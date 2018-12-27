С Новым, 2019-м, годом!

Дорогие товарищи!
Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками переливаются гирлянды новогодних елок. Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрослые проводят время в приятных хлопотах в преддверии праздничного торжества.
Рожденные в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были твердо уверены — перемены свершаются только к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы — светлые и радостные, пронизанные романтикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости. Ушедший год прошел под знаком борьбы против нового наступления на права трудящихся, под знаком 100-летия Красной Армии и Ленинского комсомола. Я в глубокой признательности всем, кто участвовал в нашей многогранной работе. А сделать нам предстоит еще очень многое. И я уверен: в наших силах наполнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут символом самых светлых помыслов и добрых надежд!
С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ