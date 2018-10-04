Как уничтожали Советскую власть в России

3-4 октября по всей России проходят акции памяти и траурные мероприятия, посвященные 25-й годовщине трагических событий октября 1993 года, вошедшего в новейшую историю России как «черный октябрь».
Начиная с горбачевской перестройки, Советский Союз начало штормить. Либералы-предатели сделали все, чтобы уничтожить нашу великую Родину – СССР. Один из них – бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС, а затем проникший в центральные органы ЦК КПСС Ельцин. Именно он в конце 90-х годов по сговору с Горбачевым встал на путь предательства нашей партии и развала СССР. С его именем будут связаны и все наши поражения СССР – России в последующие годы. Узурпировав в 1991 году власть в Российской Федерации, Ельцин по сценарию США начал в буквальном смысле добивать остатки всего советского. И, прежде всего, стоял вопрос о власти. Дело в том, что по Конституции 1978 года, по которой тогда жила Российская Федерация, Верховный Совет являлся органом Съезда народных депутатов Российской Федерации (высшего органа власти) и обладал еще огромной властью и полномочиями, несмотря на поправки в Конституции о разделении власти.
Американские консультанты торопили Ельцина к скорейшему принятию новой Конституции, по которой предлагалась передача всех властных полномочий президенту страны. Депутатский корпус строго стоял на букве Закона о разделении ветвей власти, в том числе и в части контроля над исполнительной властью. В 1992-1993 годах в стране разразился конституционный кризис. Президент Ельцин со своими сторонниками вступил в жестокое противостояние с Верховным Советом РСФСР. Конфликт был связан с дальнейшей судьбой страны. Команда Ельцина стояла за капиталистический путь развития страны, а Верховный Совет отстаивал советскую систему.
Обострение кризиса
В активную фазу кризис перешел 21 сентября 1993 года, когда Борис Ельцин в телеобращении сообщил, что издал Указ о поэтапной конституционной реформе, по которому Съезд народных депутатов и Верховный Совет должны были прекратить свою деятельность. Его поддержали Совет Министров во главе с Виктором Черномырдиным и мэр Москвы Юрий Лужков.
Однако по действовавшей Конституции 1978 года полномочий распускать Верховный Совет и Съезд у президента не было. Его действия были расценены как неконституционные. Верховный Совет принял решение о прекращении полномочий президента Ельцина. Руслан Хасбулатов (председатель Верховного Совета РФ) даже назвал его действия «государственным переворотом».
В последующие недели конфликт только обострялся. Члены Верховного Совета и народные депутаты фактически оказались заблокированы в здании парламента, где были отключены связь и электричество, не было воды. Здание было оцеплено милицией и военнослужащими. Добровольцам из числа оппозиционеров выдали оружие для охраны Дома Совета.
Штурм «Останкино» и расстрел Дома Советов
Ситуация двоевластия не могла продолжаться слишком долго и в конечном итоге привела к массовым беспорядкам, вооруженному столкновению и расстрелу Дома Советов.
3 октября сторонники Верховного Совета собрались на митинг на Октябрьской площади, затем двинулись к Дому Советов и разблокировали его. Вице-президент Александр Руцкой призвал своих сторонников взять штурмом мэрию на Новом Арбате и «Останкино». Здание мэрии вооруженные демонстранты захватили, но, когда они попытались попасть в телецентр, разыгралась трагедия.
Для обороны телецентра в «Останкино» прибыл отряд спецназа МВД «Витязь». В рядах бойцов произошел взрыв, от которого погиб рядовой Николай Ситников.
После этого «Витязь» начал стрелять по толпе сторонников Верховного Совета, собравшейся у телецентра. Вещание всех телеканалов из «Останкино» было прервано, в эфире остался только один канал, вещавший из другой студии. Попытка штурма телецентра не увенчалась успехом и привела к гибели ряда демонстрантов, военнослужащих, журналистов и случайных людей.
На следующий день 4 октября верные президенту Ельцину войска пошли на штурм Дома Советов. Его начали обстреливать из танков. В здании произошел пожар, из-за чего фасад наполовину почернел. Кадры обстрела облетели тогда весь мир.
Посмотреть на расстрел Дома Советов собрались зеваки, которые подвергали себя опасности, поскольку попали в поле зрения снайперов, расположившихся на соседних домах.
Днем защитники Верховного Совета стали массово выходить из здания, а к вечеру прекратили сопротивление. Руководители оппозиции, в том числе Хасбулатов и Руцкой, были арестованы. В 1994 году участники этих событий были амнистированы.
Трагические события конца сентября – начала октября 1993 года унесли жизни более 150 человек, около 400 человек получили ранения. Среди погибших оказались журналисты, освещавшие происходящее, и много простых граждан. 7 октября 1993 года было объявлено днем траура.
Хроника событий
3 октября
14:00. На Октябрьской (ныне Калужской) площади начался запрещенный митинг в поддержку Верховного Совета. Вскоре его участники двинулись к зданию Верховного Совета РСФСР и, прорвав милицейские кордоны, сняли его блокаду.
15:00. Александр Руцкой с балкона Верховного Совета призвал штурмовать мэрию и «Останкино», его сторонники начали формировать боевые отряды.
15:10. Президент Борис Ельцин на вертолете прилетел в Кремль.
16:00. Защитники Верховного Совета во главе с боевым генералом Альбертом Макашовым штурмом захватили мэрию.
18:00. Ельцин подписал Указы о введении в Москве чрезвычайного положения и об освобождении Александра Руцкого от исполнения обязанностей вице-президента.
19:00. Возле Моссовета начался митинг сторонников президента. Возле «Останкино» Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм.
19:26. Диктор «Останкино» объявил о прекращении вещания.
20:45. Егор Гайдар в телеэфире призвал сторонников Ельцина собраться у здания Моссовета.
21:30. Виктор Черномырдин провел совещание с вице-премьерами и министрами. Создан штаб по поддержанию порядка.
22:10. В город введены Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии.
23:00. Попытка взять «Останкино» не увенчалась успехом, Альберт Макашов отдал приказ отступать к зданию Верховного Совета. В ходе штурма погибли 46 человек.
4 октября
4:30-5:00. На совещании в Кремле принято решение о штурме Верховного Совета. Президент подписал указ «О безотлагательных мерах по обеспечению режима ЧП в городе Москве». Началось перемещение техники, войск и милиции к зданию Верховного Совета.
8:00. БТР и БМП начали расстреливать баррикады у здания парламента, открыли прицельный огонь по окнам Верховного Совета. Десантники Тульской дивизии начали приближаться к зданию.
09:00. Борис Ельцин по ТВ объявил, что «вооруженный мятеж будет подавлен».
9:20. Танки с Новоарбатского моста открыли стрельбу по верхним этажам Верховного Совета, начался пожар.
14:00. После переговоров группы депутатов с министром обороны Павлом Грачевым обстрел временно прекратился. Из Верховного Совета вышли первые сдавшиеся.
15:00. Ельциновская клика осуществила провокацию. Со зданий вокруг Верховного Совета неизвестные лица открыли огонь по милиционерам. ОМОН открыл ответный огонь.
16:45. Из Верховного Совета начался массовый выход людей, а войска начали зачистку здания.
18:00. Правительственные силы взяли под контроль значительную часть территории Верховного Совета. Арестовано руководство защитников Верховного Совета, включая Александра Руцкого, Руслана Хасбулатова и Альберта Макашова.
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
События октября 1993 года привели к тому, что Верховный Совет и Съезд народных депутатов перестали существовать. Система государственных органов, оставшаяся со времен СССР, была ликвидирована окончательно. До выборов в Федеральное Собрание и принятия новой Конституции вся полнота власти оказалась в руках президента Бориса Ельцина.
12 декабря 1993 года было проведено всенародное голосование по новой Конституции и выборы в Государственную Думу и Совет Федерации.
Валерий Лавров