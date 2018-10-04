О хлебе насущном, зиме, дорогах и крыше

Несмотря на большую помощь, которую оказывает Центр Республики Крым, в ее социально-экономическом преобразовании еще много остается проблем, решение которых зависит от местных властей. К сожалению, крымские чиновники не всегда готовы оперативно и профессионально решать проблемы, подбрасываемые самой жизнью.
Крымская власть рапортует, что почти на 90% все объекты Крыма готовы к отопительному сезону. Но ежегодная практика показывает, что дело обстоит не так уж надежно. Ежегодно к отопительному сезону не готовы как жилищный фонд Крыма, так и важнейшие социальные объекты. До 60% не отапливаются дома культуры, библиотеки и спортивные объекты. Много вопросов остается и к объектам здравоохранения и образования. Смогут ли с ними справиться местные чиновники, почувствуем в самое ближайшее время.
Хлеб дорожает
Сейчас подорожание зерна наблюдается во всех регионах России. Производители объясняют это, в первую очередь, низкой урожайностью нынешнего года. Да, неурожай — факт, увы. И сразу поползли вверх цены и на муку: ее так называемая отгрузочная стоимость за два минувших месяца выросла с 15 рублей за килограмм до 16. И это, как говорят специалисты, еще не предел. На полуострове же за последние два месяца стоимость муки выросла с 15,5 руб. за килограмм до 23-25... Социальные сорта «заморозили».
Подорожание чего бы то ни было всегда воспринимается народом пессимистично. Если же речь заходит о таком важнейшем — стратегическом! — продукте, как хлеб, то недовольство подорожанием сразу резко повышает градус социального напряжения в обществе. К примеру, стало известно, что скоро в Крыму хлеб формовой первого сорта, который стоил 15 рублей, подорожает до 16,5. А батон «крымский» стоил 23, а будет — 25. Конечно, хорошего мало. Но, с другой стороны, кто-то скажет — вопрос же всего на пару рублей... Это так. Но очень важных рублей.
Как пояснил директор ГУП РК «Крымхлеб» Андрей Венжега, «если предприятие еще может выдержать повышения цены на сырье до 5-6% за счет внутренних резервов, то, когда идет резкое подорожание до 45% на зерно и 15-20% на вспомогательное сырье, – это непосильная ноша для предприятия».
Эх, дороги…
На Руси всегда говорили: виноваты дураки и дороги. Нам же кажется, что виноваты дураки, которые указывают дорогу. В Крыму это чувствуется особенно. Мы уже забыли сколько у нас было министров транспорта, различных руководителей, ведающих ремонтом и строительством новых дорог. Ситуация, к сожалению, не улучшается. Только в городе Симферополе некоторые улицы ремонтируются в который раз. Город задыхается транспортным коллапсом. Городская власть явно не справляется с проблемами. А ведь на эти цели выделяются огромные бюджетные деньги. И каждый раз мы слышим от чиновников: «Подрядчики подводят». Нам, честно говоря, все равно кто подводит. На эти цели выделяются огромные бюджетные деньги. И если чиновник не может организовать нормальную работу, то нечего ему указывать и нам дорогу.
У школы поехала крыша
Эх, обрадовались учащиеся и их родители перовской школы-гимназии Симферопольского района, что они теперь «крышуются». В мае 2018 года ООО «Монтаж-Сервис» произвело ремонтные работы по кровли на сумму 6644619,95 рублей. Но не тут то было. Уже в начале нового учебного года крыша перовской школы стала давать течь, что заставляет думать: а был ли ремонт? Может быть, эти миллионы надо искать не на крыше, а в карманах тех, кто организовывал этот ремонт. В чем мы четко уверены, – это что учащиеся и их родители в этом явно не виноваты. Может быть, виновных поискать по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, 2-й этаж.
Соб. инф.