирал 51,9% голосов, а его оппонент Тарасенко — 45%. По данным параллельного подсчета, который вел избирательный штаб КПРФ, Ищенко получил 51,9%, а Тарасенко — 44,1%. «Таковы данные, на которых мы будем настаивать», — подчеркнул Д.Г. Новиков.
Зампред ЦК КПРФ рассказал, что на выборах в Приморье были и другие вопиющие случаи. В частности, на представителя коммунистов Надежду Терелюеву было оказано физическое воздействие. Кроме Уссурийска, факты нарушений имели место в городах Артеме, Находке, Владивостоке.
«Сейчас идет работа по опротестовыванию итогов выборов. И она продолжится до тех пор, пока не будут зафиксированы истинные результаты», — пообещал Д.Г. Новиков.
С.П. Обухов отметил, что сейчас обобщаются данные параллельного подсчета. Он рассказал, что, по протоколам, имеющимся в распоряжении КПРФ, на 21-м участке в городе Уссурийске господин Тарасенко получил 7935 голосов. А по введенным в систему ГАС «Выборы» сфальсифицированным протоколам у и.о. губернатора 28748 голосов. У кандидата-коммуниста Ищенко первоначально было 4239 голосов, осталось 2994 голоса.
«Власть сделала все возможное, чтобы делегитимизировать избирательный процесс в Приморском крае, — подчеркнул С.П. Обухов. — Мы считаем, что тем самым дается сигнал вторым турам в других регионах: творите «беспредел», вам все сойдет с рук. Но мы заявляем, что этого не получится!»
С.П. Обухов отметил, что сейчас из Центризбиркома идут сообщения о возможном пересчете голосов. Но, по мнению секретаря ЦК КПРФ, речь должна идти не о пересчете голосов, а о восстановлении справедливости и признании тех результатов, которые содержатся в протоколах, выданных наблюдателям от Компартии. Прежде всего необходимо отменить итоги выборов в городе Уссурийске. Этого будет достаточно, чтобы результаты выборов вернулись к исходным цифрам.
«Хотя мы понимаем, — отметил далее Сергей Павлович, — что фальсификации были и в Находке, и в Артеме, и в Спасске-Дальнем. Поэтому в любом случае выборы в своем нынешнем виде нелегитимны. Это подрыв доверия, прежде всего, к главе государства, который заявлял о необходимости честных, состязательных выборов. Нам показали, что те усилия власти, которые предпринимались с 2011 года, просто спущены в канализацию дельцами из Приморского края. В любом случае это так им с рук не сойдет! Мне только что сообщили, что на площади во Владивостоке собрались уже 2 тысячи человек, и люди все прибывают. Так что если господа хотят массовых протестов, они их получат!».
«С 10 по 14 сентября я, как представитель думского комитета, участвовал в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, — рассказал Н.М. Харитонов. — Я четыре дня встречался с разными категориями избирателей. На улице, в гостинице, в местах, где мы обедали. Все люди в один голос говорили: «Мы будем голосовать за вашего Андрея Ищенко». Так, по сути дела, и произошло. Поэтому власти не надо метаться. Весь Приморский край голосовал за нашего кандидата. Во втором туре граждане не поддержали Тарасенко».
«Можно посмотреть результаты в Приморье до снятия барьера в 25 процентов, — продолжил тему Н.В. Коломейцев. — Два года не могли выбрать городскую Думу во Владивостоке. Три мэра осуждены. Если власть желает, чтобы народ там разуверился во всем и перешел к анархии, то, наверное, она провоцирует именно этот сценарий. В данной ситуации идет силовой захват власти. Там задействованы и пожарные, и полиция, и все остальные при бездействии Следственного комитета. Мы считаем, что это незаконные действия, которые должны караться не 250 тысячами рублей, как это записано в законе, а двадцатью годами».
«Правительство Медведева привело страну к тяжелым экономическим последствиям. К этому прибавился и политический беспредел. В совокупности все это может привести к непоправимым последствиям, — предостерег В.И. Кашин. — Нам всем хорошо известно, что Приморье является криминальной столицей. Это было и во время выборов в Государственную думу. Именно там криминал заправлял ситуацией. Наши победные результаты нельзя оспорить. Мы требуем, чтобы результаты наших подсчетов были признаны. Мы обязательно будем помогать всеми силами наращивать протест, и не только на Дальнем Востоке. 22 сентября мы проведем Общероссийскую акцию. Фальсификаторы распоясались. Мы еще раз обращаемся к журналистам, ко всем нашим согражданам: мы хозяева в своей стране! Мы формируем власть! Мы будем защищать каждый наш голос!».
В завершение брифинга Г.А. Зюганов обратился к жителям Приморского края. «Мы все сделаем для того, чтобы защитить вашу волю и результаты вашего голосования, — подчеркнул лидер КПРФ. — Я активно призываю всех граждан нашей страны поддержать честных и достойных людей. Мы не можем категорически допустить, чтобы к власти пришли уголовники, бандиты и воры. Это унижает страну, унижает всех нас».
Пресс-служба
ЦК КПРФ