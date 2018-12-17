Университет, в котором хочется учиться

Подходит к концу первое полугодие учебного года, впереди — долгожданные зимние каникулы для многих школьников и студентов. А вот для учащихся 9-х и 11-х классов этот короткий перерыв — повод, чтобы еще раз задуматься над тем, какой колледж, техникум или университет, институт, и самое главное — какую специальность они выберут уже весной будущего года. О популярных направлениях подготовки и специальностях, которые можно получить в Университете экономики и управления, корреспонденты газеты «Коммунист Крыма» попросили рассказать ректора этого вуза, доктора экономических наук, профессора Владимира Николаевича Узунова.
— Университет экономики и управления был создан на основе Института экономики и управления, открытого в 1994 году. Пройдя непростые, но плодотворные годы становления, университет заработал отличную репутацию и дал путевку в жизнь тысячам молодых специалистов, которые работали и работают на благо республики. С переходом Крыма в состав Российской Федерации наш вуз получил статус автономной некоммерческой организации. И теперь наши студенты имеют право получать стипендии.
— Какая на сегодняшний день сформирована структура университета?
— У нас есть факультет экономики и управления, который включает в себя следующие кафедры: «Бизнес-информатика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция и туризм», «Менеджмент и управление персоналом», «Физическое воспитание», «Социально-гуманитарные дисциплины», «Финансы и кредит», «Экономика». Также в структуру вуза входят Центр дополнительного профессионального образования, Центр молодежного инновационного творчества, Открытый Таврический колледж и Финансово-экономический колледж.
— По каким специальностям и направлениям идет подготовка в вашем вузе? И какие направления планируете открыть в ближайшем будущем?
— Мы ведем подготовку бакалавриата на базе среднего общего образования по следующим направлениям: экономика, куда входят финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, коммерция, экономика предприятий и организаций; бизнес-информатика; управление персоналом; менеджмент; филология (английский язык и литература); туризм и гостиничное дело. Также мы ведем подготовку магистратуры на базе высшего образования, то есть на базе бакалавриата и специалитета. Здесь мы имеем следующие направления: экономика, финансы и кредит, торговое дело, бизнес-информатика, менеджмент, государственный аудит, управление персоналом и филология. Срок обучения бакалавриата длится 4 года для очного отделения и 4 года и 6 месяцев — для заочного отделения. Что касается магистратуры, то срок обучения составляет 2 года для очного отделения и 2,5 года для заочного отделения.
В Открытом Таврическом колледже ведется базовая подготовка специалистов на основе общего образования по направлениям: финансы, коммерция, гостиничный сервис, экономика и бухгалтерский учет, туризм. Углубленная подготовка ведется по двум направлениям: товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, а также земельно-имущественные отношения. Кроме этого, есть дополнительное образование для детей и взрослых.
В свою очередь Финансово-экономический колледж ведет базовую и углубленную подготовку. Срок обучения составляет от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. Основные направления здесь следующие: социальная работа, банковское дело, право и судебное администрирование, страховое дело, финансы, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, прикладная информатика и информационные системы, правоохранительная деятельность, реклама, дизайн.
Что же касается новых направлений, то мы планируем в будущем выпускать еще и специалистов в юридической сфере и кадастровой службе.
— Каков профессорско-преподавательский состав?
— У нас работает квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Нашим студентам преподают доктора и кандидаты наук, старшие преподаватели. Для учащихся созданы все необходимые условия для учебной и научно-исследовательской деятельности.
— Владимир Николаевич, расскажите, какое внимание уделяется воспитательной работе со студентами?
— Это одно из важнейших направлений в учебно-образовательной деятельности нашего вуза. Мы стараемся максимально вовлечь обучающихся в мероприятия, которые способствуют реализации их интеллектуального, творческого и физического потенциала. Особое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи, регулярно организовываем поездки-экскурсии по местам боевой славы Крыма. Активно развиваем спортивные направления. У нас есть спорткомплекс, включающий стадион и спортивные залы. Очень гордимся нашими командами по бейсболу.
— Есть ли в вашем вузе студенческое самоуправление?
— Безусловно, есть. Традиционно у нас проводятся встречи ректора со студентами, по результатам которых разрабатывается план мероприятий, позволяющих реализовать инициативы студентов. К тому же наши учащиеся занимаются волонтерским движением, а руководство университета им в этом помогает.
— Выпускники Университета экономики и управления востребованы на рынке труда?
— Для студентов созданы современные условия всестороннего развития, получения качественного образования, позволяющие им быть конкурентоспособными на российском рынке труда.
— Спасибо, Владимир Николаевич, за интервью. Успехов и процветания.
P.S. Информация для абитуриентов. Главный корпус Университета экономики и управления находится по адресу: Республика Крым, город Симферополь, улица Крымской правды, 4 (проезд троллейбусами 5, 10, 11, маршрутными такси по улице Севастопольской, остановка «Телезавод»). Телефон приемной комиссии: +7 978 054-17-46. Представительства университета находятся в городе Керчи (улица Курсантов, 15 б) и в городе Севастополе (улица Правды, 10/1).
Беседовала
Кристина ФЕРТИКОВА