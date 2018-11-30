Симферополь как лакмусовая бумажка неблагополучия кадровой политики в Крыму

В Симферополе будет назначен очередной глава администрации, третий по счету. Что за кадровая турбулентность в столице Республики Крым? Чем она вызвана? Или, может быть, это давно привычный диагноз действующей власти в Крыму, так торопливо взявшей всю полноту власти в сентябре 2014 года. Заметим, что синдром «кадровой болезни» присущ не только городу Симферополю. Тяжелые «кадровые болезни» мы наблюдаем за прошедшие четыре года после Крымской весны в городах Керчи, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Алуште, а также во многих районных администрациях нашей республики. Болезнь эта проникла и в высший эшелон власти Крыма. Вспомните громкие дела с министрами и вице-премьером Крыма правительства. Наступило время во всем этом подробно разобраться.
23 ноября Президент Российской Федерации провел в Ялте расширенное заседание Президиума Государственного Совета РФ, в котором приняли участие ведущие министры правительства Медведева, руководители ряда крупнейших госкомпаний, а также губернаторы и главы республик РФ. Формально речь шла о выработке предложений по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.
Многие аналитики отмечали некую расплывчатость формулировки прошедшего заседания и не вполне понятный формат его участников. Но все те же аналитики подмечают, что данное заседание было вызвано недовольством главы государства ходом реализации модернизации нашей экономики, решением прорывных задач, обозначенных Президентом в его майских указах.
И, скорее всего, речь в Ялте шла о низкой исполнительной дисциплине в стране чиновниками самого разного уровня. Это связано с тем, что граждане страны все чаще и чаще вынуждены обращаться за помощью непосредственно в Центр, минуя местную власть, которая, если верить последним соцопросам Левада-Центра, всю вину на необустроенность, хищение, воровство, коррупцию люди перекладывают на первые лица государства. Вот поэтому, наверное, и прозвучали в Крыму достаточно жесткие слова Президента, обращенные непосредственно к главам регионов: «Дело не в указах, — заявил Президент, — дело даже не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело — в результатах этой работы, нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты». Президент также потребовал от руководителей регионов демонстрировать не написанные на бумаге достижения, а показать реальные итоги работы.
Вдумчивому читателю становится понятно, что объявленная модернизация тормозится, правительство практически не предлагает никаких серьезных технологических прорывов, а власть на местах выжидает каких-либо ценных указаний из Центра. Центр бездействует, а регионы все еще находятся в состоянии ожидания. Правда, некоторые руководители регионов заблаговременно запаслись нужными цифрами — отчетами якобы о благополучном состоянии своего региона, непременно, мягко говоря, обманывают главу государства. Достаточно познакомиться с кричащими письмами трудящихся в народную газету «Советская Россия» или комментариями жителей различных регионов России на телепередачах, транслируемых на общественном российском канале (ОРТ), чтобы убедиться в обратном.
Отсюда, наверное, и строгое указание Президента, сделанное им в Ялте, «демонстрировать не написанные на бумаге достижения, а показывать реальные итоги работы».
Но вернемся к заявленной теме, так как она вполне согласуется с тем разговором, который проходил в Ялте 23 ноября.
Напомним читателям, что крымская весна 2014 года давала надежду не только крымчанам, но и всем гражданам России, что в стране наступает новый этап ее развития: будут и рывки, будут и прорывы, а самое главное на что надеялись граждане всей страны, — на справедливость, на разбюрократизацию страны, на добрые и слаженные отношения между людьми, регионами, властью и людьми. И первый опыт нашей крымской весны — тому прекрасное подтверждение. Миллионы людей нашей страны вышли на улицы и площади, чтобы поддержать крымчан и севастопольцев в их желании воссоединиться с матушкой Россией. Тогда, в Крыму, практически побывали представители всех субъектов Российской Федерации. Кто с концертами, кто с продуктами, а кто и с добрыми словами поддержки крымчан. Казалось, что крымская весна становится явлением всероссийского масштаба и счастья крымчан хватит на всех жителей России.
Но суровая проза жизни стала опровергать светлые надежды не только крымчан, но и всех жителей нашей большой страны. Даже Александр Проханов, истинный защитник Крыма, озаглавил одну из своих статей «Крымское солнечное затмение» (газета «Завтра» от 7 августа 2018 года). Виною всему случившемуся, на наш взгляд, стали итоги выборов в сентябре 2014 года в Госсовет Республики Крым и местные советы. Бывшие регионалы, а также бютовцы, объединившись и спешно перейдя в ряды «Единой России», практически узурпировали власть в Крыму, не позволив другим политическим силам (кроме ЛДПР) войти в состав Госсовета Крыма. Отныне новорожденные «единороссы» стали враз властью в одном лице. Наспех был сколочен депутатский корпус республики, в Совет министров назначены министрами друзья, знакомые, родственники вождей крымской весны. Точно также назначались и главы администраций в городах и районах, мало кто из них понимал, чем им придется заниматься во властных структурах. Промеж себя понимали: будем действовать как и при Украине.
Мы не будем говорить о той кадровой чехарде, которая была характерна всему Крыму. Мы остановимся на градоначальниках города Симферополя. Первым градоначальником Симферополя при России стал Геннадий Сергеевич Бахарев, который, казалось, прошел большой послужной список руководителя: опытный, коммуникабельный, доступный для людей. Имел и опыт хозяйственника. Скорее всего, этим и руководствовались «отцы» крымской весны. Денег Москва отпускала тогда вдоволь: работай только. Но именно деньги и стали причиной его отставки. Люди поговаривают, что Геннадий Сергеевич очень быстро стал играть в самостоятельную игру, особенно в вопросах финансовых (ведь он все же по специальности «финансист»), что, естественно, перестало устраивать «вождей» крымской весны, которые его туда и направили. Как направили, так быстро и убрали. В СМИ даже появились заметки, что на бывшего градоначальника Симферополя завели уголовное дело в части нанесения денежного ущерба городу. Так это или не так — дело за правосудием. Мы же, простые жители столицы, убедились в одном: партия власти рекомендовала городу недееспособного руководителя, который не мог мыслить не только масштабами города, но и не способен мыслить масштабами какого-нибудь сельского совета. Вина лежит не только на самом господине Бахареве, но и на той политической силе, которая его выдвигала на должность главы администрации столичного города.
Вскоре Бахарева заменили другим единоросцем — Игорем Михайловичем Лукашевым. Как говорил один из персонажей грибоедовского произведения, «этот чиновник нам знаком с наполеоновских войн». И действительно, Игорь Лукашев давно находится в политике: его помнят по лихим 90-м годам, по депутатской деятельности со времен «незалежности». Он быстро становится «своим» и в крымскую весну»: за преданность он становится сначала депутатом Госсвета Крыма, где возглавил бюджетный комитет (после Нахлупина), а затем его выдвинули на главу администрации Симферополя. Казалось бы, здесь руководству партии «Единой России» в Крыму надо было бы напрячь все силы, чтобы помочь своему выдвиженцу. Ан, нет. Игорь Михайлович начал выстраивать свою собственную политику, в том числе и в финансовой сфере. На наш взгляд, многоопытный Игорь Михайлович Лукашев наступил на те же грабли, как и его предшественник — Геннадий Бахарев. Эта власть не даст никому нормально работать, если ты начинаешь играть в самостоятельного и независимого политика, будут моментально созданы такие условия, что город будет засыпан не только мусором, но и случится какой-нибудь другой коллапс — транспортный, отопительный, водный и т. д.
Так и случилось. На неуправляемого градоначальника навешали сразу всех собак. И вот — радостная весть: городом Симферополем будет командовать впервые женщина. А зовут ее — Наталья Федоровна Маленко, бывшая регионалка, а сегодня, как и полагается, преданная «единоросска». Спикер крымского парламента Владимир Константинов назначение своего первого зама назвал «кадровым жертвоприношением» и заявил, что готов поручиться за свою соратницу. «Наталья Федоровна, — сказал Константинов, — один из сильных членов нашей команды. Я ей благодарен за то, что она с пониманием отнеслась к проблемам, с которыми столкнулись симферопольцы и вся наша политическая команда. Для нас важно вовремя закрыть эту кадровую брешь. Близятся отопительный сезон и Новый год. Нужно, чтобы власть была организованная. Выбор и у главы Крыма, и у меня, и у всей команды остановился на Наталье Маленко. Это были длительные дискуссии, но мы поняли, что она сейчас — самый сильный кандидат на это место. Экспериментировать у нас уже нет времени», — подытожил Владимир Константинов.
Какие теплые слова сказал спикер в адрес нового кандидата на пост главы администрации Симферополя. Ничего не имеем против Натальи Федоровны. Но!..
А не эти ли слова были произнесены в адрес бывших глав — Бахарева и Лукашева? А не ваша ли политическая сила их выдвигала?
Что же касается слов «вовремя закрыть кадровую брешь», то эту самую брешь надо немедленно закрывать в Ялте и Феодосии, Керчи и Армянске, в Кировском и Советском районах. И такие «кадровые дыры» зияют по всему Крыму.
Пора брать ответственность и на себя, ибо крымчане устали, как сказал Президент, «от достижений на бумаге», а «реальных итогов работы» так и не видят.
Валерий ЛАВРОВ,
секретарь Крымского рескома КПРФ