Не нарушай тишину!

Нарушение тишины и покоя граждан — главная причина отказа администрации города Алушты местным коммунистам в проведении митинга «Хотим жить, а не выживать», который должен состояться в рамках Всероссийской акции протеста и направлен на защиту социальных прав граждан.
− Это уже третье уведомление. Кстати, письменного ответа до сих пор не дали, с трудом (на звонки мои зав. антитеррористическим отделом И. М. Калашников не отвечал) дозвонилась лишь через секретаря администрации и узнала причину несогласования. А в Законе РК «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым» от 07. 04. 2017 года ст.4 п. 2 «Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан» сказано: в ночное время в период с 23 часов до 7 часов, в выходные дни (суббота) с 7 часов до 10 часов и с 19 часов до 23 часов», а митинг планируется с 10 до 12 часов, то есть нет никакого нарушения тишины!
На первое уведомление причиной несогласования стало якобы отсутствие цели и ожидаемых результатов мероприятия; на второе – на этом месте, площади Советской, в этот день и в это время (15. 12. 2018 года с 10 до 12 часов) будет проводиться мероприятие по линии городского отдела культуры, даны рекомендации изменить место и время проведения митинга. В отделе культуры, куда я тут же обратилась, подтвердили эту информацию и дополнили, что до 10 января 2019 года площадь будет занята.
Узнать план городских мероприятий в орготделе можно лишь на неделю, а уведомление необходимо подать не позднее, чем за 10 дней?!
Пришлось изменить место проведения митинга, но и тут не согласовали, о чем я изложила в начале статьи. Оказывается, митингующие будут нарушать покой жильцам гостиницы «Таврида», расположенной рядом, в которой в зимний период, уверена, немного жильцов. А вдруг они услышат, как «хорошо» живется алуштинцам у Черного моря, услышат и другим расскажут?!
Но ведь на улице Ленина, где расположен сквер, в котором планируется провести митинг, проводятся ярмарки по продаже сельхозпродукции, их начало не с 10 часов, а значительно раньше (завозят товар рано утром), и торгуют не до 12 часов, а как минимум до 16 часов, тихим это мероприятие вряд ли назовешь, и проходит оно в спальном районе города. Налицо двойные стандарты: трактовка законов РК – кому можно, а кому нельзя?!
11 декабря подала четвертое уведомление. Что в нем будет «не так» – покажет время.
Если вы думаете, что это исключительный случай, то глубоко ошибаетесь.
В период Всероссийской акции против пенсионной реформы около двух месяцев администрация города Алушты «играла в «пинг-понг» с заявителем уведомлений о намерении провести митинг «Нет – пенсионной реформе!». Девять раз подавались уведомления, и для несогласования каждый раз находились несоответствия к требованиям их оформления. В результате — так и не согласовали, «культурно отказали». Прокурор Алушты на нашу жалобу, после обращения в прокуратуру Крыма, дал ответ, что нарушений прав граждан в препятствовании выражений их мнений на публичных мероприятиях — митинге, он не усматривает. А более 800 подписей в подтверждение их волеизъявления на проведение акции остались без внимания власти. А почему? Да потому, что «сверху» наложили табу, отрапортовали – «Крым «за» пенсионную реформу!». И наши «слуги народа» — представители этого народа депутаты Госсовета Крыма от Алуштинского региона О. Шишков и Г. Коноваленко — дружно проголосовали «за», предав интересы более 70 процентов избирателей, сказавших «Нет – пенсионной реформе!» Народ им этого не простит!
Такова демократия по-алуштински!
Алла ШАВЕЛЬ,
первый секретарь
Алуштинского городского отделения КПРФ