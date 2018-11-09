Г.А. Зюганов: «Да здравствуют новые победы во имя социализма!»

7 ноября в Москве состоялись многотысячные шествие и митинг, посвященные 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Перед участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
У трудового народа планеты, у всех честных людей есть два главных праздника. Это День Великой Октябрьской социалистической революции и День Великой Победы. Не будь этих праздников, не было бы и нашей союзной державы, носящей гордое имя СССР. Не было бы и победы над фашизмом, а коричневая чума охватила бы всю планету. Но нынешняя власть как черт ладана боится Великого Октября. Посмотрите, что делается в средствах массовой информации, какая ложь сочится с экранов. А ведь это наши отцы и деды совершили величайший подвиг под руководством Ленина и Сталина!
Вдумайтесь только: Ленину было всего 25 лет, когда он исследовал, как развивался капитализм на планете. Он пришел к выводу, что капитализм в России − отсталый и периферийный. Что капиталисты схватятся между собой за передел мира, потому что Германия опоздала к этому столу. В результате в Первую мировую войну была втянута и Российская империя. Хотя ей не было никого смысла влезать в эту бойню. Но у Николая Второго были родственники в Лондоне, друзья в Париже и покровители в Нью-Йорке. И Российскую империю бросили в этот котел, где ее и спалили. И только гений Ленина, мудрость партии большевиков позволили снова собрать страну воедино. Но это произошло не на основе имперских амбиций и русского национализма, а на основе дружбы, справедливости, солидарности. На основе сплоченности тех, кто умом и талантом создает главные ценности на земле, а это рабочие и крестьяне, учителя и врачи, инженеры и военные.
Сплотившись, мы сумели расколотить Антанту, а затем мирно, на съезде, сформировать великую державу, открывшую действительно новый мир – мир справедливости, мир Советов. В этом мире трудовой народ сам решал свою судьбу, что позволило нам всего за 20 лет подняться к высотам Победы, к высотам космоса и создать самое справедливое общество на Земле.
Сегодня многое говорит о том, что мы не нужны Западу в виде сильной державы, будь то царская империя, Советский Союз или нынешняя Российская Федерация. Нас снова окружили НАТОвцы. ЦРУ посадило бандеровцев и нацистов властвовать в Киеве. Бундесвер уже проводит учения в Прибалтике, а в Норвегии идут учения, угрожающие нашим полярным территориям.
Мы все сегодня должны сделать главный вывод. Он заключается в том, что или мы снова обопремся на главные опоры, которые держали нашу тысячелетнюю державу и подняли ее к высотам побед, или нас разделят на куски и будут рвать на части как Югославию, Ирак и Ливию вместе взятые.
Обратите внимание, что творится в современном мире. Никогда в истории дипломатии не налагали санкции на весь руководящий состав страны. А сейчас все российское правительство, все лидеры наших партий и движений находятся под американскими санкциями.
Сегодня американские демократы радуются своей якобы победе на выборах в нижнюю палату Конгресса. Да, у них там будет небольшое преимущество. Но Трамп выиграл выборы в Сенат, и не пропустит ни одного ненужного ему закона. Трамп укрепил свои позиции и в губернаторском корпусе. Именно губернаторы будут определять через два года судьбу президентских выборов. Ведь в Америке такая же власть, как и у нас. Она давит любые честные выборы, подкупает и организует «полицейщину» для контроля над всеми неугодными.
Сегодня в мире действительно сгущаются тучи войны. Но у нас сейчас близко сошлись две даты – День народного единства 4 ноября и День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. И если бы наша власть была честной, она бы признала, что именно 7 ноября 1612 года войска Минина и Пожарского освободили Кремль. Поэтому именно 7 ноября надо было праздновать день подлинного единства и достоинства нашей державы.
Хочу вам прямо сказать, что в смутах, которые периодически охватывают Россию, есть общий знаменатель. Он заключается в том, что людям становится плохо жить, власть теряет доверие, а в это время со всех сторон нашу державу обязательно опутывают иностранцы. Сейчас по телевидению демонстрируется очень интересный фильм «Годунов». Его поставили те же авторы, которые создали фильм «София» об Иване III. Этот правитель заложил основы мощного русского государства, отстроил знаменитый Московский Кремль. Но и тогда со всех сторон на нашу державу наваливались иноземцы. С севера – шведы, с юга – крымчаки, а с запада – поляки. И посмотрите, сегодня иноземная свора опять плетет вокруг нас свои сети.
Мы не раз говорили и Путину, и правительству, что они зря встроились в хвост «дяде Сэму». Никакой рынок ничего не исправит. 25 лет вашей рыночной оккупации обошлись державе в 9 миллионов человек. Американцы за это же время прибавили 77 миллионов человек, французы с англичанами − по 10 миллионов, а Китай стал самой великой державой мира под красным флагом и под руководством Компартии.
Мы снова должны опереться на то, что сделало нас великой державой, а это чувство патриотизма, коллективизм, справедливость, высокая духовность. Но без бюджета развития это нельзя выполнить. Мы вместе с нашей командой создали мощное движение патриотических сил. Нас поддерживают 200 организаций − от объединений писателей, поэтов до коллективов народных предприятий. Наши народные предприятия даже в условиях кризиса стали лучшими и показывают блестящие результаты. Послезавтра мы отметим 100-летие совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Николаевич Грудинин. Давайте поздравим это уникальное предприятие и поблагодарим его коллектив за блестящую работу! Совхозу имени Ленина и Грудину – слава! («Слава!» − скандирует площадь. − Ред.)
Одновременно мы отмечаем 200-летие со Дня рождения моего гениального земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Он первым возвысил свой голос против крепостного права. Его за «Записки охотника» чуть не посадили в тюрьму, потому что он хотел видеть крестьянина свободным и одухотворенным.
Мы сегодня должны позаботиться и о наших главных скрепах. Без русской воли, без русского языка, без Советской власти мы не справимся. Мы должны понимать, что за эти 25 лет потеряли почти 200 миллионов человек, которые прекрасно владели русским языком. 600 тысяч специалистов по всему миру, закончившие советские вузы, не только блестяще говорили по-русски, но и проводили нашу политику в своих странах.
В прошлом году, когда мы отмечали 100-летие Великого Октября, к нам приехало 132 делегации со всего мира: от Китая до Аргентины и от Бразилии до Австралии. На праздничных мероприятиях выступили 60 генеральных секретарей, и ни один не бросил камешек в нашу сторону. Все до единого поддержали независимую внешнюю политику, которую проводит наша партия и Народно-патриотический союз. Все до единого поддержали нас по Крыму и Севастополю. Все до единого поддержали нас по Донбассу.
Я считаю, что российской власти давно надо было объявить о признании Донецкой и Луганской народных республик, о том, что мы будем их защищать и оберегать, что не позволим нацистам и бандеровцам обстреливать их территорию. Мы заставим украинские власти сесть за стол переговоров и принять разумные решения.
Наша партия показывает в этом деле пример. К празднику 7 ноября Кашин вместе со своей командой отправил на Донбасс 75-й гуманитарный конвой. Это 9 с лишним тысяч тонн лекарств, продовольствия, одежды. Мы приняли на отдых 2 тысячи детей Донбасса. Это чудные ребята, которые великолепно говорят по-русски и хотят жить в мире и дружбе со всеми, в том числе и с украинцами. И я уверен, что эта политика мира и дружбы, провозглашенная Великим Октябрем, снова обязательно возьмет верх.
Государственная Дума на днях будет принимать новый бюджет. Когда Путин внес на утверждение кандидатуру Медведева, никто из нас за него не голосовал. Но Президент в своем послании сказал, что мы должны выйти на мировые темпы развития в 3,5%, войти в пятерку самых мощных держав и победить бедность. Мы посчитали, и оказалось, что для этого надо 25 трлн. рублей. А у них в бюджете всего 15 трлн. Я говорю: давайте возьмем налоги с вашей олигархии, давайте национализируем минерально-сырьевую базу, давайте введем прогрессивную шкалу налогообложения, давайте установим прожиточный минимум в 25 тысяч рублей, а пенсию в 30 тысяч. Вместо этого притащили бюджет, где расходная часть увеличивается на столько, сколько 23 олигарха хапнут в этом году, отправив деньги в офшоры. Это не просто позорная, но и абсолютно преступная политика! Она недопустима и должна быть изменена!
Я уверен, что три наших волны протеста против людоедской пенсионной «реформы», наша солидарность в борьбе за честные и достойные выборы, наша воля к восстановлению обновленной Советской власти и порушенного союзного Отечества возьмут верх. Залогом этому − победа Великого Октября. Залогом этому − наше чувство дружбы и интернационализма. Залогом этому − русская народная воля и то, что объединило 190 народов и народностей на наших огромных просторах. Залогом этому – наша тысячелетняя история, вершинами которой были Октябрь, Победа в мае 45-го и великая Советская держава.
Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует народ-труженик! Да здравствуют новые победы во имя социализма!
Пресс-служба ЦК КПРФ