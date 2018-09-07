ПУСТЬ ГОРИТ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

14 сентября исполняется 45 лет, когда г. Керчи было присвоено почетное звание города-героя. Мы публикуем документы, связанные с присвоением этого высокого звания, а также материалы и репортажи о встрече высоких гостей на крымской земле.
Город мужества и доблестного труда
На стыке двух морей — Черного и Азовского — свободно, широко раскинулся город металлургов, рыбаков, строителей — город Керчь. За годы довоенных пятилеток рабочим упорством, трудом и талантом советских людей, волей коммунистов в бывшем заштатном городишке выросла тяжелая промышленность союзного значения: железорудная, металлургическая, судоремонтная. Ее с невиданным в истории энтузиазмом создавали люди, прошедшие горнило классовых битв, солдаты революции и гражданской войны, а также наследники и продолжатели их боевой и революционной славы.
К 1940 году в Керчи насчитывалось 169 промышленных предприятий. Только на металлургическом и коксохимическом заводах работало более 10 тысяч человек. К 1941 году наш город стал крупным индустриальным центром не только Крыма, но и страны. Керчь хорошела, разрасталась. На смену одноэтажным рабочим слободкам вырастали новые многоэтажные жилые комплексы; в городе имелось 16 клубов, Дом учителя, 24 киноустановки, 40 библиотек, 39 школ, три техникума; ранее небольшая рыбохозяйственная станция превратилась в крупный научный центр «Азчерниро».
Мирное социалистическое созидание города было прервано варварским нападением фашистской Германии на Советский Союз. Как и вся страна, город оделся в солдатскую шинель. У военкоматов выстраивались очереди добровольцев. С первых же дней военного лихолетья по призыву матери-Родины в действующую армию ушло более 15 тысяч керчан. И, как всегда, первыми были коммунисты. Из горожан формировались истребительные батальоны по борьбе с вражескими лазутчиками. Фабрики и заводы действовали круглосуточно. Керчь жила и работала по лозунгу: «Все — для фронта! Все — на разгром врага!»
Металлурги города значительно увеличили производство металла и проката. На предприятиях наладили производство боеприпасов, гранат, минометов, походных хлебопекарен, траншейных печей, противотанковых ежей и металлических колпаков для дотов. Три бронепоезда, изготовленные металлургами, укомплектованные рабочими и служащими Керчи, приняли участие в боях за свой родной город и Севастополь. Судоремонтники перешли на ремонт боевых кораблей, переоборудование рыболовецких судов в военные. На них были команды из рыбаков и рабочих Керчи.
Вооруженный до зубов враг рвался к городу. Героические защитники делали все для его обороны, но под напором превосходящих сил вынуждены были оставить Керчь. Однако и заняв город, гитлеровцы не чувствовали себя в нем хозяевами.
Еще до эвакуации под руководством городского комитета партии из стойких и преданных патриотов были созданы партизанские отряды. Они ушли в каменоломни в середине ноября 1941 года, сразу заявив о себе смелыми диверсиями и нападениями на врага.
Под руководством коммунистов в Керчи и ее окрестностях действовали три подпольные организации, во главе которых стояли Алексей Григорьевич Стрижевскнй, Мария Тимофеевна Русанова и Евгения Денисовна Дудник. Большой урон фашистским захватчикам нанесла и подпольная молодежная организация «Молодая гвардия». Партизаны и подпольщики вели большую агитационно-пропагандистскую работу среди населения, срывали перевозки, собирали и передавали на Большую землю разведывательные данные, организовывали побеги военнопленных. Страницей небывалого мужества, беззаветной преданности партии, Родине вошла в героическую летопись борьбы советских людей с фашизмом и легендарная подземная оборона Аджимушкая.
Окруженные со всех сторон врагом, в невероятно трудных условиях подземелья, советские люди продолжали сражаться, в течение почти полугода отбивали атаки озверевших фашистов, совершали внезапные вылазки, снимали вражеские патрули, уничтожали танки, которые фашисты подвели к катакомбам. Ни голод, ни жажда, ни газовые атаки врагов не могли сломить стойкости подземного гарнизона.
Славные страницы в героическую историю борьбы с гитлеровскими оккупантами вписали партизаны, действовавшие в Старо-Карантинных и Багеровских каменоломнях.
В самые мрачные дни и ночи оккупации наш город не сдавался фашистам. Борясь с врагами всеми возможными средствами, керчане верили: придет долгожданная свобода, вновь засияет над городом родное Красное знамя. И она пришла.
Начало освобождению города от гитлеровцев положили части 18-й армии под руководством командующего генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе, начальника политотдела полковника Л. И. Брежнева. В ночь на 1 ноября 1943 года части этой армии в составе 318-й стрелковой дивизии, 386-го батальона морской пехоты, 355-го гвардейского стрелкового полка форсировали Керченский пролив и высадили десант в поселке Эльтиген (ныне Геройское). 40 дней и ночей беспрерывных жестоких боев на маленьком пятачке, названном «Огненной землей», покрыли участников этого десанта немеркнущей славой. Эльтиген сияет яркой звездой в благодарной памяти потомков как символ несгибаемой воли и стойкости советского воина.
3 ноября моряки Азовской флотилии и части 56-й армии, сломив сопротивление врага, захватили новый плацдарм северо-восточнее Керчи, ставший исходным пунктом освобождения всего Керченского полуострова.
11 апреля 1944 года, после тяжелых пятимесячных боев войска Приморской армии, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии при поддержке летчиков четвертой воздушной армии освободили Керчь. За мужество и героизм, проявленные в сражениях за город, более 10 тысяч солдат и офицеров было награждено орденами и медалями, а 138 воинам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Многие части и соединения получили наименование «Керченских».
Когда в город вернулись люди, знавшие довоенную Керчь», у них сжалось от боли и гнева сердце. Фашизм нанес городу огромный материальный ущерб – на 1,5 миллиарда рублей. Кругом дымились руины, весенний ветер поднимал клубы пепла, грудами мертвой арматуры лежали заводы, на 85 процентов оказался разрушенным жилой фонд города. В фашистское рабство гитлеровцы угнали 14 тысяч человек, еще больше было замучено и истреблено. Только в Багеровском рву было обнаружено 7 тысяч варварски убитых советских граждан…
…Прошло без малого тридцать лет, как отгремели последние залпы войны над нашим городом. Обелисками и монументами – этими знаками благодарной всенародной памяти о павших героях – встают перед нами славное боевое прошлое, подвиги воинов-освободителей. Но самым лучшим, самым достойным памятником павшим служит сегодня красавица Керчь.
Мы все хорошо знаем и помним, как приобретал город свой неповторимый нынешний облик. Сразу же после освобождения и стар и млад взялся за восстановление разрушенного. По примеру сталинградцев создавались бригады из жителей. Подростки, домохозяйки своими руками разбирали завалы; люди, никогда не державшие в руках кельмы, учились строить и поднимали из праха дома, восстанавливали предприятия.
Сегодня Керчь стала еще лучше, еще богаче, чем была до войны. Это современный социалистический город с высокоразвитой промышленностью и коммунальным хозяйством, кварталами благоустроенных жилых домов, утопающих в зелени парков, бульваров. 28 промышленных предприятий Керчи производят продукции почти на 450 миллионов рублей— примерно в три раза больше, чем до войны.
Дальнейшее развитие получил Камыш-Бурунский железорудный комбинат. На базе новой техники здесь значительно выросли мощности, расширился ассортимент. Камышбурунцы добывают более 8 миллионов тонн руды в год, 2,5 миллиона тонн металлургического флюса, дают 4,2 миллиона тонн агломерата.
Большой вклад в экономику Керчи вносят судоремонтники и рыбаки. Рыбная промышленность, к примеру, дает 40 процентов валовой продукции города. Располагая современными кораблями и орудиями лова, наши рыбаки вышли на океанские просторы. Уловы их по сравнению с 1940 годом возросли в три раза и составляют теперь более двух миллионов центнеров рыбы в год; укрепилась береговая база, построен прекрасный порт с холодильником, значительно увеличились и мощности обрабатывающих предприятий.
Не узнать теперь нашего города тем, кто долгое время не бывал в нем. За последние годы построены новые предприятия — стеклотарный завод, комбинат хлебопродуктов, труболитейный завод и завод «Хозбыт». Из года в год развивается транспорт, построена паромная переправа, открыта авиалиния, связывающая Керчь с близлежащими городами.
Не меньше гордятся керчане и другими новостройками, изменившими лицо древнего города. В настоящее время мы располагаем жилищным фондом почти в 1.200 тысяч квадратных метров, имеем 9 больниц, 7 кинотеатров, 19 клубов и дворцов культуры, смотрим спектакли в новом театре, бережно храним прошлое в наших музеях, учим молодежь в техникумах и филиалах высших учебных заведений.
Самоотверженно трудятся керчане в третьем, решающем году пятилетки, претворяя в жизнь величественные предначертания XXIV съезда родной ленинской партии. Промышленность города план 8 месяцев по реализации продукции выполнила на 103,5 процента, по объему производства — на 101,1 процента. Реализовано продукции сверх плана на 8,8 миллиона рублей. Всего же с начала пятилетки, т. е. за 2 года и 8 месяцев, труженики города реализовали сверхплановой продукции на 22 миллиона рублей.
Надо также отметить и строителей. Восьмимесячный план строительно — монтажных работ они выполнили на 101,5 процента. Успешно справились с заданиями также транспортники, работники торговых и коммунальных предприятий.
Трудовое соперничество, широко развернувшееся в городе, позволило вписать яркие страницы в трудовую летопись Керчи коллективам Камыш-Бурунского железорудного комбината, строительного, стеклотарного, труболитейного заводов и завода «Хозбыт», Швейной фабрики, лучшего рыболовецкого траулера «Казантип».
В числе правофланговых cоциалистического соревнования идут бригада агломератчиков, возглавляемая коммунистом Александром Иосифовичем Головко, бригада плотников СУ-25, руководимая Павлом Ефимовичем Богдановым, рыбаки сейнера, где капитан-директором — Владимир Степанович Ефименко, выполнившие годовой план досрочно, и другие.
Итоги работы за минувшие восемь месяцев вселяют в нас уверенность в том, что керчане успешно справятся с планами и социалистическими обязательствами этого года, внесут достойный вклад в великое дело строительства коммунизма.
Уверенно смотрит в будущее Керчь — город мужества и героизма советских людей, город-труженик. Каждый керчанин считает для себя высшим долгом быть во всех делах достойным ратной славы защитников и освободителей Керчи.
А. ЭМИН,
первый секретарь
Керченского горкома КП Украины.
(Крымская Правда, 15 сент. 1973, №218)
Теплые встречи
Керчь, 13 сентября. (РАТАУ). Сюда на торжества, посвященные вручению городу-герою высокой правительственной награды — ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», прибыли член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал Советского Союза A.А. Гречко и член Политбюро ЦK КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины B. В. Щербицкий. В аэропорту товарищей А.А.Гречко и В. В. Щербицкого встречали первый секретарь Крымского обкома партия Н. К. Кириченко, первый секретарь Керченского горкома партии С. А. Чистов, первый заместитель председателя облисполкома В. Л. Семенчук, председатель Керченского горисполкома В. Ф. Дубов, командующий войсками Краснознаменного Одесского военного округа генерал-лейтенант И. М. Волошин и член Военного совета — начальник политуправления округа генерал-лейтенант И. П. Семенов, командующий Краснознаменным Черноморским флотом вице- адмирал Н. И. Ховрин и член Военного совета — начальник политуправления флота вице- адмирал И.С. Руднев, члены бюро Крымского обкома и Керченского горкома партии, исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся, руководители прибывших на торжества делегаций городов-героев Краснодарского края и ряда областей РСФСР и УССР.
Товарищей А. А. Гречко и B.В. Щербицкого по пути с аэродрома тепло приветствовали трудящиеся, военные моряки и воины гарнизона города-героя Керчи.
В городском комитете партии состоялась встреча товарищей А.А. Гречко и В. В. Щербицкого с руководителями города-героя и Крымской области. В ходе беседы первый секретарь горкома партии С.А. Чистов рассказал о работе, которую проводят партийные организации, советские и хозяйственные органы Керчи по осуществлению решений XXIV съезда КПСС, задач, определенных декабрьским (1973 г.) Пленумом Центрального Комитета партии и поставленных в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева перед избирателями Бауманского избирательного округа города Москвы. Трудящиеся Керчи добились замечательных успехов на ударной вахте, горячо стремятся в ответ на присвоение высокого звания города-героя внести свой достойный вклад в досрочное выполнение заданий IX пятилетки в создании материально-технической базы коммунизма.
Затем товарищи А.А. Гречко, В.В. Щербицкий в сопровождении руководителя области и города, военачальников направляются к знаменитым Аджимушкайским каменоломням. В истории Великой Отечественной войны никогда не померкнет слава несгибаемых их защитников.
Днем раньше член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины В. В. Щербицкий совершил поездку по городу, осмотрел его новостройки, жилые кварталы, посетил ряд промышленных объектов, предприятий торговли. Он побывал на заводе имени Войкова, где ознакомился со строительством цеха эмалированной посуды — одного из крупнейших в республике. Проектом предусмотрено, что новое производство будет выпускать ежегодно 25 тысяч тонн стальной эмалированной посуды более 50 наименований. Главный корпус его протянулся более чем на 600 метров. Цех оснащается самым современным отечественным и зарубежным оборудованием: пресс- автоматами, травильными агрегатами, обжиговыми и сушильными печами, шаровыми мельницами и другой техникой. Все основные процессы полностью механизируются и автоматизируются. Много внимания уделяется эстетике труда. Пояснения давали директор завода имени Войкова И. П. Еркин, начальник комплекса строительства, главный инженер треста «Керчьметаллургстрой» Г.С. Филиппов. В. В. Щербицкий беседовал с участниками ударной стройки, интересовался ходом работ, выполнением социалистических обязательств, условиями труда и быта людей, сооружающих объект. Рабочие заверили, что они приложат все усилия к тому, чтобы цех выдал первую продукцию досрочно, к 57-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
(РАТАУ).
(Крымская Правда, 14 сент. 1974, №219)