Горькие плоды либеральной политики

После победы Великой Октябрьской Социалистической революции перед Советской властью стояли первостепенные задачи: воспитать в человеке устремленность к высоким общественным идеалам, идейную убежденность, подлинно творческое отношение к труду, уровень сознательности, культуры, гражданской ответственности, возвышение человеческой личности как творца истории.
Советская власть считала, что нравственное воспитание — один из компонентов комплексного подхода, представляет собой планомерное воздействие на сознание и поведение людей, прежде всего молодежи, с целью формирования у них нравственных убеждений, склонностей, чувств и привычек поведения в соответствии с задачей формирования советского человека.
Основной смысл нравственного воспитания состоит в выработке у молодого человека активной жизненной позиции, сознательного отношения к труду и общественному долгу, чтобы единство слова и дела стало повседневной нормой поведения.
Благодаря неустанной заботы партии и комсомола в процессе коммунистического строительства молодежь усваивала научное мировоззрение, вырабатывала правильные политические взгляды, осознавала необходимость ответственного поведения за свои действия и поступки.
Большая роль в формировании научного мировоззрения принадлежит образованию, прежде всего среднему, которое очень активно содействует развитию духовных богатств, идейно-нравственных качеств личности. Именно школа закладывает прочные основы знаний.
Прививая молодежи научное мировоззрение, она воспитывает у юношей и девушек сознательное отношение к жизни, создает все более благоприятные интеллектуальные и духовно-нравственные предпосылки всестороннего и гармоничного развития личности.
Высшее и среднее специальное образование играет тоже важную роль в формировании молодых людей, подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства страны, воспитании у молодежи политической сознательности и коммунистического отношения к труду.
Подчеркивая огромное воспитательное значение труда, В. И. Ленин указывал, что воспитывает в коммунистическом духе не всякий труд, а труд на общее благо, осуществляемый не ради корысти и вознаграждения, а ради общества.
Советскому молодому поколению была предоставлена счастливая возможность широко пользоваться плодами великих Октябрьских революционных свершений.
Ни одно общество не сделало и не могло сделать для молодежи столько, сколько сделал Советский Социализм.
Каждый советский человек обладал полнотой прав и свобод, позволяющих ему принимать активное участие в политической жизни. Каждый имел возможность выбрать жизненный путь соответственно своему призванию и способностям, быть полезным своей стране и своему народу, иметь гарантированное право на труд, на выбор профессии, рода занятий и деятельности.
Советские дети, как правило, вступали в жизнь патриотами, с думами и чувствами любви к высшему, что есть у всех нас, — СССР, с горячим и искренним желанием трудиться на благо Родины и своего народа.
Вспоминая свои годы учебы и работы, каждый может произнести:
«Бескорыстная юность моя!
Ты высокой была и красивой,
До тебя и на цыпочках я
Дотянуться не в силах!»
Буржуазный мир под лживой вывеской «свободы» и «демократии» губит творческие возможности молодого поколения, которое нередко становится на путь самоизоляции от общества.
Идеологическая обработка молодежи и является одной из главных задач правительственных кругов, лидеров политических буржуазных партий, информационно-пропагандистских органов империалистических государств, которые прилагают максимум усилий, чтобы стремление юношества к социальной свободе подменить свободой покупать все больше и больше вещей, слушать все больше и больше поп-музыки, выбирать все больше и больше модных причесок, увлекаться все больше и больше сексом и наркотиками и тем самым стремиться нейтрализовать наиболее прогрессивную молодежь, увести ее от злободневных социальных проблем. Буржуазная идеология делает все, чтобы не дать развиться ее протесту в активной революционной форме.
Буржуазная пропаганда стремится использовать все методы и средства для насаждения чуждых нашему народу взглядов и нравов, навязывать стяжательские стремления, упаднические духовные ориентиры, мечтает об эрозии нравственного сознания молодежи, возлагает надежды на разрыв преемственности революционных традиций во всех социалистических странах и особенно в СССР.
Буржуазная система провозглашает «равные возможности для всех». Этот лозунг ориентирует не на развитие общественно значимых способностей вступающего в жизнь молодого поколения, а лишь на развитие «делать деньги». Так называемые «равные возможности для всех» в условиях капитализма в действительности нереальны, так как обогащение одних достигается только путем разорения и жестокой эксплуатации других.
Буржуазная система развивает у молодежи антиобщественные по своей сути качества: индивидуалистическое обособление, цинизм, нравственный и политический нигилизм, психологию приспособленчества и социальной апатии, стяжательство, частно-собственнические тенденции, равнодушие к человеку, буйство, агрессию.
Характеризуя судьбу молодежи в буржуазном мире, американский социолог С. Ниринг пишет:
«Мятежная юность в более зрелые годы переходит в распущенность и прожигание жизни. Теряя иллюзии, люди интересуются только азартными играми и развлечениями. Их влекут наркотики и радуют крохи материального вознаграждения. Они страдают от скуки, крушения жизненных идеалов и, в конце концов, впадают в отчаяние...» (С. Ниринг, «Свобода: обещание и угроза». М., 1966 г., стр. 97).
Один из стратегов политики антикоммунизма и «холодной войны» Джон Фостер Даллес в конце своей жизни вынужден был признать: «Мы не даем миру действенной веры, идей, способных воодушевить людей... Недостаток веры не могут нам компенсировать ни политические деятели, хотя бы самые ловкие, ни ученые, даже самые талантливые, ни бомбы, даже самые мощные; перспективы, рисуемые коммунизмом, захватывают воображение масс в странах Азии, на островах Тихого океана, в Южной Америке, в Африке и уже в Западной Европе». (В. Гранов, статья «Буржуазная идеология в условиях общего кризиса капитализма». «Коммунист», №4. 1974 г.)
Советская власть обращала внимание на воспитание молодежи в духе патриотизма, общенациональной гордости советских людей, братской дружбы народов нашей страны, формирование интернационалистических убеждений.
Наш социалистический строй обеспечивал молодежи невиданные ранее возможности получения образования и роста культуры, профессиональной подготовки.
Молодой человек, который понял, что от него самого очень много зависит — каких успехов он в жизни добьется, каким он становится, как и в чем выражается его индивидуальность — проникается чувством моральной ответственности за свое поведение, выбор действий, активно включается в общественную деятельность общества — общества, подобно которому человечество не знало. Это общество зрелых социалистических отношений, общество, где господствует научное материалистическое мировоззрение, это общество в твердой уверенности в будущем, светлых коммунистических перспектив и открытых безграничных просторов дальнейшего всестороннего прогресса.
Джейм Олдриж, прогрессивный английский писатель говорил: «Мораль социалистического мира создает людей, способных выдержать любое испытание, которому подвергнут их общество и природа. Это вдохновляющая мораль. И только она может выйти победительницей в поединке идей, который решит судьбу человечества» (Д. Олдриж, «Поединок идей», М., «Правда», 1964 г.).
Буржуазное общество не в состоянии решить ни одной из коренных проблем человечества и молодого поколения, не в состоянии дать правильного, научно обоснованного ответа на жгучие вопросы о своем будущем, а следовательно — и о будущем своей молодежи. Это признают даже самые убежденные антикоммунисты.
Социалистическое общество, которое опирается на принципы марксизма-ленинизма, в состоянии дать убедительные ответы на вопросы, связанные с будущим нашего общества, а значит, и решать проблемы молодежи, так как это в его интересах, в интересах построения коммунистического общества.
Но только по-настоящему образованный человек, активно воспринимающий знания, человеческую культуру, обладающий марксистско-ленинским мировоззрением, может осознать себя не игрушкой стихийных сил, не объектом манипуляций буржуазной пропаганды, а созидателем и морально ответственным участником общественной жизни, активным строителем коммунизма.
Таких юношей и девушек воспитывала Советская власть, воспитывал Советский Учитель, воспитывала Советская Школа.
Советское народное образование занимало первое место в мире и было воспринято мировым сообществом.
Но это было в Советском Союзе до 1985 года. А потом пришли к власти подлецы, мерзавцы и негодяи, холуи, пройдохи и проходимцы и погрузили прекрасную систему советского народного образования, а вместе с ней подрастающее поколение в горбачевско-ельцинский омут, в котором она находится уже свыше тридцати лет и растит вместо порядочных людей алкоголиков и наркоманов, воров и убийц.
Суперменов, бандитов, грабителей,
Насмотревшись по телеку всласть,
Сын спросил как-то раз у родителей:
«Что такое Советская власть?»
«Слушай сын. Чтоб буржуи-душители
Не могли безнаказанно красть,
Для рабочих, крестьян и всех жителей
Ленин создал Советскую власть.
Мог бы ты в это время прекрасное
Что захочется, знать и уметь,
Теплым летом под звездами ясными
У костра пионерского петь.
И была медицина бесплатная:
если надо, иди и лечись,
И в той жизни все было понятно нам -
Лишь для Родины честно трудись.
Мог бы ты для учебы и творчества
Все, что надо, бесплатно иметь,
А потом, если очень захочется,
Самолетом в Москву полететь.
Был бы ты обеспечен работою,
Имел право на отдых и труд,
И не знал никогда бы заботы той,
Что тебя за ворота пошлют.
Мы шагали походкою твердою.
Был сам космос для нас не предел.
И никто нашу Родину гордую
Оскорбить и обидеть не смел.
Но однажды, в годину позорную,
Ты, мой сын, это все потерял,
И под лозунги лживые, вздорные
Править стал мировой капитал.
Рано иль поздно, но время придет,
Прозревши, восстанет Советский народ.
И будет у власти не сэр и не мэр,
А гордый, свободный народ СССР!
(Юрий Песоцкий, «Что такое советская власть?»)
(Продолжение
в следующем номере)
А. НЕБОГА