Коммунист, воин, гражданин

Владимиру Карповичу Осауленко — 80 лет!
За плечами юбиляра более 30 лет военной службы на флоте в уникальном подразделении Феодосийского Испытательного Центра №31. Флот и «гражданка» — это разные миры. Адаптироваться на «гражданке» — удел не каждого. Но уволенный в запас полковник Осауленко смог адаптироваться, «развязал» этот «узелок»: нашел себя как коммунист и патриот в «мутных водах» 90-х.
Владимир Карпович Осауленко и сегодня в строю: он член бюро Комитета Крымского рескома, Феодосийского горкома, активно участвует в общественной жизни города и различных ветеранских организациях. Он является примером для подрастающего поколения.
Владимир Карпович состоялся и как муж, отец и дедушка, что любому мужчине дает полное жизненное совершенство.
Крымский реском, Феодосийское городское отделение КПРФ, городской Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, городское отделение Союза советских офицеров и жители города Феодосии сердечно поздравляют Вас, Владимир Карпович, с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, дальнейшей целеустремленности, настойчивости, чуткого отношения к людям в их борьбе за свои права и свободы. А также желаем чистых помыслов, светлого и радостного мира в Вашей душе, как залога здоровья и долголетия.
Желаем здоровья на долгие годы, дальнейшей целеустремленности, настойчивости, чуткого отношения к людям в их борьбе за свои права и свободы. А также желаем чистых помыслов, светлого и радостного мира в Вашей душе, как залога здоровья и долголетия.
Держись, командир!
Закаляйся, коммунист!
Vivat, юбиляр!