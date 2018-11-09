Семья Чапаевых против чехословацких интервентов

Марина Валентиновна Чапаева, внучатая племянница народного героя гражданской войны Василия Чапаева, в своем видеообращении к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову заявила о недопустимости установки памятников чехословацким легионерам в Самарской области. Напомним, что Чехословацкий корпус был сформирован в составе российской армии осенью 1917 года численностью 2100 человек. После победы Советской власти в ноябре 1917 года, которая объявила о прекращении участия России в мировой войне, Чехословацкий корпус еще находился на территории России. Этим воспользовались руководители стран Антанты. Политический совет этого блока поручил Чехословацкому корпусу выступить с вооруженным восстанием против Советской власти. В конце мая 1918 года мятеж поднялся от Пензы до Владивостока. Он охватил Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток и создал благоприятную ситуацию для ликвидации советских органов власти, образования антисоветских правительств (Комитет членов Учредительного собрания, Временное Сибирское правительство, позднее — Временное Всероссийское правительство), и начались широкомасштабные вооружённые действия белых войск против Советской власти. Чехословацкий корпус открыто вступил в войну против Советской России. 11 августа 1999 года было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений. Либеральная власть России расценила данное соглашение более широко и приняла решение о сооружении памятников и памятных знаков в отдельных местах чехословацким легионерам. Это вызвало большой протест со стороны местных отделений КПРФ и простых граждан. Планировалось установить 58 памятников. В настоящий момент установлены мемориальные знаки в 19 населенных пунктах России. В Самаре, Тюмени и Канске Красноярского края из-за резко негативной реакции общественности памятники не были установлены. Однако в Самаре продолжаются попытки возведения монументов, фундаменты для которых возведены на ул. Красноармейской, в парке имени Щорса и на станции Липяги Самарской области.
Марина Чапаева пояснила также, что обращение направлено в приемную губернатора Самарской области Дмитрию Азарову, где мною сказано: «10 июня 2017 года в Самаре прошла конференция „Великая Октябрьская социалистическая революция: мифы и реальность“, где прозвучал доклад: „Белочехи: спасители России от ужасов большевизма или обыкновенные интервенты?“, где убедительно показано, что повсеместная установка памятников чехословацким легионерам — это наглая фальсификация истории. Примечательно, что выходцы из Чехословацкого корпуса сотрудничали с фашистской Германией и служили в рядах 3 Рейха. Самарцы не зря десятилетие сопротивляются установке памятника легионерам, они буквально держат оборону в войне за нашу историю. Услышьте нас!» — говорится в обращении.
P.S. Любителям установки различных памятников белогвардейцам, интервентам напомним, что Чехословацкий корпус не только развязал гражданскую войну в России, но и ответственнен за то, что вывез за границу золото страны, находившееся тогда в распоряжении Колчака. Так что надо еще подумать, кто ответственнен за голод, развязавшийся в 1921-1922 годах. Напомним и о том, что большая часть, бежавшая за границу, потом активно участвовала на стороне фашистской Германии против Советского Союза. Вы кого поддерживаете, любители Краснова и Колчака, Маннергейм и Чехословацкий корпус? Это в чистом виде русофобия и антисоветизм.
Сергей Белов