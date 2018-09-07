Референдуму — БЫТЬ!

По инициативе Крымского рескома 31 августа в г.Симферополе состоялось собрание инициативной группы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста.
В Крымскую республиканскую региональную подгруппу Инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации вошли представители из всех городов и районов Республики Крым: молодежь и ветераны, партийные и беспартийные активисты, депутаты.
На учредительном собрании присутствовала секретарь избирательной комиссии Республики Крым Безрученко Наталья Ивановна.
Председателем собрания был избран секретарь Крымского рескома КПРФ Нестеренко Алексей Иванович. Он объявил, что нотариус Калинина Надежда Васильевна зарегистрировала 118 граждан Российской Федерации, которые изъявили желание быть представителями региональной подгруппы по инициированию референдума РФ.
Были рассмотрены все вопросы, необходимые в правовом плане для подачи документов в крымский избирком и последующей регистрации инициативной группы. В том числе единогласно был утвержден вопрос, который коммунисты предлагают вынести на референдум: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».
По всем рассматриваемым вопросам участники инициативной группы проголосовали единогласно.
Собрание избрало пять своих уполномоченных. Им поручено доставить протокол собрания и другие документы в избирательную комиссию Республики Крым.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ