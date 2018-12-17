Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Я верю в будущее Симферополя»

Именно таково название программы, которую хочет предложить первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко. Напомним нашим читателям, что Сергей Васильевич Богатыренко подал заявление на имя председателя Симферопольского городского совета об участии в конкурсе на замещение должности главы администрации города Симферополя. Наш корреспондент побеседовал с первым секретарем Крымского рескома КПРФ.
— Будущее всегда более интереснее, чем серая, обыденная жизнь сегодня, хотя ты и отталкиваешься от дня сегодняшнего. Моя программа состоит как вы выразились, из шести важных узлов. Перечислю их:
— Симферополь — город для комфортного проживания;
— Симферополь как город социальной справедливости и развития;
— новая логистика инфраструктуры и транспорта Симферополя;
— новая политика инвестиций в человеческий капитал (образование, здравоохранение, культура, спорт и молодежная политика);
— наука, промышленность, бизнес как источник роста экономического потенциала Симферополя;
— Симферополь как центр наукоемкого, инновационного и высокотехнологического развития.
— Мне кажется, Ваши основные узлы охватили все проблемы, которые удачно встроены в те задачи, которые не один раз были озвучены и высшим руководством страны. Но, к сожалению, они только озвучиваются, и ничего конкретного не предпринимается. А что Вы конкретно предлагаете, исходя из тех намеченных узлов, которые обеспечат прорыв в то самое будущее?
- Начну с самого главного: почему мы, коммунисты, решили участвовать в данном конкурсе. Прежде всего, это связано с тем, что Симферополь не просто столица нашей республики, но и самый крупный муниципалитет, город науки, образования, культуры, но без крупной промышленности, которая была в годы советской власти. К тому же, в городе накопилось много проблем, связанных с нынешней властью, — пробки, проблемы ЖКХ, точечная застройка, недоступное для большинства жилье. Власть под именем «Единая Россия» не слышит людей, не хочет решать их проблемы. Отсюда и кадровая чехарда. Главное — изменить отношение власти к людям. Хотелось бы, чтобы Симферополь получил новый импульс в развитии. Наш город давно уже нуждается в обновлении. Любая команда от «Единой России» этих проблем не решает. Жители Симферополя прекрасно в этом убедились, начиная с 2014 года. Нужны новая команда, новые лидеры, не связанные с нынешней властью.
— Позиция Ваша как коммуниста вполне понятна. Но давайте перейдем к Вашей программе.
— Я считаю, что главная ценность и достояние Симферополя — его жители. Сохранить и приумножить человеческий потенциал города — значит обеспечить его будущее. Я утверждаю, что это главная задача муниципалитета.
— Что конкретно предлагается сделать. Перечислите буквально тезисно.
— Первое. Формирование команды профессионалов.
Отбор для работы в исполнительной власти будет проходить на основе профессионализма и высоких моральных качеств претендентов на все должности, а не по принципу, как сейчас: знакомства, родства, преданности и т. д. Намерен усилить контрольные функции за работой чиновников всех рангов. Для этого мы привлечем общественность города.
Второе. О подходах к формированию бюджета и отчета о его исполнении.
Предстоит серьезно изменить сложившуюся систему формирования городского бюджета, его принятия и исполнения. На сегодняшний день в Симферополе все важнейшие решения принимаются практически единолично, кулуарно, при попустительстве и соглашательстве самой большой фракции «Единая Россия». Всем остальным участникам бюджетного процесса остается только наблюдать за происходящим произволом. Этому будет положен конец. Мы усилим контроль на всех стадиях формирования бюджета. Особое внимание будет уделено отчету о его исполнении. Отчеты будут рассматривать не один раз в год, когда уже ничего поправить нельзя, а не менее двух раз в год.
Третье. О малом и среднем бизнесе.
Малый и средний бизнес переживает нелегкие времена. Он нуждается в серьезной нашей поддержке, и он ее получит. Прежде всего через тарифы. Действующий на сегодня грабительский тариф на электроэнергию будет существенно пересмотрен. Мы будем добиваться, чтобы прекратить порочную практику монополистов решать свои проблемы за счет потребителей, мы заставим их искать резервы в собственном кармане и умерить свои разыгравшиеся аппетиты. Это будет касаться и других монополистов, предоставляющих свои услуги.
В рамках государственных программ планируем оказывать финансовую поддержку, в основном за счет погашения полностью или частично процентной ставки по кредиту.
Мы будем добиваться адекватной оценки кадастровой стоимости недвижимости, чтобы потом предпринимателям не приходилось оспаривать ее оценку в суде.
Четвертое. О тарифах.
Проводимая в стране, в целом, как и в нашей республике, в том числе и городе Симферополе, тарифная политика душит экономическую активность населения, не дает в полной силе развиваться экономике. Наша задача — организовать сопротивление такой политике, используя все доступные законом средства.
Мы досконально проверим структуру затрат, закладываемых в тарифы. Мы будем публиковать в открытой печати факты, разоблачающие незаконность действующих тарифов, предавать гласности огромные зарплаты и бонусы менеджеров компаний-монополистов, разоблачать казнокрадство и коррупцию, нецелевые расходы — все, что монополисты включают в расходы и заставляют нас, простых граждан, все это оплачивать.
Мы предусмотрим регламентацию и соблюдение порядка ценообразования на продукцию и услуги. Повысим административную ответственность за превышение цен сверх допустимых на продукцию и услуги для населения.
Пятое. О налогах.
Одна из главных задач — добиваться уменьшения налогового бремени на малообеспеченную часть населения, на малый и средний бизнес за счет увеличения отчислений от деятельности крупного бизнеса.
Шестое. О коррупции.
Мы прекратим ставшее уже привычным воровство государственных средств. Мы сократим численность расходов на заработную плату и содержание чиновников.
Мы искореним случаи пресловутого «распила» бюджета провластными структурами, «откатов», финансовых нарушений и произвола со стороны чиновников и предпринимателей. Будем предавать раскрытие преступлений гласности.
Седьмое. О ЖКХ.
Реформа ЖКХ привела нас к постоянно растущим тарифам, всевозможным поборам, к понижению качества услуг и безответственности тех, кто эти услуги должен предоставлять. Будем обращаться в республиканские органы, чтобы изменить завышенные нормативы потребления коммунальных услуг в сторону их снижения и приведения в соответствие с реальными расходами коммунальных ресурсов, поставить под контроль общественных объединений жильцов учет фактического потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В нашей программе предлагается принятие городской программы капитального ремонта жилья. Можете себе представить, что жители города Симферополя до сих пор не знают, когда их дом будет ремонтироваться, нет ни графиков, неизвестны и виды ремонтных работ. А люди за эти услуги исправно платят, но дальнейшая судьба освоения средств налогоплательщиков никому не известна. Наша команда проработает программу и внутридомового благоустройства.
Восьмое. Транспортная инфраструктура.
Несмотря на большие ремонтные дорожные работы, наш город погряз в пробках, отсутствует логистика общественного движения транспорта. Наследие, прямо скажем, тяжелое.
Мы предлагаем создание центра автоматизированного моделирования и регулирования транспорта, что поможет информационно обеспечить всех участников дорожного движения. Предстоит организовать «умную» городскую маршрутную сеть, где предполагается сокращение количества пересадок. Продолжить дальнейшую работу по развитию улично-магистральной дорожной сети, где предусмотреть создание магистралей непрерывного движения, транспортных коридоров и строительство многоуровневых развязок. Вместе со специалистами своей команды придумаем и строительство перехватывающих парковок.
Девятое. Градостроительство, архитектура, экология.
Симферополь не имеет ни одного полигона твердых бытовых отходов и вынужден вывозить аж в Сакский район, что соответственно сказывается и в цене на оказание подобных услуг. Наша команда изучит опыт других городов и представит решение вопроса для жителей города. Мы прекратим уплотнительную застройку, отведение зеленых зон под строительство. Мы добьемся комплексных застроек с одновременным строительством социальной и транспортной инфраструктуры. С целью недопущения уродующих город строительных проектов, все они предварительно пройдут оценку архитектурного сообщества. В своей программе мы предусматриваем строительство социального, служебного и арендного жилья для работников бюджетной сферы и малообеспеченных категорий населения, многодетных и молодых семей.
Десятое. О социальной политике.
Основные проблемы социальной сферы — износ материально-технической базы социальных учреждений и отставание средней заработной платы работников бюджетной сферы от средней по экономике. Несмотря на вводимые места в детские сады за последнее время, очередь за путевками остается самой большой в Республике Крым. Все еще недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными залами, сооружениями и плавательными бассейнами.
Молодежь лишена перспектив достойного будущего. Качество медицинского обслуживания, платные услуги, очереди в поликлиниках, проблемы с получением льготных медикаментов вызывают обоснованное недовольство людей. Несмотря на передачу объектов здравоохранения республики, мы намерены добиваться их возвращения в состав городского управления.
Восстановим системность их работы во благо жителей города, улучшим качество всех видов медицинской помощи.
Не останутся без внимания детские сады и школы. Ликвидируем городскую очередь в детские сады и добьемся отмены второй смены в городе. Наведем порядок в стимулирующей составляющей заработной платы.
Создадим условия для полноценного функционирования учреждений культуры города (музеи, библиотеки и т. д.).
Обеспечим действенную материальную поддержку молодым, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что в нашей программе мы много внимания уделяем проблемам контроля, доступности, прозрачности власти. Мы уверены, что без этого невозможно добиться успеха в решении стоящих перед нами нелегких задач. Взаимное доверие народа и власти во многом утрачено. Мы намерены это доверие восстановить. Мы будем проводить, в случае необходимости, референдумы, опросы жителей города Симферополя по самым важным вопросам жизни столицы нашей республики, мы воссоздадим систему народного контроля и будем их привлекать к проверке правильности расходования бюджетных средств.
Мы готовы поработать на город, который бы имел прекрасное будущее.
Симферополь — наш город, и нам решать его судьбу!
— Сергей Васильевич, спасибо за интервью. Вместе с Вашей командой симферопольцы будут жить лучше не только в будущем, но и сегодня.
Беседовал Валерий ЛАВРОВ