Феодосия — регион коллапса и провала

Две противоположные оценки были даны работе властей города Феодосии. Положительная оценка была дана на прошедшей недавно сессии Феодосийского городского совета, где слушался вопрос «Об утверждении отчета главы городского округа Феодосии Республики Крым о результатах деятельности». Как стало известно, депутаты оценили работу председателя совета и свою деятельность как удовлетворительную. Другого мнения придерживается Совет министров Республики Крым, признав работу городских властей неудовлетворительной. Мы попросили первого секретаря Феодосийского городского отделения КПРФ Алексея Пузанова прокомментировать обе эти позиции.
Если говорить конкретно о сегодняшней администрации и руководстве городского совета, то их деятельность однозначно негативно сказывается как на внешнем облике Феодосии, так и на имидже города. Жители говорят, что в Феодосии власти нет и творятся беспорядок и неразбериха. И доказательством тому служит то, что в городской администрации наблюдается серьезный дефицит квалифицированного кадрового состава, начиная с рядовых специалистов и заканчивая руководителями отделов, а также сельских и поселковых администраций. Но разве это началось сейчас? Может быть, это системный кризис власти в целом и в частности партии «Единая Россия», которая вот уже 5 лет фактически единолично рулит городом?
А ведь еще в не столь далеком 2014 году со стороны еще наскоро сколоченной «Единой России» предпринимались какие-то попытки консолидации политических сил города в рамках новой политической реальности, но мы — коммунисты — как и предполагали, скороспелой политической силе нужна была только власть и ничего больше. И уже с 2015 года мнение и благополучие жителей Феодосии новую городскую власть не интересовали. Новые руководители и депутаты от партии власти начали делить город и должности между собой. В сложившейся ситуации единственной политической силой, которая выступила против такой политики, была Коммунистическая партия Российской Федерации в лице депутатов Феодосийского городского совета Владимира Карповича Осауленко и Валерия Сергеевича Ракитянского.
А что городская власть?
С сентября 2014 года по декабрь 2018 года мы имеем системный кризис городской власти и кадровый голод в партии «Единая Россия».
За последние 4 года в администрации сменилось 3 руководителя и 2 председателя городского совета. По всей видимости, это еще не конец, и в ближайшее время последуют новые кадровые решения по Феодосии.
Говоря о деятельности руководства города, то ничем хорошим оно не запомнилось. Первого главу администрации Дмитрия Щепеткова, который был чуть больше года у власти, ФСБ поймала на получении крупной взятки. Его вина была доказана судом, и он получил реальный срок.
Второй глава администрации, житель Симферополя Станислав Крысин, запомнился жителям города тем, что его администрация на непонятных условиях сдавала пляжи и торговые места сомнительным организациям, таким, как небезызвестное предприятие «Ягуар», которое таким образом получило в аренду один из центральных пляжей города. Его команда, в которую также вошли и представители из материковой части России, в частности, из Барнаула, занималась только собственным материальным благополучием. Доказательством тому является то, что первый заместитель главы администрации, будучи в этой должности чуть меньше года, смог погасить свои долги, которые насчитывали около 20 миллионов рублей. А город фактически превратился в мусорную свалку.
В это же время началось противостояние между городским советом и администрацией, что только навредило городу и не позволило освоить средства, выделяемые из федерального бюджета.
И на этом фоне глава городского совета Светлана Гевчук предложила депутатам закупить 5 машин представительского класса «с целью эффективного и полного использования бюджетных средств» для руководства города. На это планировалось потратить около 10 миллионов рублей. Неужели эти деньги нельзя было предусмотреть на другие цели? К примеру, в то же время в актовом зале феодосийской школы № 17 сильно протекала крыша, и помещение было в аварийном состоянии. По большому счету, городская власть хотела устроить «пир во время чумы». И только возмущение общественности города и обращения депутатов-коммунистов к руководству Крыма не позволили осуществить эти планы.
Попытки администрации и городского совета сохранить свое лицо не увенчались успехом, и руководство Крыма отправило «отцов» города в отставку.
В 2017 году была осуществлена очередная попытка смены власти при активном участии главы республики, который непосредственно собирал у себя представителей политических партий города, в том числе и представителя КПРФ, для выработки единого мнения по кандидатурам на освободившиеся руководящие должности в Феодосии. По итогам долгих дискуссий, обсуждений главой города был избран Владимир Титаренко, а главой администрации Сергей Фомич.
И что же мы имеем по итогам их «правления»?
Во-первых, конфликт между администрацией и городским советом не только не утих, но и разгорелся с новой силой, что, конечно, сказалось на хозяйственном состоянии города. Разгоревшийся конфликт дошел до личной неприязни между Владимиром Титаренко и Сергеем Фомичем.
Во-вторых, в этой борьбе городским властям некогда было слышать мнение горожан. Ярким примером является выбор места установки в Феодосии «Стелы города воинской славы». По итогам общественных слушаний было принято решение установить стелу в районе площади у кинотеатра «Крым», но глава горсовета Владимир Титаренко, не считаясь с мнением жителей и в первую очередь с ветеранами города, решил установить стелу в другом месте. По всей видимости им движут какие-то меркантильные интересы. Но факт остаётся фактом, и личные амбиции главы города становятся выше интересов горожан, в том числе и ветеранов. А от решения насущных проблем города он фактически дистанцируется или пытается переложить всю ответственность на администрацию. Вовремя прозвучало предупреждение главы государства: «Институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-либо креслах… Это те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе».
И глава администрации Сергей Фомич проявил себя как неэффективный менеджер и управленец, и те проблемы, которые оставили ему его предшественники, он ни одной не решил, а к старым добавились новые. И таких проблем много. Это и засилье нестационарных торговых объектов, которые портят исторический облик города, и проблема уборки мусора, и кадровые проблемы в администрации. И глава администрации с этим не в состоянии справиться. В то же время, как и его предшественники, он пытается продвинуть непонятные никому экономические проекты. Яркий пример — попытка построить цементный терминал в Феодосийском порту. Работа этого терминала фактически похоронила бы Феодосию как курорт. И только благодаря активной позиции феодосийских коммунистов, которые подняли общественность и организовали митинг против строительства цементного терминала, катастрофу коммунистам удалось предотвратить.
Надолго ли? Что происходит сейчас? Мы видим, что власть в лице «Единой России» не справляется со своими обязанностями. И последние события, и грядущие кадровые решения — тому подтверждение. Но скорее всего кадровые перестановки делаются не для того чтобы улучшить состояние города и жизнь феодосийцев, а исключительно все делается под предстоящие выборы. Коммунисты уверены, что власть не желает слышать народ. Не собиралась и не собирается этого делать. Системный кризис власти продолжается, а качество работы администрации и ответственность депутатов падает. И данная тенденция будет только усиливаться, пока у власти в городе находится партия «Единая Россия».
— Спасибо, Алексей Александрович.
Мы также обратились к депутату Феодосийского городского совета от КПРФ Владимиру Карповичу Осауленко, чтобы и он прокомментировал те настроения, которые испытывают представители партии власти и подтанцовывающие им представители других политических сил, представленных в городском совете.
— Владимир Карпович, что за настроения царят в городском совете?
— В преддверии посещения города Феодосии главой Республики Крым на состоявшейся 110-й сессии Феодосийского городского совета первого созыва был рассмотрен вопрос «Об утверждении отчета главы городского округа Феодосия Республики Крым о результатах деятельности». По данному вопросу с докладом выступил Председатель городского совета Владимир Валентинович Титаренко. Большую часть его доклада занял отчет о личной деятельности Владимира Валентиновича как депутата городского совета. Меньшая часть доклада — об оказании содействия депутатам горсовета в осуществлении ими своих полномочий, а вопрос об организации и контроле за исполнением решений городского совета вообще не был освещен.
Но основная суть вопроса в том, что депутаты городского совета работу председателя совета и свою деятельность оценили как удовлетворительную, а депутат горсовета от партии «Коммунисты России» Таир Аметович Абдувалиев предлагал признать работу председателя горсовета и главы администрации города Феодосии как хорошую.
В то же время сами жители города воинской славы и гости города отмечают неустроенность, разруху, отсутствие элементарного порядка и грязь в городе.
И если депутаты горсовета удовлетворены состоянием дел в городе, своей деятельностью по наведению порядка и благоустроенности города, то можно ли ожидать улучшения их работы на благо Феодосии?
Считаю, что после принятия постановления 110-й сессии Феодосийского горсовета, в котором депутаты оценили свою деятельность на «удовлетворительно», жители города от депутатов нынешнего состава совета не могут ничего хорошего ожидать.
При таком подходе феодосийских депутатов беспорядок, разруха, неустроенность будут только продолжаться. Посмотрите, как дружно они все встали на защиту «короля». И зачем им нужны их избиратели? Итоги кадровой, бюджетной и социально-экономической политики, проводимой городской властью, провальные. Сегодня жизненно необходимы обновление руководства города и кардинальная смена курса развития нашего любимого города. КПРФ к этому готова.
— Спасибо, Владимир Карпович, надеемся, что такие мысли, как у вас, должны созреть и у всех феодосийцев. А партия КПРФ продолжит отстаивать свои позиции во благо всех феодосийцев.
Материал подготовил
Сергей БЕЛОВ