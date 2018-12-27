Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Впереди нас ждет ответственный год!»

Уходящий год был богат на важные общественно-политические события и ознаменовался значимыми юбилейными датами. В Крыму были введены в эксплуатацию автомобильная часть Крымского моста, новый аэровокзал «Симферополь». Продолжаются строиться автомобильная трасса Таврида, здание республиканской клинической больницы им. Семашко и другие социально-значимые объекты, которые финансируются федеральным бюджетом. Вполне насыщенной была и деятельность в уходящем году Крымского республиканского отделения КПРФ. Наш корреспондент побеседовал с первым секретарем рескома партии Сергеем Васильевичем Богатыренко.
— 2018 год был очень насыщенным для крымских коммунистов. Это и выборы Президента, и довыборы в Госсовет Крыма, и целый ряд юбилейных и праздничных мероприятий. Ну и самое главное — это внутрипартийная организационная и кадровая работа по развитию структуры и укреплению партийных рядов.
В уходящем году Республиканским отделением КПРФ был организован и проведен ряд массово-политических мероприятий, приуроченных к 200-летию со Дня рождения Карла Маркса, Ивана Тургенева, 150-летию со Дня рождения Максима Горького, 100-летию Красной армии и Военно-морского флота, а также 100-летию Ленинского комсомола. Эти даты определили идеологическую составляющую работы нашей партии. На территории Красногвардейского района еще в советское время были установлены памятники Карлу Марксу (села Петровка и Восход). Именно там с участием коммунистов местного отделения, а также жителей этих поселений прошли юбилейные торжества, посвященные выдающемуся мыслителю планеты. Торжества прошли также в поселке Дмитровке Советского района, где расположен памятник другу и соратнику Карла Маркса Фридриху Энгельсу. Новизна этих мероприятий состояла в том, что они прошли в сельской местности с участием учащихся и жителей этих поселений. Вот только и в Красногвардейском, и в Советском районах власть проигнорировала проведение юбилейных мероприятий, а ведь в это самое время ЮНЭСКО объявило все наследие Карла Маркса мировым достоянием. Не подвели и комсомольцы, которые на улице Карла Маркса в Симферополе провели молодежные акции.
Масштабные мероприятия прошли в Крыму, приуроченные к 150-летию со Дня рождения Максима Горького с участием заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Георгиевича Новикова. Наиболее массовые и разнообразные по содержанию горьковские юбилейные мероприятия прошли в Ялте, Феодосии, Керчи и Старом Крыму, активное участие в которых приняли местные учащиеся школ и вузов, сотрудники библиотек и домов культуры.
И все же главным событием уходящего года, конечно же, стал 100-летний юбилей Ленинского комсомола. Основная масса мероприятий была связана именно с этой датой. Это и торжественные собрания, круглые столы и конференции, встречи молодежи с ветеранами, закладки капсул времени, посадки скверов и многое другое. Все эти мероприятия были направлены на то, чтобы показать молодежи и напомнить власти, какое внимание развитию и воспитанию молодежи оказывало советское правительство под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Как следствие — высочайшие темпы роста науки, промышленности, культуры и нравственности. Считаю, что мы добились хороших результатов. Но как для политической силы, главное — это внутрипартийная работа и участие в выборах. Системная работа на дополнительных выборах показала, что мы имеем потенциал и способны вернуть себе поддержку своих избирателей, которые в период всеобщей крымской эйфории ошибочно отдали предпочтение политической силе, которая спустя уже пару лет предала их, сбросив маску и показав свое истинное лицо игнорированием интересов избирателей и принятием антинародных законов. Коммунистическая партия, имея за своими плечами вековой опыт работы, всегда должна оставаться в авангарде политической борьбы. А для этого необходимо, опираясь на опыт старших, в то же время использовать самые современные инструменты в политической работе, усиливать взаимодействие со СМИ и умножать в разы наше присутствие в социальных сетях, искать новые подходы в работе с молодежью. В связи с этим в течение года нами был принят ряд структурных изменений и кадровых решений, направленных, в первую очередь, на усиление партийного влияния в обществе.
Если говорить о деятельности местных партийных отделений, то хотелось бы отметить эффективную и качественную работу Феодосийского и Керченского городских партийных отделений, Кировского, Красногвардейского и Белогорского районных партийных отделений. Значительно прибавили в работе Алуштинское, Сакское, Армянское и Ялтинское городские отделения, Первомайское, Сакское и Ленинское районные отделения КПРФ. Во всех этих отделениях накоплен интересный и полезный опыт для нашей партии.
Отдельно бы хотелось отметить нашу непрерывную работу в ведущих партийных печатных СМИ. Не прекращает работу газета «Коммунист Крыма» под руководством главного редактора Валерия Васильевича Лаврова, благодаря работе которого о нашей деятельности узнают не только в Крыму, но и знают тысячи россиян.
— Как складывались отношения Крымского республиканского отделения с органами власти? Удалось ли наладить диалог по каким-либо направлениям? Может быть есть положительные (отрицательные) примеры взаимодействия местных партийных отделений с органами власти?
— Коммунистическая партия является парламентской партией и представлена на всех уровнях представительной и исполнительной власти. И диалог с властью является неотъемлемой частью нашей работы как политической партии. Мы, через наши первичные отделения, через депутатов имеем непосредственную связь с населением, знаем их проблемы и чаяния. К этому стоит добавить, что мы имеем программы и конкретные предложения по развитию городов и местных поселений, по улучшению уровня жизни крымского населения. Одним словом, у нас есть что предложить властям, а главное, людям. Жаль, что власть замкнулась внутри одной политической силы и не слышит предложений и доводов не только политических оппонентов, но и собственного народа. Декларирует на словах открытость и возможность диалога, а на деле — более 80! отказов на проведение публично-массовых мероприятий по Крыму. Власть под руководством «Единой России» принимает антинародные законы, ведет откровенную политику геноцида собственного народа, обдирает до последней нитки и без того нищий народ. А получить обратную связь, узнать мнение обворовываемого народа не хочет, а точнее боится. Вот и устраивает всяческие преграды по проведению митингов, сходов граждан и обсуждению политической ситуации в стране, в том числе и в Крыму. Коммунистам приходится зачастую отстаивать свои конституционные права в судах. Уже есть решения судов о незаконных и необоснованных отказах городских администраций в проведении митингов. Но несмотря на противодействие власти, мы всегда готовы к диалогу, особенно если это затрагивает интересы простых граждан.
— Как известно, 2018 год был объявлен Крымским республиканским отделением партии Годом молодежи. Чего удалось достичь и что предстоит еще сделать?
— Я уже отмечал, что этот год прошел под знаменем 100-летия Ленинского комсомола. И действительно, первое Постановление республиканского Комитета в 2018 году было «О работе с молодежью». Молодежь во все времена была самой энергичной частью общества. Это особенно хорошо понимало советское руководство, доверяя молодежи, оно поручало им самые ответственные и сложные участки работы. Так, например, Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны СССР (1976-1984 годы), уже в 33 года стал Наркомом вооружения СССР. Николай Константинович Байбаков, Председатель Госплана СССР (1965-1985 годы), в 33 года стал Наркомом нефтяной промышленности СССР. Да что говорить, Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос в 27 лет. Советская молодежь массово участвовала в созидании своей социалистической Родины: индустриализация и коллективизация, культурная революция, восстановление народного хозяйства в послевоенный период, покорение космоса, Магнитка, БАМ, Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины и многое другое. Все это во многом достигнуто благодаря светлым головам, мозолистым рукам и горячим сердцам советской молодежи, а именно комсомольцев. Говоря о настоящем патриотизме, следует отметить самоотверженный героизм советской молодежи в годы Великой Отечественной войны.
Современная власть, к сожалению, отвернулась от проблем молодых людей и занимается привычной со времен Украины для себя деятельностью — распиливанием бюджета. Зачем вкладывать средства в будущие поколения, если можно эти средства украсть и набить свое буржуйское ненасытное брюхо. Отсюда и реальное положение дел: культурное и нравственное падение, детский алкоголизм и наркомания, отсутствие гарантированного первого рабочего места, безразличие к становлению себя как личности и, как следствие, утрата России первенства в космосе, которое с удовольствием подхватили американцы и китайцы, отсутствие наукоемких предприятий, что привело к «утечке мозгов» за границу и ликвидации бюджетообразующих предприятий и отраслей в регионах.
В отличии от политически и экономически близорукой власти, мы, коммунисты, особое внимание уделяем развитию и продвижению нашей молодежи. Поддерживаем и помогаем реализовать практически все задумки нашего молодого крыла — Ленинского комсомола. Особо хочу отметить первого секретаря Крымского рескома комсомола Илью Донченко. Благодаря его энергии и целеустремленности реализуется много молодежных проектов. Комсомолу удалось наладить связь с другими молодежными и общественными организациями. Они проводят совместно круглые столы, участвуют в дискуссионных клубах, организовывают кинолектории, фестивали, спортивные соревнования и многие другие интересные молодежные мероприятия. В помещении рескома проходят занятия театрального кружка, мастер-классы по рисованию и художественной графики для детей с ограниченными возможностями (руководитель — первый секретарь Симферопольского городского отделения комсомола Анастасия Лабунец), постоянно функционирует марксистский кружок, заработал и набирает обороты молодежная видеостудия. Я хотел бы подчеркнуть, что наше здание рескома омолаживается, ибо для многих юношей и девушек, благодаря Илье Донченко, наш партийный дом становится их родным домом. Здесь они творят, учатся, отдыхают. Самое главное — здесь рождаются молодежные инициативы, которые ими же, молодыми людьми, и реализуются на практике.
Также молодежь всегда помогает старшим товарищам в партийной работе, участвует в массовых публичных мероприятиях и протестных акциях, активно занимается предвыборной агитацией. Считаю, что этот год действительно можно назвать Годом молодежи, мы сделали многое, чтобы молодые ребята почувствовали нашу поддержку. Еще многое предстоит сделать, и я уверен, что совместно с энергией молодости и опытом старшего поколения мы достигнем общих целей.
— Сергей Васильевич, в 2019 году пройдут выборы во все местные органы самоуправления, в том числе и в Госсовет Республики Крым. Какие задачи ставит перед собой Крымское республиканское отделение в связи с такой масштабной избирательной кампанией в Крыму?
— Да, впереди нас ждет ответственный год. Крым находится в так называемом «Красном поясе». То есть, на территории с поддержкой коммунистов 20-30 процентов. 2014 год внес свои коррективы, крымчане из чувства благодарности этому долгожданному, историческому событию отдали всю полноту власти одной политической силе, которая не стеснялась прикрываться авторитетом Президента. Но прошло три года, и мы все убедились в истинных намерениях действующей власти. И сам Президент, и кандидаты в губернаторы идут на выборы как самовыдвиженцы, стесняясь своей причастности к этой вороватой партии. Год свиньи должен наступить через несколько дней, но партия Единая Россия подложила всем свинью гораздо раньше, приняв ряд антинародных законов. Это и повышение НДС, и цен на топливо, на услуги тарифов ЖКХ, налог на самозанятых и, конечно же, вопиющий закон, лишающий половину населения страны накоплений, — закон о пенсионном геноциде. Многие считают, что законы уже приняты и ничего с этим не поделаешь. Но мы, коммунисты, так не считаем. Наоборот мы заявляем, что, придя к власти, отменим все эти антинародные законы. Отсюда и вытекают наши основные задачи на 2019 год: приложить все усилия, воспользоваться всем потенциалом для победы на выборах. Наша задача — выгнать зажравшихся, воровитых и коррумпированных единороссов с их насиженных мест, прекратить разграбление местных бюджетов и сконцентрировать внимание на проблемах населения, про которое они пять лет и не вспоминают. Работа предстоит большая и ответственная, поэтому призываю всех неравнодушных крымчан встать под знамена КПРФ и по примеру других российских регионов не допустить монополии управления жуликов и воров. КПРФ всегда стояла на позиции защиты интересов граждан и не отступит от них и в этот раз.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех крымчан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелать крепкого здоровья, исполнения всех желаний и ни при каких обстоятельствах не опускать руки, а идти к победе. А коммунисты всегда готовы подставить свое плечо ради достижения общекрымских целей.
— Сергей Васильевич, спасибо за интересную беседу, с наступающим Вас Новым годом и успехов в реализации намеченных планов.
Беседовал
Сергей НЕБОЛЬСИН