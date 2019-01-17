Школа будущего

Масловская школа Джанкойского
района отметила свое пятидесятилетие. Полвека назад учащиеся восьмилетней школы
совхоза «Обильный» перешли учиться в новое здание, которое ласково приняло первых
воспитанников в свою атмосферу тепла и уюта.
Педагогический и ученический коллективы школы подготовили
большую и разнообразную праздничную программу, в которой приняли участие гости и
выпускники разных лет. Среди гостей — заместитель главы администрации района А.А.
Пономаренко, начальник управления образования, молодежи и спорта Р. П. Головко,
а также выпускник школы, ветеран партии, комсомола и труда, активный общественный
деятель Крыма Георгий Иванович Капшук. От имени выпускников прошлых лет Георгий
Иванович поделился воспоминаниями и пожелал дальнейшего развития и процветания родной
школе.
Георгий Иванович Капшук вместе с выпускником 1973 года
Анатолием Васильевичем Корнейчуком вручили Наказ ветеранов-выпускников Масловской
школы нынешнему поколению учащихся.
Славные традиции школы будут продолжены.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ