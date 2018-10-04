Не расстанусь с комсомолом…

Что бы там ни говорили скептики, комсомол навсегда останется и в отечественной истории, и в нашей памяти как передовой отряд молодежи. Он был большой школой жизни людей инициативных, тех, кто понимал, что, объединившись, можно достичь больших результатов, лучше обустроить свою страну, свой город, что вместе легче преодолеть житейские трудности и невзгоды, веселее жить! Комсомол был своеобразной лабораторией отбора и подготовки кадров, из него выросли многие руководители государственного масштаба как в центре, так и на местах…