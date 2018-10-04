Коротко о разном

Великому Свиридову посвящается
Георгий Свиридов – один из самых выдающихся советских деятелей культуры и искусства ХХ века, лауреат Сталинской премии I степени, Ленинской премии, двух Государственных премий СССР и Государственной премии РФ, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, кавалер четырех орденов Ленина, обладатель многих других почетных званий и наград. Композитор создал множество ярчайших музыкальных произведений, продолжая и развивая опыт великих русских классиков, обогащая его достижениями XX столетия. Его творчество – живое воплощение бессмертия традиций русской культуры и ее красоты, сочетающее в себе самобытность музыкального языка, изысканную простоту и выразительность. Свиридова неслучайно называют народным композитором: в своей музыке он воплотил мысли, чувства, чаяния народа, его тревоги и мечты.
100 лет Таврическому университету
14 октября 2018 года исполняется 100 лет со Дня основания в Крыму первого высшего учебного заведения. Крымчане давно мечтали иметь свой собственный вуз. К сожалению, царское правительство всячески препятствовало развитию высшего образования в России. И только в год революции появилась возможность эту идею в Крыму реализовать. Среди первых профессоров нового университета были выдающиеся отечественные ученые: Н.И. Кузнецов (ботаника), Н.М.Крылов (математика), С.Н. Булгаков (философ), Н.К. Гудзий (литературовед), А.Ф. Иоффе (физик), А.Г. Гурвич (гистолог), В.А. Розов (лингвист), Б.Д. Греков (историк), В.А. Обручев (геолог), П.П. Сушкин (орнитолог) и многие другие.
Таврическому университету повезло и в том, что его вторым ректором был академик Владимир Иванович Вернадский.