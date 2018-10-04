Ветераны комсомола – в строю

Время неумолимо бежит вперед. Еще, кажется недавно, многие из нас, ветеранов комсомола, активно участвовали в деятельности шести орденоносного Союза молодежи, искренне стремились быть там, где трудно, где нужны молодой задор и энергия, пели звонкие комсомольские песни, влюблялись, создавали семьи, растили детей, мечтали, а сегодня готовимся к 100-летнему юбилею ВЛКСМ, который комсомольское братство России будет отмечать 29 октября 2018 года.
Пример самоотверженного труда показывали сотни комсомольско-молодежных бригад и звеньев. Комсомол Крыма был инициатором конкурсов профессионального мастерства, наставничества, ударных трудовых вахт, научно-технического творчества молодежи, походов по местам революционной, боевой и трудовой славы, проведения военно-спортивных игр среди детей и юношества «Зарница» и «Орленок».
В одном из архивных материалов конца 50-х годов отмечалось, что в Крымской области нет ни одного промышленного предприятия, где бы комсомол ни проявил себя активным участником решения всех важнейших задач. Комсомольцы и молодежь внесли и вносят долю своего труда в строительство Черноморского рудника, Камыш-Бурунского железорудного комбината, второй очереди агломерационной фабрики, Симферопольской ГРЭС, областного телецентра и во много других объектов. При непосредственном участии молодежи построено также 30 искусственных водоемов.
По комсомольским путевкам на ударные стройки выехали сотни крымчан. Они сооружали БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС, КамАЗ, газопровод Уренгой-Помара-Ужгород, десятки других важных для страны объектов. 120 комсомольцев уехало на строительство Братской ГЭС. На работу в угольную промышленность Донбасса, на строительство канала Северный Донец – Донбасс, на сооружение шахты «Крымская-Комсомольская» на Донбасс, Новокриворожского горнообогатительного комбината по комсомольским путевкам направлено около четырех тысяч юношей и девушек. Своим добросовестным трудом они с честью оправдывали гордое звание посланцев крымского комсомола. Крымчане поднимали целину в Казахстане; студенческий строительный отряд Симферопольского пединститута под руководством Анатолия Теренника строил детский сад в поселке Аркалык, закладывая основы стабильного развития целинных земель.
Нынешний Союз ветеранов комсомола Крыма своими делами старается продолжать доброе имя, не уронить заработанный в прошлом авторитет комсомола полуострова.
Так, например, в 2006 году вышла книга о деятельности комсомола Крыма.
В 2013 году создан Интернет-сайт «Комсомольцы ХХ века».
В 2010 году в Детском парке Симферополя был открыт памятник «Комсомольцам всех поколений».
Традиционными у памятника «Комсомольцам всех поколений» стали театрализованные митинги, приуроченные к Дню комсомола 29 октября, годовщине создания Крымской областной комсомольской организации в первых числах июня, Дню пионерии 19 мая. Он не только по-хорошему украшает город, но и по-доброму радует горожан и гостей Симферополя, своей красочной композицией напоминает о славной истории созданного 100 лет назад ВЛКСМ, символизирует связь времен из прошлого в будущее. И это заслуга Союза ветеранов комсомола Крыма.
А еще у союза есть Знамя и есть очень достойный Гимн.
Готовясь к 100-летию ВЛКСМ, мы провели работу по организационному укреплению ряда городских и районных отделений Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов комсомола Крыма». Сегодня такие отделения есть во всех 23 городах и районах полуострова и даже в Москве, где организация ветеранов комсомола – крымчан насчитывает более десяти человек. Возглавляет ее энергичная Валентина Федосеева, которую мы знаем как Шищенко Валентину, секретаря Симферопольского горкома комсомола.
Говоря о единомышленниках-ветеранах, не могу не отметить позитивную результативную роль своего первого заместителя в Совете союза ВКК Вячеслава Пересунько, заместителя Николая Полапа, активную работу членов Совета Виктора Куликова, Валентины Левиной, Виктора Репинского, впрочем, всех не перечислить.
Мы надеемся, что в предъюбилейные дни телерадиокомпании, кинотеатры и другие учреждения культуры проведут показ фильмов о комсомоле, что повсеместно будут звучать комсомольские песни, что в школах пройдут встречи с ветеранами комсомола.
Обобщая сказанное, хочу отметить, что работы предстоит много, работы интересной и полезной.
С приближающимся юбилеем, дорогие ветераны комсомола!
С праздником нашей юности, уважаемые крымчане!
Владимир Максимов,
председатель Совета
межрегиональной
общественной организации
«Союз ветеранов
комсомола Крыма»