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четверг, 17 января 2019 г.

Школа будущего


Масловская школа Джанкойского района отметила свое пятидесятилетие. Полвека назад учащиеся восьмилетней школы совхоза «Обильный» перешли учиться в новое здание, которое ласково приняло первых воспитанников в свою атмосферу тепла и уюта.
Педагогический и ученический коллективы школы подготовили большую и разнообразную праздничную программу, в которой приняли участие гости и выпускники разных лет. Среди гостей — заместитель главы администрации района А.А. Пономаренко, начальник управления образования, молодежи и спорта Р. П. Головко, а также выпускник школы, ветеран партии, комсомола и труда, активный общественный деятель Крыма Георгий Иванович Капшук. От имени выпускников прошлых лет Георгий Иванович поделился воспоминаниями и пожелал дальнейшего развития и процветания родной школе.
Георгий Иванович Капшук вместе с выпускником 1973 года Анатолием Васильевичем Корнейчуком вручили Наказ ветеранов-выпускников Масловской школы нынешнему поколению учащихся.
Славные традиции школы будут продолжены.

Пресс-служба Крымского рескома КПРФ