СССР как оправдание нашей борьбы

Вот уже 27 лет как на карте мира нет моей Родины, в которой я родился, учился, трудился, — Союза Советских Социалистических Республик. Значит ли это, что я и мои товарищи по борьбе утратили свою былую Родину навсегда?
Где-то в мудром решении сказано, что человек находит через утрату, прозревает в разлуке, крепнет в лишениях, закаляется в борьбе…
Уверен, что нам заново удастся обрести ту Родину после утраты, увидеть снова ее подлинный, прекрасный лик через расстояние, окрепнуть и закалиться в борьбе и подготовить себя и новое поколение к возрождению могучего и сильного Советского Союза.
Наша красная борьба не была напрасной ни в годы «незалежности», ни в условиях современной России. Это борьба и есть приближение, а, значит, и возрождение СССР.
Что нам дает такую уверенность?
Там, за либеральной болтовней, рыночно-накопительной стеной, глубже, внутри нас, хранится клад бесценного советского опыта — политический, хозяйственно-практический, социальный, художественно-нравственный, идейный и, наконец, державный. Произнесите сами для себя: Ленин, Сталин, Красная площадь, Мавзолей, Победа, Жуков, Королев, Гагарин, Шолохов, Севастополь, «Артек», Горький, Байконур, Сталинградская битва, БАМ, дружба народов… И разве это все не знамя нашей борьбы?
Или сил у нас больше нет? Или, как вопрошал еще классик:
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?..
За нами стоит славная и героическая история. Красная борьба не нами начиналась. Но силою исторических судеб нашему поколению пришлось заново поднять высоко Красное знамя борьбы. Да, не мы первые подняли его; мы только не бросили его в час несчастья и лихую годину — распада нашей Родины. Мы знаем и помним своих первых красных вождей, начинателей беспрецедентного строительства первого в мире государства для народа, тех, кто первым поднял Красное знамя борьбы, скликал тогда под него верных и преданных сынов и дочерей своей Родины и, претворяя идею в волю, а слово в дело, создал великое государство под названием СССР.
Мы знаем, что начертано на нашем Красном знамени сегодня: Россия — труд — народовластие — социализм. Мы знаем, к чему оно нас обязывает. Но мы также знаем, что в верности ему — спасение и возрождение нашей Родины.
Идеи народовластия, честного труда, справедливости, братства — великие идеи, значительно больше, чем озвученные недавно медведевские двенадцать нацпроектов.
Задача коммунистов — объединить всех людей вокруг наших больших идей, будь то крестьянин или ученый, предприниматель или художник, рабочий или служащий. Социалистическая идея больше нас: она велика, как Россия, и она в самое ближайшее время должна охватить ее всю. Идея социализма коренится в исконных русских традициях и доступна всем народам, некогда проживающим в братском Союзе.
Уверен, что нас немало, да и от побед мы не отвыкли.
И именно потому — за нами будущее! Да живет же наша чудесная Россия!
Валерий ЛАВРОВ,
заслуженный работник
образования АРК,
лауреат
премий АРК,
кандидат
филологических наук, доцент